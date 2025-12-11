Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι αλλάζει με τα πορτοκαλί τιμολόγια από 1η Φεβρουαρίου

Η νέα επιλογή για τους καταναλωτές έχει ως στόχο να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά

Δημήτρης Δρίζος

Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι αλλάζει με τα πορτοκαλί τιμολόγια από 1η Φεβρουαρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για την έναρξη προσφοράς των νέων, πορτοκαλί τιμολογίων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θα ενισχύσει το εύρος επιλογών των καταναλωτών και κατ’ επέκταση θα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ελάφρυνση των βαρών για ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η νέα επιλογή για τους καταναλωτές έχει ως στόχο να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά, ιδίως τις μεσημεριανές ώρες υπερπαραγωγής των ΑΠΕ.

Η προσφορά των πορτοκαλί τιμολογίων από τους προμηθευτές αναμένεται να εκκινήσει από την 1η Φεβρουαρίου του 2026 για τους μεγάλους πελάτες (επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κ.ά.) και από την 1η Απριλίου του 2026 για τους μικρούς πελάτες (νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις).

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τα πορτοκαλί τιμολόγια

Οι καταναλωτές που θα επιλέξουν τα πορτοκαλί τιμολόγια θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται εγκαίρως για τις διακυμάνσεις των τιμών ρεύματος. Αυτό τους επιτρέπει να:

  1. Προγραμματίζουν τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών σε ώρες με χαμηλές τιμές.

  2. Προστατεύονται από περιττά κόστη, όταν οι τιμές κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Σημαντικό είναι ότι, με την ενεργοποίηση του νέου πλαισίου, οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης μεταξύ προμηθευτών, καθώς καθίσταται καταχρηστική η άμεση ή έμμεση επιβολή Τέλους Τερματισμού Σύμβασης.

Ανάλυση χρεώσεων για μικρούς καταναλωτές

Το δυναμικό τιμολόγιο για τους μικρούς καταναλωτές (οικιακούς και μη) θα αποτελείται από δύο διακριτά μέρη:

Α. Πάγια Χρέωση

  • Χαρακτηριστικά: Το ποσό είναι σταθερό ανά μήνα και ανεξάρτητο από την κατανάλωση.

  • Καθορισμός: Ορίζεται ελεύθερα από τον προμηθευτή και δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

  • Ευελιξία: Ο προμηθευτής μπορεί να προσφέρει εκπτώσεις, εφόσον αυτές αναφέρονται στη σύμβαση. Η πάγια χρέωση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του πελάτη (π.χ., οικιακός έναντι μη οικιακού).

Β. Τελική Τιμή Προμήθειας

  • Χαρακτηριστικά: Η τιμή είναι κυμαινόμενη ανά ώρα και αλλάζει καθημερινά.

  • Ενημέρωση: Η τελική τιμή προμήθειας για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας πρέπει να ανακοινώνεται στους καταναλωτές έως τις 5 μ.μ. της προηγούμενης ημέρας.

  • Στόχος: Η εκ των προτέρων γνώση των ωριαίων τιμών (€/kWh) επιτρέπει στους πολίτες να προγραμματίσουν τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών, περιορίζοντας τα κόστη.

  • Πληροφόρηση: Οι πληροφορίες για τις τιμές θα είναι διαθέσιμες τόσο σε διαλειτουργική πλατφόρμα όσο και στους ιστότοπους των προμηθευτών.

Επιπλέον, οι προμηθευτές θα ειδοποιούν τους μικρούς πελάτες μέσω SMS ή e-mail για τις ώρες με τις χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές. Θα υπάρχει επίσης "alert" σε περίπτωση επικείμενης εκτίναξης της τιμής πάνω από τα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα για κάποια ώρα της ημέρας.

Τι ισχύει για την επαγγελματική χρήση

Για τους πελάτες που κάνουν επαγγελματική χρήση, οι χρεώσεις προμήθειας θα είναι κυμαινόμενες ανά ώρα (το μέγιστο) και θα είναι συνάρτηση των μεγεθών των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι χρεώσεις θα προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της κάθε επιχείρησης και στις συμφωνημένες υπηρεσίες μεταξύ προμηθευτή και πελάτη.

Αντίστοιχα, και για αυτή την ομάδα καταναλωτών θα ισχύει το σύστημα «alert»: οι προμηθευτές θα ειδοποιούν το αργότερο έως τις 5 μ.μ. της προηγούμενης ημέρας (μέσω e-mail ή SMS) σε περίπτωση που η τιμή αναμένεται να ξεπεράσει τα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα την επόμενη ημέρα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:37LIFESTYLE

Εικόνα παρακμής: Γνωστός κωμικός αναίσθητος στα σκαλιά από υπερβολική δόση

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Boυλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Αποθέωση για ελληνική παραλία: Μπήκε στη λίστα με τις «20 Πιο Παραδεισένιες του Πλανήτη»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

«Κάτω από τις Πυραμίδες κρύβεται ολόκληρη μεγαλούπολη»: Επιστήμονας ανατρέπει όλα όσα ξέραμε

14:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η «Τυχερή Αντλία» της AVIN γεμίζει τα Χριστούγεννα με δώρα και μεγάλες εκπλήξεις!

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Το Giant Heart της Novibet δίνει ζωή σε μία ακόμα παιδική χαρά του Δήμου Κηφισιάς

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση ανήλικης συμμορίας που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία

14:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ: Με Κωνσταντέλια το πλάνο Λουτσέσκου - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ θέλει να διορίσει Αμερικανό στρατηγό ως επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα

14:25ΥΓΕΙΑ

Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη: Πώς λειτουργεί η νέα υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης στο myHealth App

14:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Η μνήμη της Γαρυφαλλιάς δικαιώθηκε» - Ικανοποίηση στο γραφείο του Αλέξη Κούγια για την ενοχή του δολοφόνου της

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Το Λουγκάνο της Ελβετίας θέλει να γίνει η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα των crypto

14:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες προκλήσεις από «Φραπέ» στην εξεταστική: «Το υπόμνημα μου το έφτιαξε ένας ταξιτζής, έδειξα τα στοιχεία στον λαχανέμπορα!» - Δείτε live

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Υπάρχει κίνδυνος για αύξηση τιμών σε λαϊκές αγορές λόγω των κινητοποιήσεων»

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Το city-break στο Βουκουρέστι που το έζησα σαν ντόπιος με ένα snap

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Η σιδηρά σύμβουλος του Άσαντ που ήθελε να γίνει «Πρώτη Κυρία» : Τα παιχνίδια εξουσίας και ο ύποπτος θάνατος

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος μετρό Θεσσαλονίκης: Το έχουν χρησιμοποιήσει 27 εκατ. κάτοικοι - 2,4 εκατ. επιβιβάσεις κάθε μήνα

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι περιλαμβάνει το πακέτο στήριξης των πληγέντων για Μάτι και Μάνδρα - Σύνταξη 1.700 ευρώ

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας έφτασαν τα τρακτέρ των αγροτών - Βίντεο

13:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Ράσελ Κρόου, που έλαβε Όσκαρ για το Gladiator, αποδομεί τον Μονομάχο ΙΙ και τονίζει: «Δεν κατάλαβαν τι έκανε την πρώτη ταινία να ξεχωρίζει...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες προκλήσεις από «Φραπέ» στην εξεταστική: «Το υπόμνημα μου το έφτιαξε ένας ταξιτζής, έδειξα τα στοιχεία στον λαχανέμπορα!» - Δείτε live

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Γιατί ο ανιψιός έδωσε την εντολή δολοφονίας του θείου του - Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη;

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκλητικός ο «Φραπές» στην Εξεταστική: Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής για το αν... κέρδισε ποτέ το τζόκερ - Δείτε live

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών: Αντιδρούν οι φοιτητές στη νέα ρύθμιση για υποχρεωτική κατάταξη στον στρατό μετά το ν+2

12:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο: Η στιγμή που μηχανή παρασύρει τροχονόμο στην Αττική Οδό προσπαθώντας να ξεφύγει από μπλόκο

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο «φραπές» Γιώργος Ξυλούρης - «Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Η ερωμένη κρέμεται από το μπαλκόνι του 10ου ορόφου για να κρυφτεί από τη σύζυγο του εραστή

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Η σιδηρά σύμβουλος του Άσαντ που ήθελε να γίνει «Πρώτη Κυρία» : Τα παιχνίδια εξουσίας και ο ύποπτος θάνατος

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ομόφωνα ένοχος ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς και στο Εφετείο - Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό για το έγκλημα στη Φολέγανδρο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η 20η Δεκέμβρη κρίνει τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Ο ρόλος του αντικυκλώνα

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα θα μπορούσε να συντρίψει τις ΗΠΑ: Τι αποκαλύπτει απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου - Το σενάριο για 21.000 θύματα και τεράστιες απώλειες

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Βαριά σκιά Επστάιν στη βασιλική οικογένεια της Σουηδίας - Αποκαλύψεις για συναντήσεις του με την πριγκίπισσα Σοφία

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Αποθέωση για ελληνική παραλία: Μπήκε στη λίστα με τις «20 Πιο Παραδεισένιες του Πλανήτη»

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Εισαγγελέα στέλνει τον Ξυλούρη η Νέα Δημοκρατία για «περιφρόνηση προς τη διαδικασία»

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 11 οικογένειες στην Ελλάδα: 18 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα δότη με καρκινικό γονίδιο

13:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Ράσελ Κρόου, που έλαβε Όσκαρ για το Gladiator, αποδομεί τον Μονομάχο ΙΙ και τονίζει: «Δεν κατάλαβαν τι έκανε την πρώτη ταινία να ξεχωρίζει...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ