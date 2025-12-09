Μαζική δηλητηρίαση σε 10ωρη πτήση Σαγκάη - Μόσχα: «Η ουρά για την τουαλέτα δεν τελείωνε ποτέ»

Ένα μαζικό περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης σημειώθηκε σε πτήση της China Eastern από τη Σαγκάη προς τη Μόσχα, την περασμένη Κυριακή, σύμφωνα με το SHOT PROVERKA.

Περίπου μιάμιση ώρα μετά την απογείωση σερβιρίστηκε στους επιβάτες γεύμα που περιελάμβνε λουκάνικα και ρύζι με σάλτσα. Σύμφωνα με τους επιβάτες το κινέζικο ρύζι ήταν η αιτία των προβλημάτων.

Και ενώ είχαν άλλες 6 ώρες πτήσεις, κάποιοι από τους επιβάτες άρχισαν να να μην νιώθουν καλά.

Ξεκίνησαν διάρροια και εμετοί, και η ουρά για την τουαλέτα, σύμφωνα με τους επιβάτες, ήταν ατελείωτη. Όσοι ήταν πιο άρρωστοι μεταφέρθηκαν στην πρώτη θέση για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη και επιπλέον χώρος. Κατά την άφιξή τους, πολλοί εξακολουθούν να αναρρώνουν στο σπίτι, αναφέροντας πυρετό και αδυναμία.

.