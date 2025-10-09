ΗΠΑ: Θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος; «Νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί», λέει ο Τραμπ

Με τον Φινλανδό ομόλογό του, Αλεξάντερ Στουμπ συναντήθηκε στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησής τους επικεντρώθηκε σε κοινά θέματα που αφορούν τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ωστόσο, συζητήθηκε και το θέμα της Γάζας.

Ερωτηθείς ο Αμερικανός πρόεδρος σχετικά με την πιθανότητα δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους στο μέλλον, κάτι που, σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων, θα μπορούσε να συμβεί αν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, απάντησε:

«Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο μπορεί να κάνουμε κάτι που θα είναι λίγο διαφορετικό και ίσως πολύ θετικό για όλους».

«Θα το εξετάσουμε τότε», προσέθεσε και εκτίμησε: «Νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί».

Αναφέρθηκε επίσης η πιθανότητα ο Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης.

«Νομίζω ότι η καλύτερη υποψηφιότητα θα προέρχονταν από τον Ζελένσκι και, στη συνέχεια, από τον βασιλιά της Ιορδανίας», λέει ο Στουμπ. «Πρέπει να πω ότι το ιστορικό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αρκετά εντυπωσιακό».

Τραμπ: «Δεν έφτιαξα εγώ το ειρηνευτικό σχέδιο για να πάρω το βραβείο Νόμπελ»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι ενήργησε στη Μέση Ανατολή για να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο θα απονεμηθεί αύριο. «Δεν ξέρω αν θα το πάρω, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που το έκανα», είπε, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

