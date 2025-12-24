Καιρός: Με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας το επόμενο 48ωρο - Πώς θα ρίξει «αυλαία» το 2025

Η πορεία του καιρού μέχρι την Πρωτοχρονιά - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

Καιρός: Με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας το επόμενο 48ωρο - Πώς θα ρίξει «αυλαία» το 2025
Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού τα Χριστούγεννα με βαθμιαία βελτίωση στη πορεία της ημέρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26/12) αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Το Σαββατοκύριακο θα μειωθούν τα φαινόμενα, ωστόσο θα σημειωθεί νέα πτώση της θερμοκρασίας.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Κολυδάς, την Δευτέρα (29/12) και την Τρίτη (30/12) αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός «μαλακώνει» Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για 25 και 26 Δεκεμβρίου

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

Bροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι και στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως και το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ιονίου μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 και στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και το πρωί κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στα ανατολικα ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τους15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

