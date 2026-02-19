«Βόμβα» Ζελένσκι: Αμερικανοί και ίσως ορισμένοι Ευρωπαίοι συζητούν για συμφωνία ΝΑΤΟ - Ρωσίας

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντηση στο κλαμπ Mar-a-Lago του Τραμπ, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Σε ανάρτηση του στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι γνωρίζει για ένα νέο έγγραφο που αφορά το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, πάνω στο οποίο συζητούν Αμερικανοί και «ίσως ορισμένοι» Ευρωπαίοι.

«Γνωρίζω ότι οι Αμερικανοί, και ίσως και ορισμένοι Ευρωπαίοι, συζητούν ένα νέο έγγραφο με τη Ρωσία, μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Όταν θα έχουν ένα τέτοιο έγγραφο, θα μπορούν να συζητήσουν τα πάντα», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Και συνέχισε: «Αλλά για μένα, είναι σημαντικό να συζητήσουν μαζί μας τη θέση που ενδεχομένως θα έχουμε στο ΝΑΤΟ. Όχι μόνο με τους Ρώσους – μαζί μας. Επειδή αφορά εμάς. Αλλά μπορεί να το κάνουν και χωρίς εμάς. Ίσως, δεν γνωρίζουμε κάτι. Σε κάθε περίπτωση, θα αντιδράσουμε σε τυχόν εκπλήξεις, αν συμβούν».

Καυγάς Ζελένσκι – Λευκού Οίκου: Άδικη η αμερικανική τακτική πίεσης στο Κίεβο, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος

Οι τόνοι ανέβηκαν ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Λευκό Οίκο, όταν ο πρώτος χαρακτήρισε τις αμερικανικές πιέσεις στο Κίεβο «άδικες».

Ο Ζελένσκι έκανε αυτή τη δήλωση στην αρχή των συνομιλιών στη Γενεύη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας συναντήθηκαν για έξι ώρες την Τρίτη. Ωστόσο την Τετάρτη οι συνομιλίες διακόπηκαν έπειτα από δύο ώρες χωρίς να επιτευχθεί καμία πρόοδος.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ρωτήθηκε για το σχόλιο Ζελένσκι απάντησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος ήταν «πολύ άδικος, όχι μόνο για τους Ρώσους και τους Ουκρανούς που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και για τον αμερικανικό λαό και τους Αμερικανούς φορολογούμενους που πλήρωναν το κόστος αυτού του πολέμου πριν ο πρόεδρος Τραμπ τον σταματήσει».

Όλες οι πλευρές δήλωσαν ότι είναι πρόθυμες να συνεχίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο μέλλον. Ωστόσο δεν είναι σαφές πότε και πού θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συζητήσεων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την έλλειψη προόδου στη Γενεύη, επιμένοντας ότι τα «ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα» και η ανάγκη για συμβιβασμό δεν έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα. «Μέχρι σήμερα, δεν μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Διαβάστε επίσης