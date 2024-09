Tραμπ τζούνιορ: Τα τρυφερά τετ-α-τετ του με γοητευτική κληρονόμο και η οργή της αρραβωνιαστικιάς του

Η αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, «είναι σοκαρισμένη» από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από το τρυφερό γεύμα του με τη φίλη του Μπετίνα Άντερσον - καθώς ήταν σε άρνηση για τις φημολογούμενες παρασπονδίες του, αναφέρει η Daily Mail.

Έκανε τα στραβά μάτια και δεν έδινε βάση στις φήμες και τους ψιθύρους για τον αγαπημένο της, λένε φίλοι της DailyMail.com. Η πρώην παρουσιάτρια του Fox News, 55 ετών, και ο γιος του πρώην προέδρου βγαίνουν από το 2018 -μετά το διαζύγιό του με την πρώτη του σύζυγο Βανέσα- και ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους το 2022.

Η λαμπερή μελαχρινή, η οποία είναι πρώην σύζυγος του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, είχε γίνει έκτοτε εξέχον μέλος του στενού κύκλου και της εκστρατείας του Τραμπ και έχει βρεθεί συχνά στο πλευρό του σε εκδηλώσεις του GOP και της προεκλογικής εκστρατείας.

O υιός Τραμπ και η Μπετίνα Άντερσον

Τώρα οι φίλοι λένε αποκλειστικά στο DailyMail.com ότι η Γκιλφόιλ απογοητεύτηκε από πρόσφατες αναφορές για τον 46χρονο Τραμπ και την 37χρονη Άντερσον, όταν δημοσιεύτηκαν πρόσφατα φωτογραφίες από το οικείο γεύμα του ζευγαριού στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα «Η Kίμπερλι είτε δεν ήξερε για την Μπετίνα ή δεν ήθελε να μάθει. Άκουγε ψιθύρους ότι ο Ντον Τζούνιορ έβλεπε κάποια άλλη; Πιθανώς» είπε πηγή στην ιστοσελίδα.

«Δεν είναι ανόητη, αλλά είναι εύκολο να εξαπατήσεις τον εαυτό σου όταν είσαι τόσο αφοσιωμένος σε κάποιον και πιστεύεις ότι σου έχει αφοσιωθεί». Πηγές είπαν στην DailyMail.com ότι η συναναστροφή του Τραμπ τζούνιορ με την Άντερσον είναι ανοιχτό μυστικό στην πολυσύχναστη πόλη της Φλόριντα και έχουν εντοπιστεί να απολαμβάνουν συχνά ο ένας την παρέα του άλλου.

Η Μπετίνα Άντερσον είναι μια φιλάνθρωπος με έδρα τη Φλόριντα και συνίδρυσε το The Paradise Fund - μια φιλανθρωπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2005 και ειδικεύεται στην ανακούφιση από καταστροφές και εργάζεται για τη βελτίωση της ευημερίας και την εκπαίδευση των παιδιών παγκοσμίως. Συμμετέχει επίσης με άλλους οργανισμούς όπως το The Everglades Foundation, το Society of the Four Arts και το Project Paradise Film Fund.

O Tραμπ τζούνιορ με την Κίμπερλι

Όπως η ίδια επιβεβαίωσε στο βιογραφικό της στο Instagram ότι δεν έχει σύζυγο ή παιδιά. Είναι κόρη της Ίνγκερ και του αείμνηστου Χάρι Λόι Άντερσον Τζούνιορ, και το δεύτερο μικρότερο από έξι παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της δίδυμης αδερφής της. «Η μαμά μου ήταν πάντα πηγή έμπνευσης για μένα», είπε στο Fashion Week Daily.

Αυτό περιλαμβάνει το γεύμα όπου τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες της DailyMail.com με το ζευγάρι να φιλιέται πολλές φορές κατά τη διάρκεια του γεύματος στο Honor Bar που βρίσκεται μέσα στο πολυτελές εμπορικό κέντρο Royal Poinciana Plaza. Η πηγή πρόσθεσε: «Ο Ντον Τζούνιορ δεν μπορεί να λογοδοτήσει για ό,τι κάνει – ούτε στην Κίμπερλι ούτε σε κανέναν – εκτός ίσως από τον πατέρα του. Είναι αρκετά τολμηρός και, όσο έξυπνη κι αν είναι, η Κίμπερλι είχε κλείσει τα αυτιά και τα μάτια της».

Ο Τραμπ και η Γκίλφοιλ έδειχναν αγαπημένοι με τον υιό Τραμπ να μιλάει τρυφερά για την επέτειο των έξι ετών σε μια ανάρτηση στο Instagram πριν από τέσσερις μήνες. Έγραψε: «Χρόνια πολλά για την επέτειο των 6 ετών @kimberlyguilfoyle, σε ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί, ανεξάρτητα από το τι μας κάνουν εκείνοι που μας μισούν. Σ'αγαπώ».

Η Γκιλφόιλ απάντησε: «Είσαι ο καλύτερός μου φίλος και η αδελφή ψυχή μου. Εδώ είμαστε και μοιραζόμαστε μια απίστευτα ευλογημένη ζωή. Ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις και να απολαύσουμε περισσότερες περιπέτειες μαζί». Το ζευγάρι ζει σε μια παραθαλάσσια έπαυλη αξίας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων , 20 μίλια βόρεια του Παλμ Μπιτς.

Μετά τη δεύτερη αποτυχημένη απόπειρα κατά της ζωής του πρώην προέδρου Τραμπ την Κυριακή, και οι δύο στράφηκαν στο Instagram με την Γκιλφόιλ να αναδημοσιεύει ένα μήνυμα υποστήριξης του Ντον Τζούνιορ στον πατέρα του. Η αρχική ανάρτηση περιελάμβανε ένα στιγμιότυπο οθόνης του μηνύματος του Τραμπ που κυκλοφόρησε μετά την σχεδόν επίθεση και περιλάμβανε τη λεζάντα "Πάλι παιδιά!"