Καιρός: Χάος στους δρόμους της Αθήνας λόγω βροχής και Χριστουγέννων - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Καταρρακτώδης βροχή πλήττει από το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12) την Αττική, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, έως και το βράδυ, κατά το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν, αναμένεται νέα έξαρση των φαινομένων με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με το νέο έκτακτο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ανάλογα φαινόμενα προβλέπονται στη δυτική, κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής λόγω βροχόπτωσης και τελευταίων γιορτινών αγορών

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, λόγω της δυνατής βροχόπτωσης που «χτύπησε» το πρωί το λεκανοπέδιο, καθώς και των τελευταίων γιορτινών αγορών.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Λεωφόρο Κηφισού, ενώ καθυστερήσεις εντοπίζονται και στην Κηφισίας.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στην παραλιακή και τη Βουλιαγμένης.

Νωρίτερα, η Τροχαία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της λεωφόρο Πέτρου Ράλλη λόγω συσσώρευσης υδάτων, που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση.

Πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, παρατηρούνται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Ο καιρός τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου, τα πιο έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ κατά τόπους προβλήματα ενδέχεται να παρουσιαστούν και στη Δυτική Θεσσαλία.

Τις βραδυνές ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στη Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα μετατοπιστούν γρήγορα προς τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Θα υπάρξουν αρκετά ανοίγματα και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ ήπια επίπεδα, φτάνοντας έως και τους 17 βαθμούς Κελσίου.

