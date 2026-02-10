Λαβρόφ: Η Ρωσία θα επιτύχει την επιστροφή των αρχέγονων ρωσικών εδαφών στο «πατρικό τους λιμάνι»

Ο Λαβρόφ τόνισε επίσης ότι η Μόσχα προτιμά να επιτύχει τους στόχους της ειρηνικά

Μάνος Χατζηγιάννης

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα επιτύχει την επιστροφή των αρχέγονων ρωσικών εδαφών στο «πατρικό τους λιμάνι»
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρωσία θα διασφαλίσει την επιστροφή των παραδοσιακών ρωσικών εδαφών στην «πατρίδα» τους.

Αυτή η δήλωση έγινε από τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προκαλώντας ανησυχία για τους ρωσικούς στόχους, λίγες μέρες πριν την επέτειο συμπλήρωσης τεσσάρων χρόνων στην Ουκρανία.

«Θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία επιστροφής αυτών των αρχέγονων ρωσικών εδαφών στο καταφύγιό τους, σε πλήρη συμφωνία με τις προσδοκίες αυτών των ανθρώπων. Τα γλωσσικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά δικαιώματα όσων παραμένουν υπό την κυριαρχία του Κιέβου πρέπει να αποκατασταθούν», τόνισε ο Ρώσος διπλωμάτης, μιλώντας σε μια τελετή για την Ημέρα του Διπλωματικού Εργαζομένου.

Υπενθύμισε ότι το 2014, μετά το πραξικόπημα στην Ουκρανία, τα νόμιμα δικαιώματα των Ρώσων και όσων συνδέονταν με τη Ρωσία «καταπατήθηκαν». Επιπλέον, όπως είπε, εκείνη την εποχή, οι κάτοικοι του Ντονμπάς, της Νοβορωσίας και της Κριμαίας εξέφρασαν τη βούλησή τους σε δημοψηφίσματα.

Ο Λαβρόφ τόνισε επίσης ότι η Μόσχα προτιμά να επιτύχει τους στόχους της ειρηνικά.

Νωρίτερα, ο διπλωμάτης προειδοποίησε κατά της υπερβολικής αισιοδοξίας μετά την υποτιθέμενη «θέση των Ευρωπαίων ηγετών και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι». Ο Λαβρόφ τόνισε ότι η Μόσχα δεν πρέπει να είναι υπερβολικά ενθουσιώδης για τις εξελίξεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:57ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας - Ζητούν την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομηλίκους του στο κέντρο

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Πατήσια: Οκτώ συλλήψεις για συμπλοκή με τρεις σοβαρά τραυματίες

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα επιτύχει την επιστροφή των αρχέγονων ρωσικών εδαφών στο «πατρικό τους λιμάνι»

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιράν: Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό

20:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το FBI δημοσίευσε φωτογραφίες κουκουλοφόρου υπόπτου για την απαγωγή της μητέρας της γνωστής δημοσιογράφου Σαβάνα Γκάνθρι

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης Λόρας - Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι Αρχές

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Η διευθύντρια χρονομετρούσε τα παιδιά για να πάνε τουαλέτα, αν αργούσαν έβαζε απουσία

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συμβολική «πολιορκία» του λιμανιού του Βόλου από τρακτέρ και οχήματα

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Kurt Cobain: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο θάνατός του ήταν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρση ασυλίας για τον Παύλο Πολάκη – Τι υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

20:03ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Σκληρή στάση στο μεταναστευτικό - Σε ποιες χώρες ξεκινούν οι επιστροφές - Η αντίδραση Πλεύρη

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δώδεκα συλλήψεις για ρευματοκλοπές σε αστυνομική επιχείρηση στη δυτική Αττική - Βίντεο

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Με πετσέτες προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία της 71χρονης που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο της κόρης της - Η κομβική καθυστέρηση του ΕΚΑΒ

19:48LIFESTYLE

Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πριν κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο, παραδέχθηκε δημόσια ότι απάτησε τη σύντροφό του - Βίντεο

19:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με Μεϊτέ κόντρα στον Παναθηναϊκό - Οριστικά νοκ άουτ Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

19:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πρόστιμο της ΔΕΑΒ στον Ποντένσε για την ομπρέλα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επεισόδιο με μαχαίρι στον ΟΚΑΝΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:39ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Kurt Cobain: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο θάνατός του ήταν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: «Ανακουφισμένος» δήλωσε ο σμήναρχος – Ζητάει την καταδίκη του – Τι ισχυρίστηκε στον στρατιωτικό εισαγγελέα

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Η διευθύντρια χρονομετρούσε τα παιδιά για να πάνε τουαλέτα, αν αργούσαν έβαζε απουσία

19:48LIFESTYLE

Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Ζάκυνθο: Τριήμερο πένθος στα σχολεία για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης Λόρας - Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι Αρχές

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Με πετσέτες προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία της 71χρονης που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο της κόρης της - Η κομβική καθυστέρηση του ΕΚΑΒ

14:53LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη σε κατάστημα - Έσπασαν τη βιτρίνα και άρπαξαν εξοπλισμό πισίνας 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ