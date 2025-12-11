Ποντίκι «τρύπωσε» σε πτήση προς Άμστερνταμ - Εγκλωβίστηκαν στην Αρούμπα οι επιβάτες

Επιβάτες βρέθηκαν την Τετάρτη (10/12) εγκλωβισμένοι σε Αρούμπα και Μποναΐρ καθώς υπήρχε ποντίκι στο αεροσκάφος.

Οι επιβάτες δήλωσαν στην εφημερίδα De Telegraaf ότι ήταν έτοιμοι να επιβιβαστούν στο αεροσκάφος στην Αρούμπα, όταν ο πιλότος τους ενημέρωσε ότι το αεροσκάφος δεν μπορούσε να αναχωρήσει επειδή είχε εντοπιστεί ποντίκι μέσα σε αυτό.

Σε βίντεο φαίνεται το ποντίκι να γλιστράει από τις θήκες αποσκευών πίσω από μια κουρτίνα στην καμπίνα.

«Η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματός μας είναι πάντα προτεραιότητα. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να ακυρώσουμε την πτήση από Αρούμπα μέσω Μποναΐρ προς Άμστερνταμ. Το αεροσκάφος θα καθαριστεί σχολαστικά πριν ξαναχρησιμοποιηθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής KLM.

Οι 254 επιβάτες που επηρεάστηκαν παραμένουν ακόμα σε Αρούμπα και Μποναΐρ, αφού μεταφέρθηκαν με λεωφορείο σε ξενοδοχεία των νησιών για τη διανυκτέρευση τους. «Προσπαθούμε να βρούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα εναλλακτική λύση για αυτή την πτήση», δήλωσε η KLM.

Σύμφωνα με τον Paul Vaneker από την EU Claim, δεν είναι σαφές αν οι επιβάτες έχουν δικαίωμα αποζημίωσης.