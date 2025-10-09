Λευκός Οίκος: Πώς το μυστικό σημείωμα του Ρούμπιο αποκάλυψε τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνει από τον Μάρκο Ρούμπιο το σημείωμα για την ανάρτηση στα social media

Στις 8 Οκτωβρίου 2025, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν σε συνάντηση με παράγοντες και δημοσιογράφους, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο του επέστησε διακριτικά την προσοχή. Όπως κατέγραψε το Associated Press, ο Ρούμπιο παρέδωσε στον Τραμπ ένα σημείωμα που έριξε φως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δημοσιεύσεων της ομάδας του.

«Πρέπει να εγκρίνετε» την ανάρτηση

Φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη στιγμή της παράδοσης μεγεθύνθηκε, αποκαλύπτοντας το μήνυμα που είχε γράψει ο Ρούμπιο: «Πρέπει να εγκρίνετε μια ανάρτηση στο Truth Social σύντομα, ώστε να μπορείτε να ανακοινώσετε πρώτος τη συμφωνία».

Ο Ρούμπιο εξηγεί στον Τραμπ λεπτομέρειες για τη συμφωνία στη Γάζα REUTERS

Το σημείωμα έδειχνε ότι ο Τραμπ δεν είχε γράψει ο ίδιος την ανάρτηση και χρειαζόταν η έγκρισή του για να γίνει η ανακοίνωση της συμφωνίας ειρήνης που διαπραγματευόταν η ομάδα του ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Η συμφωνία, σύμφωνα με το CNN, αφορά την πρώτη φάση τερματισμού του πολέμου, με επίκεντρο την απελευθέρωση ομήρων έναντι Παλαιστινίων κρατουμένων.

Το σημείωμα που έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ AP

Η επίσημη ανακοίνωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τη συνάντηση, ανακοινώνοντας στους παρευρισκόμενους τα ευχάριστα νέα: «Μόλις μου έδωσε ένα σημείωμα ο υπουργός Εξωτερικών λέγοντας ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία στη Μέση Ανατολή και θα με χρειαστούν».

Η επίσημη ανακοίνωση δημοσιεύθηκε τελικά δύο ώρες αργότερα στο Truth Social, όπου ο Τραμπ έγραψε: «Είμαι πολύ υπερήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν υπογράψει και οι δύο την πρώτη φάση του Σχεδίου Ειρήνης μας. Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα, και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη».

Η προειδοποίηση προς τη Χαμάς

Στη συνέχεια, ο Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς – την οποία το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση – ότι «τους δόθηκε μια τελευταία ευκαιρία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέληξε στην ανάρτησή του με μια σκληρή προειδοποίηση: «Εάν αυτή η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ δεν επιτευχθεί, όλη η ΚΟΛΑΣΗ, όπως κανείς δεν έχει δει ποτέ ξανά, θα ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς. ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».

*Με πληροφορίες από People

Διαβάστε επίσης