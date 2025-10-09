Τραμπ: «Σχεδιάζω να αναχωρήσω την Κυριακή για τη Μέση Ανατολή»

 «Σχεδιάζουμε να αναχωρήσουμε κάποια στιγμή την Κυριακή και το περιμένω με ανυπομονησία» είπε σε δηλώσεις του κατά τη συνάντησή του με τον Φινλανδό ομόλογό του 

Τραμπ: «Σχεδιάζω να αναχωρήσω την Κυριακή για τη Μέση Ανατολή»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι σχεδιάζει να αναχωρήσει για τη Μέση Ανατολή την Κυριακή και ελπίζει να βρίσκεται στο Ισραήλ όταν οι όμηροι απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

«Οι όμηροι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα ή την Τρίτη», δήλωσε ενώ μιλούσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο μαζί με τον Πρόεδρο της Φινλανδίας. «Πιθανότατα θα είμαι εκεί. Ελπίζω να είμαι εκεί. Σχεδιάζουμε να αναχωρήσουμε κάποια στιγμή την Κυριακή και το περιμένω με ανυπομονησία. Βλέπω ότι γιορτάζετε στο Ισραήλ, αλλά γιορτάζουν και σε πολλές άλλες χώρες».

Ο Τραμπ αποφεύγει να απαντήσει στην ερώτηση αν πιστεύει ότι το Ισραήλ θα ομαλοποιήσει τις σχέσεις του με τη Σαουδική Αραβία το επόμενο έτος.

Ερωτηθείς για τις πιθανότητές του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης αύριο, όταν θα ανακοινωθεί ο νικητής, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις οκτώ συμφωνίες που μεσολάβησε για την επίλυση συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο από την επιστροφή του στην προεδρία, με τη σημερινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα να είναι η «μεγαλύτερη».

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ συνεδριάζει επί του παρόντος για να συζητήσει τη συμφωνία και αναμένεται να την εγκρίνει.

Όταν ρωτήθηκε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ο Τραμπ απάντησε ότι αυτό «πρέπει ακόμη να καθοριστεί».

«Θα υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που θα αποφασίσει τι θα γίνει», είπε, προσθέτοντας ότι «πλούσιες χώρες» θα χρηματοδοτήσουν τη δύναμη.

Τραμπ: «Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα»

«Κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα», επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας αυτό που ήδη προβλεπόταν στο ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας.


Τραμπ: «Δεν έφτιαξα εγώ το ειρηνευτικό σχέδιο για να πάρω το βραβείο Νόμπελ»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι έδρασε στη Μέση Ανατολή για να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο θα απονεμηθεί αύριο. «Δεν ξέρω αν θα το πάρω, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που το έκανα», είπε, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

