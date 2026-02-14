Διάσκεψη στο Μόναχο: Επίδειξη ενότητας από φον ντερ Λάιεν - Στάρμερ - «Αγαπητέ Κιρ»

Την κοινή πορεία και την ενότητα Βρετανίας - Ε.Ε. τόνισαν οι Κιρ Στάρμερ και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τις ομιλίες του στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν στο κλείσιμο της ομιλίας της υποδέχθηκε θερμά στο βήμα τον Βρετανό πρωθυπουργό στον οποίο απευθύνθηκε με το μικρό όνομα του. «Δέκα χρόνια μετά το Brexit, το μέλλον μας είναι πιο συνδεδεμένο από ποτέ, αγαπητέ Κιρ», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είναι προς το κοινό μας συμφέρον να είμαστε φιλόδοξοι όσον αφορά τη συνεργασία μας. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός έκανε μία εξαιρετικά φιλοευρωπαϊκή ομιλία αλλά δεν φάνηκε να μοιράζεται τις ανησυχίες της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στα δικά της πόδια, ανέφερε ο Κιρ Στάρμερ και εξήγησε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το να τερματιστούν οι «μικροπρεπείς ανησυχίες» και να οικοδομηθεί ένα πιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, που θα στηρίζεται σε «βαθύτερους δεσμούς».

«Δεν είμαστε πια η Βρετανία των χρόνων του Brexit» είπε ο Στάρμερ και εισέπραξε δυνατό χειροκρότημα από την αίθουσα.

«Επειδή γνωρίζουμε ότι σε έναν επικίνδυνο κόσμο, δεν θα πάρουμε τον έλεγχο στρέφοντας το βλέμμα προς τα μέσα. Έτσι θα τον παραδώσουμε και δεν θα αφήσω να συμβεί αυτό», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, προφανώς αναφερόμενος στο κλίμα εσωστρέφειας στο κόμμα του μετά τις αποκαλύψεις στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

«Η Ευρώπη είναι ένας κοιμώμενος γίγαντας», ανέφερε ο Στάρμερ, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να είναι έτοιμη να πολεμήσει εάν χρειαστεί.

Προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα της «αυταρέσκειας» και ότι είναι η ισχυρή του άποψη πώς η Ευρώπη δεν έχει κάνει αρκετά για τη δύναμη και την ασφάλειά της εδώ και πολλά χρόνια. Εξήγησε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία αποκάλυψε ακριβώς αυτό το σημείο. Η αμερικανική ασπίδα ασφάλειας μας επέτρεψε να αναπτύξουμε αυτές τις κακές συνήθειες, λέει, «αλλά πρέπει να τις σπάσουμε».

Ωστόσο τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αδράξει την ευκαιρία και δεν πρέπει να διαλύσει τις διατλαντικές σχέσεις, αλλά «πρέπει να τις κάνει να λειτουργήσουν στους καιρούς που αντιμετωπίζουμε».

Διαβάστε επίσης