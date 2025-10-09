O Νετανιάχου απένειμε ήδη το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ - Η φωτογραφία AI

Σε μια ανάρτηση που έκανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, γράφει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα έπρεπε να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης.

Μάλιστα, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης εμφανίζει τον Τραμπ σαν να είχε λάβει το βραβείο.

«ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ»

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize - he deserves it! ? pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025





Η ανάρτηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού γράφει: «Δώστε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ, το αξίζει».

Τα ξημερώματα της Πέμπτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι Ισραηλινές Άμυνες θα αποσυρθούν από το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας (θα παραμείνουν μόνο στη Ράφα).

Στη συνέχεια, εντός 72 ωρών, οι υπόλοιποι όμηροι θα απελευθερωθούν.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ABC News, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς: οι διαπραγματεύσεις πρέπει να συνεχιστούν.

Διαβάστε επίσης