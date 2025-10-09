Ισραήλ: Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας καταψηφίζει τη συμφωνία και απειλεί την κυβέρνηση Νετανιάχου

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Μπεν-Γβίρ, ηγέτης του κόμματος Jewish Power, λέει ότι η απόφασή του οφείλεται στην απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων ως μέρος της συμφωνίας.

Απείλησε να ανατρέψει την κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αν δεν παραμείνει προσηλωμένος στον τερματισμό της κυριαρχίας της Χάμας στη Γάζα.

«Παρά τα καλά νέα για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας, δεν ξεχνάμε τον κεντρικό στόχο του πολέμου που ορίστηκε από την αρχή: να διασφαλίσουμε ότι αυτή η καταστροφή δεν θα επαναληφθεί, μέσω της κατάργησης της κυριαρχίας της Χάμας», έγραψε ο Μπεν-Γβίρ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σε συνομιλίες που είχα με τον πρωθυπουργό τις τελευταίες ημέρες, κατέστησα σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συμμετάσχω σε κυβέρνηση που θα επιτρέπει τη συνέχιση της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα. Αυτό είναι ένα σαφές όριο. Ο πρωθυπουργός μου δεσμεύτηκε ότι αυτό θα ισχύσει».

Ο Μπεν-Γβίρ επέμεινε ότι «δεν θα συνδράμει σε καμία περίπτωση εξαπάτησης», προειδοποιώντας ότι θα ανατρέψει την κυβέρνηση Νετανιάχου αν η Χαμάς δεν διαλυθεί.

«Αν η Χαμάς δεν διαλυθεί, ή αν μας πουν μόνο ότι έχει διαλυθεί ενώ στην πράξη συνεχίζει να υπάρχει με διαφορετική μορφή, η Εβραϊκή Δύναμη θα ανατρέψει την κυβέρνηση», πρόσθεσε.