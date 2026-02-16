Politico: Στα βράχια η σχέση της Ευρώπης με την Αμερική – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη

Στο παρασκήνιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια αναφέρεται ρεπορτάζ του αμερικανικού περιοδικού

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο Μάρκο Ρούμπιο στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια. 14 Φεβρουαρίου 2026

Μπορεί η φετινή Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια ήταν πιο ήρεμη, εντούτοις ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αλλάξει θεμελιωδώς τις διατλαντικές σχέσεις, σχολιάζει το αμερικανικό περιοδικό Politico.

Το περιοδικό στον τίτλο γράφει για μία «σχέση στα βράχια: Ευρώπη και Αμερική χρειάζονται η μία την άλλη αλλά η εμπιστοσύνη έχει χαθεί». Όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί πέρασαν τρεις ημέρες στη Διάσκεψη να δεσμεύονται ότι θα συνεργαστούν. Ωστόσο το περιοδικό παρομοιάζει αυτές τις δεσμεύσεις με το βάψιμο της «βιτρίνας» όταν οι ρωγμές στη σχέση εξακολουθούν να είναι ορατές, αναφέρει το Politico.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν λιγότερο επιθετικές σε σχέση με την περσινή παρουσία τους στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο, όταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ευρώπης.

Ωστόσο, η συνάντηση έδειξε ότι, αν και η συμμαχία ΗΠΑ – Ευρώπης συνεχίζει να λειτουργεί, η παλιά τάξη που συνέδεε τις δύο πλευρές του Ατλαντικού για δεκαετίες έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με το πώς μπορεί να προχωρήσει η σχέση, δεδομένων των τακτικών σεισμικά σοκ που η κυβέρνηση Τραμπ απολαμβάνει να προκαλεί στο σύστημα.

Ως παράδειγμα το περιοδικό φέρνει, μεταξύ άλλων τις δηλώσεις Τραμπ που ζήτησε την προσάρτηση της Γροιλανδίας, την επιβολή δασμών στην Ε.Ε., την μείωση της αμερικανικής βοήθειας στην Ουκρανία και τις συνεχείς επιθέσεις στην Ευρώπη για την ελευθερία του λόγου και τη ρύθμιση του ψηφιακού χώρου.

«Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως συνήθως», δήλωσε στο Politico η πρωθυπουργός της Λετονίας, Εβίκα Σιλίνα. Ευρωπαίος διευθύνων σύμβουλος είπε ότι θα χρειαστεί «μια γενιά» για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη που χάθηκε κατά το τελευταίο έτος.

Το Politico εξηγεί ότι αυτό το κλίμα παραμένει αν και Αμερικανοί ανώτατοι αξιωματούχοι, προσπάθησαν να ρίξουν τους τόνους μετά τις πρόσφατες επιθέσεις της Ουάσινγκτον και να δεσμευτούν για τη συνέχιση της αμερικανικής παρουσίας στο ΝΑΤΟ.

Φον Ντερ Λάιεν

Ευγενική η απάντηση στον Ρούμπιο

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χειροκροτήθηκε από τους ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους και ηγέτες όταν είπε ότι Ευρώπη και ΗΠΑ έχουν κοινή μοίρα. Ωστόσο το επιχείρημα του Αμερικανού ΥΠΕΞ στηρίχθηκε σε κοινά συμφέροντα – συχνά οικονομικά- με την Ευρώπη και όχι σε κοινές αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου που είχαν κρατήσει ενωμένη τη συμμαχία τις τελευταίες δεκαετίες.

Η απάντηση των Ευρωπαίων ηγετών ήταν ευγενική — κανείς δεν θέλει να σπάσει τους εναπομείναντες δεσμούς με τις όλο και πιο απρόβλεπτες Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων τα στρατεύματα, τα πυρηνικά όπλα και οι στρατιωτικές δυνατότητες εξακολουθούν να παρέχουν στον ήπειρο κρίσιμη ασφάλεια έναντι της Ρωσίας.

Ωστόσο, στο περιθώριο της εκδήλωσης, πολλοί αξιωματούχοι συνέκριναν την τρέχουσα κατάσταση με μια κακοποιητική σχέση, στην οποία ο θύτης κατηγορεί το θύμα, ενώ εναλλάσσεται μεταξύ βίας και γλυκών λόγων.

Μάρκο Ρούμπιο Διάσκεψη Μονάχου

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στρέφονται όλο και περισσότερο προς τον εαυτό τους για τη άμυνά τους μακροπρόθεσμα. «Η διεθνής τάξη που βασίζεται σε δικαιώματα και κανόνες... δεν υπάρχει πλέον όπως παλιά», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο Μόναχο, αν και, όπως και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, δεν ζήτησε ρήξη με τις ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν — ο οποίος δεν ανέφερε ούτε μία φορά το ΝΑΤΟ στην ομιλία του — δήλωσε στο ακροατήριο ότι «η Ευρώπη πρέπει να γίνει γεωπολιτική δύναμη. Πρέπει να επιταχύνουμε και να υλοποιήσουμε όλα τα στοιχεία μιας γεωπολιτικής δύναμης: άμυνα, τεχνολογίες και μείωση του κινδύνου από όλες τις μεγάλες δυνάμεις».

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Σουηδία σπάνε ένα ταμπού και ξεκινούν προκαταρκτικές συνομιλίες για το πώς το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας θα μπορούσε να συμβάλει στην ασφάλεια της ηπείρου εξαιτίας των ανησυχιών για την αξιοπιστία της αμερικανικής πυρηνικής «ομπρέλας» στην Ευρώπη.

Η Γροιλανδία παραμένει ως πρόβλημα

Η πιο βαθιά ρήξη στις σχέσεις προκλήθηκε από τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Αμερικανού προέδρου για την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Μόναχο προσπάθησαν να ξεπεράσουν την αναταραχή που προκάλεσε ο Τραμπ, με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή και σύμμαχο του Τραμπ, Λίντσεϊ Γκράχαμ, να δηλώνει: «Ποιος στα κομμάτια νοιάζεται για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Γροιλανδίας;».

Στο Μόναχο ήταν ξεκάθαρο ότι οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να νοιάζονται πολύ. «Όλοι είναι αρκετά μπερδεμένοι» από τα μηνύματα της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την ανάληψη του ελέγχου του νησιού, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στενέργκαρντ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής.

Greenland Daily Life

Άνθρωποι περπατούν στο κέντρο της πόλης Νουούκ, στη Γροιλανδία

APo/Evgeniy Maloletka

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρέντερικσεν χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη συνεχιζόμενη πίεση των ΗΠΑ και προειδοποίησε: «Ας το θέσω έτσι: αν μια χώρα του ΝΑΤΟ επιτεθεί σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε το ΝΑΤΟ τελειώνει. Τότε το παιχνίδι τελειώνει».

Η Ναταλία Πουζιρέφ, Γαλλίδα βουλευτής που συμμετέχει στην επιτροπή άμυνας της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, αναφερθεί σε μία «κρίση εμπιστοσύνης» στην ήπειρο, καθώς υπάρχει αποδοχή ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες αμερικανικές προκλήσεις.

«Γνωρίζουμε ότι το ζήτημα της Γροιλανδίας θα επανέλθει, όπως και η πίεση στον Καναδά. Οι Ευρωπαίοι δεν είναι έτοιμοι να αναλάβουν τα ηνία από τις ΗΠΑ τώρα: οι αισιόδοξοι πιστεύουν ότι θα είναι εύκολο, αλλά οι ρεαλιστές γνωρίζουν ότι θα χρειαστούν μερικά χρόνια», τόνισε η Ναταλία Πουζιρέφ.

Επίσης, δεν πέρασε απαρατήρητο από τους Ευρωπαίους το γεγονός ότι ο Ρούμπιο σχεδόν δεν ανέφερε τη Ρωσία και την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, όπως δήλωσαν αρκετοί αξιωματούχοι στο Politico.

