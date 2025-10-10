Διαρροή εγγράφου αποκαλύπτει το σχέδιο του Τραμπ για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Γάζα

Ένα έγγραφο με τίτλο «Implementation Steps for President Trump’s proposal for a Comprehensive End of Gaza War» — δηλαδή «Βήματα Εφαρμογής για την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για μια Ολοκληρωμένη Λήξη του Πολέμου στη Γάζα» — φαίνεται να περιγράφει το πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα σε Ισραήλ, Χαμάς και διεθνείς μεσολαβητές.

Το έγγραφο, το οποίο φέρει υπογραφές στο τέλος, καθορίζει συγκεκριμένα βήματα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού (IDF) από τη Γάζα, καθώς και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Σύμφωνα με το κείμενο:

Ο Πρόεδρος Τραμπ θα ανακοινώσει επίσημα το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με όλες τις πλευρές να δεσμεύονται να εφαρμόσουν τα απαραίτητα βήματα.

Ο τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα τεθεί σε ισχύ μόλις εγκριθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση. Όλες οι αεροπορικές και πυροβολικές επιθέσεις θα σταματήσουν, ενώ θα ανασταλεί και η εναέρια επιτήρηση για 72 ώρες μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Η ανθρωπιστική βοήθεια θα ξεκινήσει άμεσα, σύμφωνα με συμφωνία που παραπέμπει στο πλαίσιο του 2015, με πλήρη πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα και ανακούφιση για τον άμαχο πληθυσμό.

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στα όρια που καθορίζονται σε χάρτη που συνοδεύει το έγγραφο, εντός 24 ωρών από την έγκριση της κυβέρνησης.

Εντός 72 ωρών από την αποχώρηση του IDF, η Χαμάς θα απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς. Ταυτόχρονα, το Ισραήλ θα δώσει στοιχεία για Παλαιστίνιους κρατούμενους και θα προχωρήσει σε ανταλλαγή σωρών και πληροφοριών μέσω ενός ειδικού μηχανισμού μεσολάβησης, υπό την εποπτεία του Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

Μετά την πλήρη απελευθέρωση των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατουμένους σύμφωνα με λίστες που έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Η ανταλλαγή θα γίνει χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα ΜΜΕ, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή.

Τέλος, προβλέπεται η σύσταση ομάδας εργασίας με εκπροσώπους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και άλλα κράτη, που θα επιβλέπουν την εφαρμογή και τον συντονισμό μεταξύ των δύο πλευρών.

Το έγγραφο, το οποίο δημοσίευσε η Ισραηλινή δημοσιογράφος Γκίλι Κοέν, φαίνεται να αποτελεί προσχέδιο συμφωνίας που συνδέεται με τις τρέχουσες διπλωματικές διεργασίες για την επίτευξη μιας πολυεπίπεδης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ.