Μουντιάλ 2026: Τσέκαραν το εισιτήριο Γερμανία και Ολλανδία - Οι ομάδες που έχουν προκριθεί

Οι Γερμανοί μετέτρεψαν σε περίπατο τον «τελικό» με τη Σλοβακία στη Λειψία και πήραν το απευθείας εισιτήριο για το Μουντιάλ της Αμερικής το καλοκαίρι του 2026. Τα «πάντσερ» του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, φορώντας τις νέες εμφανίσεις τους που παραπέμπουν στα 90's, διέλυσαν 6-0 τους Σλοβάκους, με το σκορ να είναι ήδη στο 4-0 από το ημίχρονο.

Η Ολλανδία σφράγισε και τυπικά την πρόκριση, άνετα 4-0 τη Λιθουανία, με τρία γκολ στο διάστημα 58΄-62΄. Στα play off πηγαίνει η Πολωνία που πέρασε 3-2 από τη Μάλτα με τρεις «Έλληνες» στη σύνθεσή της, τους Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι του Παναθηναϊκού και τον Κετζιόρα του ΠΑΟΚ.

Στο Όλομουτς η Τσεχία συνέτριψε 6-0 το Γιβραλτάρ με έξι διαφορετικούς σκόρερ, ενώ η Κροατία ανέτρεψε το εις βάρος της 2-0 και νίκησε 3-2 στο Μαυροβούνιο. Βαθμολογικά αδιάφορο ματς καθώς οι Κροάτες είχαν ήδη «καπαρώσει» την πρωτιά του 12ου ομίλου.

Στο Μουντιάλ 2026, το οποίο θα διεξαχθεί με 48 ομάδες, έχουν προκριθεί μέχρι τώρα 34 Εθνικές Ομάδες:

-Διοργανώτριες χώρες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

-UEFA: Αγγλία, Γαλλία, Κροατία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Γερμανία, Ολλανδία

-AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία.

-CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού.

-CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη.

-OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

17 Νοεμβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο 1-0

(44΄πεν. Ντόνλεϊ)

Γερμανία - Σλοβακία 6-0

(18΄ Βολτεμάντε, 29΄ Γκνάμπρι, 36΄,41΄ Σανέ, 67΄ Μπάκου,

78΄ Ουεντραόγκο)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Κόσοβο - Ελβετία

21:45 Σουηδία - Σλοβενία

3ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα

21:45 Σκωτία - Δανία

4ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

16 Νοεμβρίου 2025

Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία 1-3

(4' Νταντάσοφ - 17' Ματετά, 30' Ακλιούς, 45+3'αυτ. Μαχαμανταλίγιεφ)

Ουκρανία - Ισλανδία 2-0

(83' Ζουμπκόφ, 90΄+3' Χουτσούλιακ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βουλγαρία - Γεωργία

21:45 Ισπανία - Τουρκία

6ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

16 Νοεμβρίου 2025

Ουγγαρία - Ιρλανδία 2-3

(3' Λούκακς, 37' Βάργκα - 15' πέν. 80', 90'+6' Πάροτ)

Πορτογαλία - Αρμενία 9-1

(7' Βέιγκα, 28' Γκονσάλο Ράμος, 30', 41', 81' Νέβες, 45'+3' πέν., 51', 72' πέν. Μπρούνο Φερνάντες, 90'+2' Κονσεϊσάο - 18' Σπερτσιάν)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

17 Νοεμβρίου 2025

Μάλτα - Πολωνία 2-3

(36΄ Καρντόνα, 68΄πεν. Τέουμα - 32΄ Λεβαντόφσκι, 59΄ Βσόλεκ, 85΄

Ζιελίνσκι)

Ολλανδία - Λιθουανία 4-0

(16΄ Ρέιντερς, 58΄πεν. Χάκπο, 60΄ Σίμονς, 62΄ Μάλεν)

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Αυστρία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη

21:45 Ρουμανία - Σαν Μαρίνο

Ρεπό: Κύπρος

9ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

16 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ - Μολδαβία 4-1

(21' πέν. Τούργκεμαν, 65', 88' Ρεβίβο, 85' Πέρετζ - 37' Νικολαέσκου)

Ιταλία - Νορβηγία 1-4

(11' Εσπόζιτο - 63' Νούσα, 78', 80' Χάαλαντ, 90'+3' Λάρσεν)

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βέλγιο - Λιχτενστάιν

21:45 Ουαλία - Σκόπια

Ρεπό: Καζακστάν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

16 Νοεμβρίου 2025

Αλβανία - Αγγλία 0-2

(74', 82' Κέιν)

Σερβία - Λετονία 2-1

(49' Κατάι, 60' Στάνκοβιτς - 12' Γκουντκόφσκις)

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

17 Νοεμβρίου 2025

Τσεχία - Γιβραλτάρ 6-0

(5΄ Ντουντέρα, 18΄ Τσόρι, 32΄ Κούφαλ, 39΄ Κάραμπετς, 44΄ Σούτσεκ,

41΄ Χράνατς)

Μαυροβούνιο - Κροατία 2-3

(3΄ Όσμαγιτς, 17΄ Κρίστοβιτς - 37΄πεν. Πέρισιτς, 72΄ Γιάκιτς, 87΄

Βλάσιτς)

Ρεπό: Νησιά Φαρόε