Καυγάς Ζελένσκι – Λευκού Οίκου: Άδικη η αμερικανική πίεση στο Κίεβο, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Λευκό Οίκο, όταν ο πρώτος χαρακτήρισε τις αμερικανικές πιέσεις στο Κίεβο «άδικες».

Ο Ζελένσκι έκανε αυτή τη δήλωση στην αρχή των συνομιλιών στη Γενεύη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας συναντήθηκαν για έξι ώρες την Τρίτη. Ωστόσο την Τετάρτη οι συνομιλίες διακόπηκαν έπειτα από δύο ώρες χωρίς να επιτευχθεί καμία πρόοδος.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ρωτήθηκε για το σχόλιο Ζελένσκι απάντησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος ήταν «πολύ άδικος, όχι μόνο για τους Ρώσους και τους Ουκρανούς που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και για τον αμερικανικό λαό και τους Αμερικανούς φορολογούμενους που πλήρωναν το κόστος αυτού του πολέμου πριν ο πρόεδρος Τραμπ τον σταματήσει».

Όλες οι πλευρές δήλωσαν ότι είναι πρόθυμες να συνεχίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο μέλλον. Ωστόσο δεν είναι σαφές πότε και πού θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συζητήσεων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την έλλειψη προόδου στη Γενεύη, επιμένοντας ότι τα «ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα» και η ανάγκη για συμβιβασμό δεν έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα. «Μέχρι σήμερα, δεν μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

