Συμφωνία για τη Γάζα: Τι θα συμβεί μέσα στις επόμενες ώρες

Το πρώτο στάδιο της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αναμένεται να εφαρμοστεί γρήγορα τις επόμενες ώρες και ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης ομήρων και κρατουμένων και μιας πιθανής επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ.

Και οι δύο πλευρές πρόκειται να υπογράψουν επίσημα τη συμφωνία μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Νωρίς το βράδυ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του και στη συνέχεια ολόκληρη την κυβέρνησή του για ψηφοφορία επί της συμφωνίας.

Παρά την αντίθεση των ακροδεξιών συμμάχων του στον συνασπισμό, ο Νετανιάχου αναμένεται να εγκρίνει εύκολα τη συμφωνία και στα δύο σώματα. Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ σήμερα το βράδυ (9/10)

Υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία θα εγκριθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση, θα υπάρξει σταδιακή αποχώρηση εντός των επόμενων 24 ωρών των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων από τις τρέχουσες θέσεις τους σε μια συμφωνημένη γραμμή έξω από τα κύρια κατοικημένα κέντρα της Γάζας.

Η συμφωνία ορίζει ότι η Χαμάς έχει 72 ώρες για να απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους που κρατά. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, αυτό αναμένεται να συμβεί είτε την Κυριακή είτε τη Δευτέρα, μετά την οποία αναμένεται να ξεκινήσει η απελευθέρωση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων από ισραηλινές φυλακές.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ισραηλινοί αξιωματούχοι και αναλυτές έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι μια ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ή Κνεσέτ, την Κυριακή είναι μια πιθανή.