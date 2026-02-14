Ρούμπιο σε Ευρωπαίους από τη Διάσκεψη στο Μόναχο: «Δεν θέλουμε αδύναμους συμμάχους»

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ μιλάει αυτή την ώρα στην Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια. 

Ρούμπιο σε Ευρωπαίους από τη Διάσκεψη στο Μόναχο: «Δεν θέλουμε αδύναμους συμμάχους»
Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να θέλουν ως σύμμαχο την Ευρώπη. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα της ομιλίας και των δηλώσεων του Μάρκο Ρούμπιο στην Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια και ήταν αρκετό για να προκαλέσει ανακούφιση και όρθιο χειροκρότημα από τους παριστάμενους Ευρωπαίους στην αίθουσα.

Ωστόσο ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας περιέγραψε το πώς φαντάζονται οι ΗΠΑ αυτή την σχέση με την Ευρώπη και τόνισε ότι «δεν θέλουμε αδύναμους συμμάχους». Επιτέθηκε στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη μετανάστευση και το ελεύθερο εμπόριο. Επομένως έγινε αντιληπτό ότι υπάρχουν ξεκάθαρες διαφορές στις απόψεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι η χώρα του θέλει να δει μία Ευρώπη που μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της «προκειμένου κανένας αντίπαλος να μην μπει ποτέ στον πειρασμό να δοκιμάσει τη συλλογική μας δύναμη».

Εξήγησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θέλει συμμάχους που επιδιώκουν «να εκλογικεύσουν τη διάλυση του status quo», αλλά αντίθετα θέλει συμμάχους που είναι πρόθυμοι να το διορθώσουν.

«Θα είμαστε πάντα παιδιά της Ευρώπης»

Δήλωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη είναι μαζί», καθώς περιέγραψε τις ομοιότητές τους και τους ιστορικούς δεσμούς τους που έχουν βαθιές ρίζες. «Η τύχη της Ευρώπης δεν θα είναι ποτέ άσχετη με τη δική μας», πρόσθεσε.

Σε μια άλλη προσπάθεια να κερδίσει το ευρωπαϊκό κοινό, ο Ρούμπιο είπε: «Σε μια εποχή που οι τίτλοι των εφημερίδων προαναγγέλλουν το τέλος της διατλαντικής εποχής, ας γίνει γνωστό και σαφές σε όλους ότι αυτό δεν είναι ούτε ο στόχος μας ούτε η επιθυμία μας, γιατί για εμάς τους Αμερικανούς, η πατρίδα μας μπορεί να βρίσκεται στο δυτικό ημισφαίριο, αλλά θα είμαστε πάντα παιδιά της Ευρώπης».

Είπε ότι τόσο η ιστορία όσο και η μοίρα της Ευρώπης και των ΗΠΑ «θα είναι πάντα συνδεδεμένες». Ειδικά για το ΝΑΤΟ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε στους Ευρωπαίους: «Αιμορραγήσαμε και πεθάναμε δίπλα-δίπλα».

Επιπλέον ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «χαράζουν την πορεία για έναν νέο αιώνα ευημερίας», αλλά θέλουν να το κάνουν μαζί με την Ευρώπη.

Στη συνέχεια, ο Ρούμπιο μίλησε για το ελεύθερο εμπόριο, λέγοντας ότι αν και άλλες χώρες έχουν επενδύσει στις δικές τους οικονομίες εμείς στην Δύση έχουμε εκχωρήσει όλο και περισσότερο την κυριαρχία μας.

Ο Ρούμπιο συνεχίζει λέγοντας ότι η Δύση έχει επίσης ανοίξει τις πόρτες σε ένα κύμα μαζικής μετανάστευσης χωρίς προηγούμενο, το οποίο, όπως λέει, απειλεί το μέλλον μας.

«Κάναμε αυτά τα λάθη μαζί», ανέφερε ο Ρούμπιο που τόνισε ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη οφείλουν τώρα στους λαούς μας να προχωρήσουν μπροστά.

Είμαστε μέρος ενός πολιτισμού - του δυτικού πολιτισμού, είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ είναι συνδεδεμένες τόσο οικονομικά όσο και πολιτισμικά. «Η Ευρώπη πρέπει να επιβιώσει», σημείωσε.

Στην ίδια «γραμμή» με τον Τζέι Ντι Βανς αλλά με πιο ήπιους τόνους

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αν και υποστήριξε την βασική «γραμμή» των ΗΠΑ σε όλους τους τομείς φάνηκε να είναι πιο συμφιλιωτικός από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Ευρώπη όταν μίλησε πέρσι στην ίδια διάσκεψη.

Μετά την ομιλία Βανς στο Μόναχο η Ευρώπη κατάλαβε την αλλαγή πλεύσης της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία θεωρεί ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν μόνοι τους την ευθύνη για την ασφάλεια τους και να μην στηρίζονται στις ΗΠΑ.

Φέτος όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά και τις απειλές του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία έχουν κατανοήσει ότι η εμπιστοσύνη στη σχέση της Γηραιάς Ηπείρου με τις ΗΠΑ έχει υποστεί ζημιά. Με βάση αυτές τις εξελίξεις ο Ρούμπιο προτίμησε να προτείνει χείρα φιλίας στους Ευρωπαίους αλλά με τους όρους των ΗΠΑ.

