Γάζα: «Έντονες και σφοδρές» επιθέσεις - Παλαιστινιακά ΜΜΕ

Έντονες και σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις και βομβαρδισμοί με πυροβολικό στοχεύουν γειτονιές στην πόλη της Γάζα, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Αυτό συμβαίνει μετά την ανακοίνωση του υψηλόβαθμου στελέχους της Χαμάς στη Γάζα για το τέλος του πολέμου σήμερα, υποστηρίζοντας ότι σηματοδοτεί την έναρξη μιας «μόνιμης εκεχειρίας».

Ωστόσο, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ «εντός 24 ωρών» μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι ισραηλινοί υπουργοί συνεδριάζουν αυτή τη στιγμή στην Ιερουσαλήμ για να ψηφίσουν σχετικά με την επικύρωση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.

