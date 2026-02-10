Η Ρωσία θα διασφαλίσει την επιστροφή των παραδοσιακών ρωσικών εδαφών στην «πατρίδα» τους.

Αυτή η δήλωση έγινε από τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προκαλώντας ανησυχία για τους ρωσικούς στόχους, λίγες μέρες πριν την επέτειο συμπλήρωσης τεσσάρων χρόνων στην Ουκρανία.

«Θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία επιστροφής αυτών των αρχέγονων ρωσικών εδαφών στο καταφύγιό τους, σε πλήρη συμφωνία με τις προσδοκίες αυτών των ανθρώπων. Τα γλωσσικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά δικαιώματα όσων παραμένουν υπό την κυριαρχία του Κιέβου πρέπει να αποκατασταθούν», τόνισε ο Ρώσος διπλωμάτης, μιλώντας σε μια τελετή για την Ημέρα του Διπλωματικού Εργαζομένου.

Υπενθύμισε ότι το 2014, μετά το πραξικόπημα στην Ουκρανία, τα νόμιμα δικαιώματα των Ρώσων και όσων συνδέονταν με τη Ρωσία «καταπατήθηκαν». Επιπλέον, όπως είπε, εκείνη την εποχή, οι κάτοικοι του Ντονμπάς, της Νοβορωσίας και της Κριμαίας εξέφρασαν τη βούλησή τους σε δημοψηφίσματα.

Ο Λαβρόφ τόνισε επίσης ότι η Μόσχα προτιμά να επιτύχει τους στόχους της ειρηνικά.

Νωρίτερα, ο διπλωμάτης προειδοποίησε κατά της υπερβολικής αισιοδοξίας μετά την υποτιθέμενη «θέση των Ευρωπαίων ηγετών και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι». Ο Λαβρόφ τόνισε ότι η Μόσχα δεν πρέπει να είναι υπερβολικά ενθουσιώδης για τις εξελίξεις.

? Lavrov stated that Russia will complete the process of returning historically Russian lands to their rightful home



According to him, all "Russian people" in Ukraine desire this.



In Ancient Greece, shame was covered with a fig leaf, while in modern Russia – with Lavrov's… pic.twitter.com/EnwHJdzwmL — NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2026

