Τραμπ και Χαμάς κηρύσσουν το τέλος του πολέμου στη Γάζα και την έναρξη μιας μόνιμης εκεχειρίας

Ενώ επίκειται η απάντηση της ισραηλινής κυβέρνησης σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ο σκληροπυρηνικός υπουργός του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, δήλωσε ότι θα ψηφίσει υπέρ της ανατροπής της κυβέρνησης εάν η Χαμάς δεν «διαλυθεί».

«Αν η κυβέρνηση της Χαμάς δεν διαλυθεί, ή αν μας πουν μόνο ότι διαλύθηκε ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζει να υπάρχει με διαφορετική μορφή, το κόμμα Otzma Yehudit θα διαλύσει την κυβέρνηση», δήλωσε σε ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στο ακροδεξιό κόμμα του που συμμετέχει στην κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Μπεν-Γβίρ δηλώνει επίσης ότι θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία που θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυλάκιση κρατουμένων που το Ισραήλ κατηγορεί για δολοφονία.

«Εγώ και οι υπουργοί του Otzma Yehudit δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε υπέρ μιας συμφωνίας που θα αποφυλακίζει αυτούς τους δολοφονικούς τρομοκράτες και θα αντιταχθούμε σε αυτήν στην κυβέρνηση», προσθέτει η δήλωση.

Ο Μπεν-Γβίρ, ηγέτης του κόμματος Jewish Power, λέει ότι η απόφασή του οφείλεται στην απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων ως μέρος της συμφωνίας.

«Παρά τα καλά νέα για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας, δεν ξεχνάμε τον κεντρικό στόχο του πολέμου που ορίστηκε από την αρχή: να διασφαλίσουμε ότι αυτή η καταστροφή δεν θα επαναληφθεί, μέσω της κατάργησης της κυριαρχίας της Χάμας», έγραψε ο Μπεν-Γβίρ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σε συνομιλίες που είχα με τον πρωθυπουργό τις τελευταίες ημέρες, κατέστησα σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συμμετάσχω σε κυβέρνηση που θα επιτρέπει τη συνέχιση της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα. Αυτό είναι ένα σαφές όριο. Ο πρωθυπουργός μου δεσμεύτηκε ότι αυτό θα ισχύσει».

Ο Μπεν-Γβίρ επέμεινε ότι «δεν θα συνδράμει σε καμία περίπτωση εξαπάτησης», προειδοποιώντας ότι θα ανατρέψει την κυβέρνηση Νετανιάχου αν η Χαμάς δεν διαλυθεί.

«Αν η Χαμάς δεν διαλυθεί, ή αν μας πουν μόνο ότι έχει διαλυθεί ενώ στην πράξη συνεχίζει να υπάρχει με διαφορετική μορφή, η Εβραϊκή Δύναμη θα ανατρέψει την κυβέρνηση», πρόσθεσε.

ο Νετανιάχου συναντά τους Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντάται στο γραφείο του με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και τον σύμβουλό του Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα: «Σήμερα κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου και την έναρξη μιας μόνιμης εκεχειρίας»

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε σήμερα, πραγματοποιεί την πρώτη του ομιλία από τη στιγμή που επιτεύχθηκε η συμφωνία, επιβεβαιώνοντας τους όρους της και δηλώνοντας ότι η τρομοκρατική οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει.

Δήλωσε ότι η οργάνωση ανακοινώνει σήμερα το τέλος του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας «μόνιμης εκεχειρίας».

«Ενεργήσαμε υπεύθυνα σε σχέση με το σχέδιο του [Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ] Τραμπ», δηλώνει. «Σήμερα ανακοινώνουμε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση [του Ισραήλ] από τη Λωρίδα της Γάζας και την πραγματοποίηση ανταλλαγής κρατουμένων» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Khalil Al-Hayya δήλωσε ότι η Χαμάς έχει λάβει εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Αραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει οριστικά. «Λάβαμε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και τους Αμερικανούς ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει επ' αόριστον», επισήμανε.

Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωή της: «Η μόνιμη εκεχειρία ξεκίνησε σήμερα. Όλες οι γυναίκες και τα παιδιά που κρατούνται στο Ισραήλ θα αφεθούν ελεύθερα. Η πόρτα προς την ευημερία θα ανοίξει».

Ο Khalil al Hayya, ο οποίος επέζησε της ισραηλινής επίθεσης εναντίον αξιωματούχων της Χαμάς στο Κατάρ τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα του συνοριακού σταθμού της Ράφα και στις δύο κατευθύνσεις.

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει στην απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών και είπε ότι η Χαμάς έλαβε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση που επιβεβαιώνουν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά.

Τα μεταγενέστερα στάδια της συμφωνίας, τα οποία προβλέπουν τον αφοπλισμό της Χαμάς και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, δεν έχουν ακόμη διαπραγματευτεί. Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ δήλωσε επίσης νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ δεν προετοιμάζεται να ξαναρχίσει τον πόλεμο.

Στην ομιλία του, ο αλ-Χάγια ευχαριστεί τις χώρες της Μέσης Ανατολής που μεσολάβησαν για την επίτευξη της συμφωνίας — την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία — καθώς και το Ιράν και την Υεμένη. Το Ιράν, ο κύριος αντίπαλος του Ισραήλ, είναι προστάτης της Χαμάς, ενώ η Υεμένη είναι η έδρα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούτι, ενός άλλου αντιπροσώπου του Ιράν που εκτοξεύει τακτικά πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Ο Αλ-Χάγια επιβεβαιώνει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και 1.700 κρατουμένων από τη Γάζα που φυλακίστηκαν μετά την επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Αλ-Χάγια μνημονεύει τους μαχητές της Χαμάς που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, λέγοντας: «Όπως ήταν άνδρες στο πεδίο της μάχης, έτσι και εμείς ήμασταν άνδρες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Τραμπ: «Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα και νομίζω ότι θα υπάρξει διαρκής ειρήνη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι όμηροι που παραμένουν στη Γάζα θα πρέπει να απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ανακοινώνοντας ότι θα προσπαθήσει να μεταβεί στην Αίγυπτο για την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας.

Ο Τραμπ προεδρεύει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, το οποίο συνεδριάζει για να συζητήσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την Τετάρτη, σύμφωνα με την οποία οι όμηροι που κρατούνται από μαχητές της Χαμάς θα απελευθερωθούν ως μέρος της πρώτης φάσης ενός ευρύτερου σχεδίου για τη Γάζα. Δήλωσε ότι πιστεύει ότι αυτό θα οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη». Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η συμφωνία «έθεσε τέλος στον πόλεμο στη Γάζα» και σημείωσε: «Όπως γνωρίζετε, χθες το βράδυ επιτύχαμε μια σημαντική πρόοδο στη Μέση Ανατολή, κάτι που οι άνθρωποι θεωρούσαν αδύνατο». Επίσης, ετοιμάζει τις βαλίτσες τους για την Αίγυπτο. «Θα προσπαθήσω να κάνω ένα ταξίδι εκεί. Θα προσπαθήσουμε να πάμε εκεί και εργαζόμαστε για τον ακριβή χρόνο». Είχε προηγηθεί η πρόσκληση από τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Σίσι στον Τραμπ για να παραστεί στην τελετή για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο Τραμπ θα μεταβεί στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να ταξιδέψει και στο Ισραήλ. «Αν μου ζητήσουν να μιλήσω στην Κνεσέτ, θα το κάνω». Ο Ντόναλντ Τραμπ το είπε αυτό αναφερόμενος στο επερχόμενο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή. «Νομίζω ότι όλοι στο Ισραήλ είναι έξω στους δρόμους χορεύοντας και κλαίγοντας, χορεύοντας από χαρά στους δρόμους τώρα. Αυτοί οι χοροί στους δρόμους είναι τόσο χαρούμενοι», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Χορεύουν και στους δρόμους των αραβικών χωρών. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Όλοι είναι χαρούμενοι». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του Ισραηλινού προέδρου. Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός Νετανιάχου απηύθυνε το πρωί της Πέμπτης πρόσκληση στον πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλήσει στην Κνεσέτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού, την οποία επικαλείται η Jerusalem Post. Στο δημοσίευμά της, η ισραηλινή εφημερίδα αναφέρει ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι προετοιμάζονται για την περίσταση. Η πρόσκληση «αντιπροσωπεύει την αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου που έπαιξε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στη διαμεσολάβηση για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς και σηματοδοτεί μια σημαντική συμβολική στιγμή στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά τη διάρκεια αυτής της ιστορικής φάσης της σύγκρουσης», σημείωσε η εφημερίδα. «Δεν έχω όραμα για δύο κράτη - Θα ακολουθήσω ό,τι έχει συμφωνηθεί» Όσον αφορά το μέλλον της Γάζας, ο Τραμπ λέει ότι «θα ανακατασκευαστεί σιγά-σιγά». «Νομίζω ότι θα δείτε μερικές εξαιρετικές χώρες να αναλαμβάνουν δράση, να διαθέτουν πολλά χρήματα και να φροντίζουν τα πράγματα», προσθέτει. Οι πλούσιες αραβικές χώρες της περιοχής θα «εντείνουν τις προσπάθειές τους» για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Γάζας, γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο. Αποτυπώνοντας τη θέση του, είπε πως δεν έχει κάποιο όραμα για μια λύση δύο κρατών. «Θα ακολουθήσω αυτά που έχουν συμφωνήσει τα εμπλεκόμενα μέρη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Ο αφοπλισμός της Χαμάς σε δεύτερη φάση» Ο «αφοπλισμός» της Χαμάς θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα. Ο Ντόναλντ Τραμπ το είπε. «Πρώτον, ας φέρουμε πίσω τους ομήρους· αυτό ήθελαν όλοι». Χαμάς: «Όχι» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Οσάμα Χάμνταν, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Al Araby με έδρα το Κατάρ ότι η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση απορρίπτει την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για ένα προσωρινό «Συμβούλιο Ειρήνης» που θα εποπτεύει τη διοίκηση της Γάζας. «Κανένας Παλαιστίνιος δεν θα το δεχόταν αυτό. Όλες οι φατρίες, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Αρχής, το απορρίπτουν», δήλωσε ο Χαμντάν στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Araby. Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, μια προσωρινή «τεχνοκρατική και απολιτική» παλαιστινιακή επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Η επιτροπή εποπτείας που οραματίζεται ο Τραμπ, η οποία θα είναι τεχνοκρατική και απολιτική και υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών, θα περιλαμβάνει μεταξύ των μελών της τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ. Αυτό το συμβούλιο θα διαχειρίζεται επίσης τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας μέχρι η Παλαιστινιακή Αρχή να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και να ανακτήσει τον έλεγχο της περιοχής, σύμφωνα με το σχέδιο. «Κανείς δεν θα δεχόταν την επιστροφή στην εποχή των εντολών και του αποικιοκρατισμού», δήλωσε ο Χαμντάν. Η ισραηλινή προεδρία μιλάει για άφιξη του Τραμπ, πιθανώς στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή

Η ισραηλινή προεδρία ανακοίνωσε σε ανακοίνωσή της ότι «υπό το φως της απελευθέρωσης των ομήρων και της άφιξης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ, καθώς και των προγραμματισμένων κλεισιμάτων στην Ιερουσαλήμ, ο εορτασμός της «Ανοιχτής Σούκα» (της εβραϊκής γιορτής των Σκηνών) που είχε προγραμματιστεί για την επόμενη Κυριακή ακυρώνεται». Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει, πριν από την ψηφοφορία τη συνεδρίαση του υπουργικού σε πλήρη σύνθεση Οι υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ προσέρχονται στο γραφείο του πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ για να συζητήσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες το βράδυ στο Σαρμ Ελ Σέιχ για την απελευθέρωση των ομήρων και την έναρξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Στη συνέχεια, το υπουργικό συμβούλιο με πλήρη σύνθεση θα συνεδριάσει για να ψηφίσει τη συμφωνία. Αναμένεται ότι η συμφωνία θα επικυρωθεί με σαφή πλειοψηφία, οπότε και θα τεθεί επίσημα σε ισχύ η εκεχειρία. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας της ισραηλινής κυβέρνησης ολοκληρώθηκε χωρίς ψηφοφορία για το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, αναφέρει το Ynet . Μια συνεδρίαση της κυβέρνησης στο Τελ Αβίβ έχει προγραμματιστεί για τις 10:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών: Δεν έχουμε καμία πρόθεση να ξαναρχίσουμε τον πόλεμο

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε ότι θα εμμείνουν στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και δεν θα εξαπολύσουν νέες επιθέσεις στη Γάζα. Ο υπουργός Εξωτερικών Σάαρ δήλωσε: «Δεν έχουμε καμία πρόθεση να ξαναρχίσουμε τον πόλεμο. Θα εμμείνουμε στο σχέδιο Τραμπ». Η ΕΕ είναι έτοιμη να συζητήσει πώς μπορεί να συμβάλει στην ειρήνη στη Γάζα, δηλώνει η επικεφαλής διπλωμάτης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συζητήσει πώς μπορεί να συμβάλει στο σχέδιο ειρήνης στη Γάζα, δήλωσε η επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, πριν από τη διάσκεψη για το μέλλον της Γάζα στο Παρίσι.Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς υπέγραψαν συμφωνία την Πέμπτη για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. «Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχουμε», δήλωσε η Κάλλας. Πούτιν: «Ελπίζω οι πρωτοβουλίες του Τραμπ για την Παλαιστίνη να εφαρμοστούν»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε σήμερα την ελπίδα του ότι οι πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ για την Παλαιστίνη θα «εφαρμοστούν». Ο Πούτιν, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, πρόσθεσε ότι η Μόσχα παραμένει σε επαφή με το Ισραήλ σχετικά με την πυρηνική κατάσταση του Ιράν και μεταδίδει «σήματα» από την Τεχεράνη στην ισραηλινή ηγεσία. Τη δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας-Κεντρικής Ασίας. Επίσης, τόνισε πως η Ρωσία πιστεύει ότι τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή μπορούν να επιλυθούν μόνο με πολιτικά και διπλωματικά μέσα. «Και είμαστε, φυσικά, έτοιμοι να υποστηρίξουμε οποιεσδήποτε ειρηνικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό της αιματοχυσίας και στην ειρήνη σε αυτήν την περιοχή». διαμήνυσε. Μίλησε επίσης για σχέδια ενσωμάτωσης διαδρόμων μεταφορών και έργων logistics στη Ρωσία και την Κεντρική Ασία σε ένα ενιαίο σύστημα και δήλωσε την ετοιμότητα της Μόσχας να συμμετάσχει σε ενεργειακά έργα στην περιοχή. Επισήμανε πως η Ρωσία και οι εταίροι της στην Κεντρική Ασία πιστεύουν ότι η δημιουργία μιας ανεξάρτητης Παλαιστίνης είναι το κλειδί για τη σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής. «Αυτή ήταν η θέση της Σοβιετικής Ένωσης και την κληρονόμησαν όλες οι δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ. Πιστεύουμε ότι η πρωταρχική, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση [της κατάστασης στη Μέση Ανατολή] και την επίλυση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με αυτό το πολύπλοκο πρόβλημα είναι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους» ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ

Είναι η σειρά του ιρανικού καθεστώτος να χαιρετίσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, την οποία αποδέχτηκαν η Χαμάς και το εβραϊκό κράτος νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη. «Το Ιράν ανέκαθεν υποστήριζε κάθε ενέργεια ή πρωτοβουλία που αποσκοπούσε στον τερματισμό του γενοκτονικού πολέμου (για την επίτευξη) της αποχώρησης των κατοχικών δυνάμεων, της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, της απελευθέρωσης Παλαιστινίων κρατουμένων και της υλοποίησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ για να ψηφίσει τη συμφωνία για τη Γάζα



Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας για την έγκριση της εκεχειρίας και της απελευθέρωσης των ομήρων στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο The Times of Israel το γραφείο ενός από τους συμμετέχοντες.

Το υπουργικό συμβούλιο θα συνέλθει τώρα σε πλήρη σύνθεση για να ψηφίσει τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία.

Μαχμούντ Αμπάς: Έχουμε ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Σε μια σπάνια συνέντευξη στο Channel 12, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δηλώνει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή συντονίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία καλεί τον οργανισμό να εφαρμόσει σημαντικές αλλαγές.

Προσθέτει ότι η διεθνής πίεση για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους δεν έχει ως στόχο να βλάψει το Ισραήλ.

Τι γνωρίζουμε για το σχέδιο Τραμπ για ειρήνευση στη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνευση στη Λωρίδα της Γάζας, με μια εκεχειρία και την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους να αποτελούν ενδεχομένως το πρώτο βήμα για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία;

Η συμφωνία για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ προέκυψε έπειτα από έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο και ανακοινώθηκε μία ημέρα μετά τη δεύτερη επέτειο από την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους, που αποτέλεσε το έναυσμα για τον πόλεμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου, στο πλαίσιο της οποίας θα απελευθερωθούν “ πολύ σύντομα” όλοι οι όμηροι που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση, ζωντανοί και νεκροί, και θα αποσυρθούν τα ισραηλινά στρατεύματα στη λεγόμενη κίτρινη γραμμή στη Γάζα. Με βάση ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας, αυτό είναι το σύνορο για την αρχική υποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και την ανταλλαγή των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους. Όμως η οργάνωση ζήτησε από τον Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως την εκεχειρία.

Τι δεν γνωρίζουμε;

Παρά τις ελπίδες που έχουν δημιουργηθεί για τερματισμό του πολέμου, δεν έχουν διευκρινιστεί κρίσιμης σημασίας λεπτομέρειες του σχεδίου Τραμπ.

Μεταξύ αυτών είναι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του, η μεταπολεμική κυβέρνηση της Γάζας και το μέλλον της Χαμάς.

Πρωτίστως δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα όταν τελειώσει ο πόλεμος. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ, δυτικές και αραβικές χώρες έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο η Χαμάς να διαδραματίζει κάποιο ρόλο στη μεταπολεμική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Το αρχικό σχέδιο του Τραμπ προβλέπει έναν ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή αλλά μόνο αφού αυτή προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Τι θα γίνει στη συνέχεια;

Ο Νετανιάχου έχει ανακοινώσει ότι σήμερα θα συνεδριάσει η ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να εγκρίνει τη συμφωνία.

Πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης δήλωσε ότι η συνεδρίαση αυτή είναι ένα κυρίως διαδικαστικό ζήτημα, με δεδομένο ότι το Ισραήλ έχει ήδη αποδεχθεί τη συμφωνία,. Ωστόσο μένουν να διευθετηθούν κάποια ζητήματα, κατά συνέπεια κάποια χρονοδιαγράμματα ενδέχεται να τροποποιηθούν, σχολίασαν πηγές που πρόσκεινται στις συζητήσεις.

Η Χαμάς πρόκειται να αφήσει ελεύθερους και τους 20 εν ζωή ομήρους που εξακολουθεί να κρατά 72 ώρες αφού ξεκινήσει η εκεχειρία, επεσήμαναν οι πηγές. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι όμηροι ίσως αφεθούν ελεύθεροι την Κυριακή ή τη Δευτέρα.

Παλαιστινιακές πηγές σημείωσαν ότι οι σοροί των νεκρών ομήρων θα παραδίδονται σταδιακά καθώς θα αποσύρεται από τη Γάζα ο ισραηλινός στρατός. Ο Γκαλ Χιρς, αρμόδιος του Ισραήλ για τους ομήρους, επεσήμανε ότι θα συσταθεί διεθνής δύναμη προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν νεκροί όμηροι τους οποίους η Χαμάς δεν μπορεί να εντοπίσει.

Από την πλευρά του το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ανάμεσα στους οποίους περισσότεροι από 200 που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι παρέδωσε τους καταλόγους με τους ομήρους που κρατά και τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που θέλει να απελευθερωθούν.

Ισραηλινός αξιωματούχος σημείωσε ότι, μόλις το Ισραήλ εγκρίνει τη συμφωνία, θα πρέπει να αποσυρθεί στη γραμμή που προβλέπεται στο εσωτερικό της Γάζας μέσα σε 24 ώρες, οπότε και θα ξεκινήσουν να μετρούν οι 72 ώρες για την απελευθέρωση των ομήρων.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι αναμένει πως οι όμηροι θα αρχίσουν να αφήνονται ελεύθεροι τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα πρόκειται να αυξηθεί. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι σύντομα θα αρχίσουν να εισέρχονται 600 φορτηγά την ημέρα στη Γάζα. Δύο παλαιστινιακές πηγές είπαν ότι ο αριθμός θα είναι τουλάχιστον 400 φορτηγά την ημέρα και θα αυξάνεται σταδιακά.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να μεταβεί στην Αίγυπτο τις επόμενες ημέρες. Ο Λευκός Οίκος επεσήμανε ότι εξετάζει να επισκεφθεί την περιοχή αύριο Παρασκευή. Ο Νετανιάχου έχει καλέσει τον Τραμπ να μιλήσει στο ισραηλινό κοινοβούλιο και, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο Ρεπουμπλικάνος είναι διατεθειμένος να το κάνει.

Η επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ προβλέπει μια διεθνής επιτροπή - ‘το Συμβούλιο Ειρήνης’- να διαδραματίσει ρόλο στη μεταπολεμική κυβέρνηση της Γάζας. Με βάση το σχέδιο, πρόεδρός του θα είναι ο ίδιος ο Τραμπ, ενώ σε αυτό θα συμμετέχει ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τη συμφωνία;

Η επιτυχής εφαρμογή της συμφωνίας θα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική μέχρι στιγμής.

Η Χαμάς μέχρι τώρα αρνείται να συζητήσει την απαίτηση του Ισραήλ να παραδώσει τα όπλα της. Παλαιστινιακή πηγή δήλωσε ότι η Χαμάς θα απορρίπτει το αίτημα αυτό για όσο διάστημα ισραηλινά στρατεύματα έχουν υπό τον κατοχή τους παλαιστινιακή γη.

Δύο πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων επιβεβαίωσαν ότι μεταξύ των ζητημάτων που δεν έχουν διευθετηθεί είναι ο μηχανισμός για την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, με τη Χαμάς να ζητεί να οριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα το οποίο θα συνδέεται με την απελευθέρωση των ομήρων και εγγυήσεις για την πλήρη απόσυρση τους.

Στο εσωτερικό της Γάζας το Ισραήλ έχει περιορίσει την ένταση της στρατιωτικής του εκστρατείας, έπειτα από αίτημα του Τραμπ, αλλά δεν έχει σταματήσει εντελώς τους βομβαρδισμούς.

Αραβικές χώρες τονίζουν ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία κάποια στιγμή ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, αν και ο Νετανιάχου τονίζει ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ.

Η Χαμάς σημειώνει ότι θα παραδώσει τη διακυβέρνηση της Γάζας μόνο σε μια παλαιστινιακή, τεχνοκρατική κυβέρνηση την εποπτεία της οποίας θα έχει η Παλαιστινιακή Αρχή με την υποστήριξη αραβικών και μουσουλμανικών κρατών. Απορρίπτει οποιονδήποτε ρόλο για τον Μπλερ ή τη διακυβέρνηση της Γάζας από το εξωτερικό.

Την ίδια ώρα, ο κατάλογος των Παλαιστινίων την απελευθέρωση των οποίων ζητεί η Χαμάς αναμένεται να περιλαμβάνει μερικούς από τους πλέον γνωστούς κρατούμενους στο Ισραήλ, η απελευθέρωση των οποίων ήταν εκτός συζήτησης κατά τις προηγούμενες εκεχειρίες.

Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή που πρόσκειται στις συζητήσεις, στον κατάλογο περιλαμβάνεται ο Μαρουάν Μπαργούτι, στέλεχος του κινήματος Φάταχ, και ο Άχμεντ Σάαντατ, επικεφαλής του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Και οι δύο έχουν καταδικαστεί σε πολλές φορές ισόβια για την εμπλοκή τους σε επιθέσεις στις οποίες σκοτώθηκαν Ισραηλινοί.

Γάζα - Αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες της συμφωνίας Χαμάς-Ισραήλ: Η πρώτη φάση θα διαρκέσει 5 ημέρες





Τις λεπτομέρειες της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία επιτεύχθηκε στη Γάζα και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ. Γίνεται γνωστό ότι θα χρειαστούν πέντε ημέρες για να εφαρμοστεί, έγιναν γνωστές από τα μέσα ενημέρωσης της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η πρώτη φάση της συμφωνίας έχει σχεδιαστεί για την απελευθέρωση Ισραηλινών κρατουμένων και την εφαρμογή της αρχικής αποχώρησης του ισραηλινού στρατού.

Το προσχέδιο της συμφωνίας, το οποίο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα από χώρες-μεσολαβητές Κατάρ, Αίγυπτο και ΗΠΑ, αναμένεται να επισημοποιηθεί σήμερα, με την ισραηλινή κυβέρνηση να εγκρίνει τη συμφωνία και τη δημοσίευση χαρτών με λεπτομέρειες για τα ονόματα των ανταλλαγών κρατουμένων και την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού σε πρώτη φάση.

Το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι οι σοροί 20 επιζώντων Ισραηλινών κρατουμένων και 28 Ισραηλινών κρατουμένων κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Περισσότεροι από 11.100 Παλαιστίνιοι κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές υπό σκληρές συνθήκες, όπως βασανιστήρια, ιατρική παραμέληση και λιμοκτονία.

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, θα επιτραπεί η υποβολή επίσημων εφέσεων στην ισραηλινή δικαστική εξουσία και θα ξεκινήσει η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από το πεδίο της μάχης.

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει την αποχώρησή του από κατοικημένες περιοχές, ενώ παλαιστινιακές ομάδες θα κάνουν προετοιμασίες για την επιστροφή των σορών των επιζώντων Ισραηλινών κρατουμένων και όσων είναι γνωστά τα ίχνη τους.

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ θα επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή για να παρακολουθήσει την εφαρμογή της συμφωνίας και να ανακοινώσει το «επίσημο τέλος του πολέμου στη Γάζα».

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή κρατουμένων υπό την επίβλεψη της Τουρκίας, της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ. Το Ισραήλ θα επιστρέψει τις σορούς των Παλαιστινίων που έχει κρατήσει, καθώς και τα λείψανα πολλών Παλαιστινίων. Τα συνοριακά περάσματα της Λωρίδας της Γάζας θα ανοίξουν ξανά πλήρως, επιτρέποντας σε 400 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας να εισέρχονται στην περιοχή καθημερινά. Τις επόμενες ημέρες, ο αριθμός των φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας θα αυξηθεί σε 600 ή περισσότερα.

Ακολούθως, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας για την ολοκλήρωση της αποχώρησης του ισραηλινού στρατού και τη διασφάλιση του οριστικού τερματισμού του πολέμου.

Αντικρουόμενες ειδήσεις σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός αναφέρθηκαν στον περιφερειακό τύπο.

Το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι KAN και το αιγυπτιακό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Al-Qahera News ανέφεραν ότι η εκεχειρία ξεκίνησε στις 12:00 μ.μ. ώρα Παλαιστίνης.

Το ισραηλινό κανάλι 12, επικαλούμενο το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετέδωσε ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ τις βραδινές ώρες, αφού την εγκρίνει η κυβέρνηση.

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, όπου διεξάγει γενοκτονία εδώ και δύο χρόνια, στοχεύοντας την οδό Ρασίντ και ορισμένες άλλες περιοχές στην ακτή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς ενέκριναν την πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, έπειτα από διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.

