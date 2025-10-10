Διαρροή εγγράφου αποκαλύπτει το σχέδιο του Τραμπ για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Γάζα

Το σχέδιο προβλέπει πλήρη εκεχειρία, αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, ανταλλαγή ομήρων και σύσταση διεθνούς μηχανισμού εποπτείας για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Newsbomb

Διαρροή εγγράφου αποκαλύπτει το σχέδιο του Τραμπ για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα έγγραφο με τίτλο «Implementation Steps for President Trump’s proposal for a Comprehensive End of Gaza War» — δηλαδή «Βήματα Εφαρμογής για την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για μια Ολοκληρωμένη Λήξη του Πολέμου στη Γάζα» — φαίνεται να περιγράφει το πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα σε Ισραήλ, Χαμάς και διεθνείς μεσολαβητές.

Το έγγραφο, το οποίο φέρει υπογραφές στο τέλος, καθορίζει συγκεκριμένα βήματα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού (IDF) από τη Γάζα, καθώς και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Σύμφωνα με το κείμενο:

  • Ο Πρόεδρος Τραμπ θα ανακοινώσει επίσημα το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με όλες τις πλευρές να δεσμεύονται να εφαρμόσουν τα απαραίτητα βήματα.
  • Ο τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα τεθεί σε ισχύ μόλις εγκριθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση. Όλες οι αεροπορικές και πυροβολικές επιθέσεις θα σταματήσουν, ενώ θα ανασταλεί και η εναέρια επιτήρηση για 72 ώρες μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.
  • Η ανθρωπιστική βοήθεια θα ξεκινήσει άμεσα, σύμφωνα με συμφωνία που παραπέμπει στο πλαίσιο του 2015, με πλήρη πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα και ανακούφιση για τον άμαχο πληθυσμό.
  • Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στα όρια που καθορίζονται σε χάρτη που συνοδεύει το έγγραφο, εντός 24 ωρών από την έγκριση της κυβέρνησης.
  • Εντός 72 ωρών από την αποχώρηση του IDF, η Χαμάς θα απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς. Ταυτόχρονα, το Ισραήλ θα δώσει στοιχεία για Παλαιστίνιους κρατούμενους και θα προχωρήσει σε ανταλλαγή σωρών και πληροφοριών μέσω ενός ειδικού μηχανισμού μεσολάβησης, υπό την εποπτεία του Ερυθρού Σταυρού (ICRC).
  • Μετά την πλήρη απελευθέρωση των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατουμένους σύμφωνα με λίστες που έχουν ήδη συμφωνηθεί.
  • Η ανταλλαγή θα γίνει χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα ΜΜΕ, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή.
  • Τέλος, προβλέπεται η σύσταση ομάδας εργασίας με εκπροσώπους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και άλλα κράτη, που θα επιβλέπουν την εφαρμογή και τον συντονισμό μεταξύ των δύο πλευρών.

Το έγγραφο, το οποίο δημοσίευσε η Ισραηλινή δημοσιογράφος Γκίλι Κοέν, φαίνεται να αποτελεί προσχέδιο συμφωνίας που συνδέεται με τις τρέχουσες διπλωματικές διεργασίες για την επίτευξη μιας πολυεπίπεδης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρόεδρος της Κνεσέτ προσκαλεί επίσημα τον Τραμπ να απευθυνθεί στο ισραηλινό κοινοβούλιο

02:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Εγιάλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Διαρροή εγγράφου αποκαλύπτει σχέδιο του Τραμπ για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Γάζα – Όλα τα βήματα

01:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το shutdown έκοψε τη φόρα στη Wall Street

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο η πρώτη φάση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς

01:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στην Μεταμόρφωση Αττικής

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Συνεδρίαση – θρίλερ στο Ισραήλ: Ακόμα δεν έχει εγκριθεί η συμφωνία με τη Χαμάς

00:53ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague Βαθμολογία: Ανέβηκε στο 2-1 ο Παναθηναϊκός AKTOR – Τα αποτελέσματα

00:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με την πλάτη στον τοίχο η Εθνική Ελλάδας: Τα σενάρια, τα highlights και τα αποτελέσματα της βραδιάς

00:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Κέντρικ Ναν: «Παίζω για τα πρωταθλήματα – Είναι νωρίς, ακόμη χτιζόμαστε»

00:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Δε μου άρεσε η νοοτροπία που όλοι ήθελαν να αποφύγουν την ευθύνη εκτός του Ναν»

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Άστραψε και βρόντηξε ο Εργκίν Αταμάν παρά τη νίκη

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι μεγάλες προσφορές του PlayStation – Χιλιάδες καινούργια και vintage παιχνίδια

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επίσημη πρόσκληση στον Τραμπ να μιλήσει στην Κνέσετ

23:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκωτία – Ελλάδα 3-1: «Μπλακ άουτ» μετά το γκολ του Τσιμίκα και «τελικός» στη Δανία!

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια Φύση: 19 δενδροκούναβα επέστρεψαν στην Αγγλία έναν αιώνα μετά την εξαφάνισή τους - Βίντεο

23:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται... συνέντευξη Τσίπρα - Πού θα δημοσιευτεί

23:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Πικρή ήττα στη Γλασκώβη σε... δικό της ματς!

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 84-86: Μέγας είσαι Ναν και θαυμαστά τα έργα σου!

23:40TRAVEL

Ορεινή Ναυπακτία: Το φθινόπωρο που ονειρεύεσαι σε απόσταση αναπνοής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επιτίθεται στην κυβέρνηση Σάντσεθ: «Η Ισπανία πρέπει να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ»

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένα βήμα από την ένταξη στο «Ινστιτούτο Τσίπρα» η Ευγενία Φωτονιάτα

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Πολυτελές όχημα που οδηγούσε νεαρός παράσυρε 64χρονη πεζή

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Η συγκλονιστική μαρτυρία για τον μοναδικό επιζώντα μετά τους πυροβολισμούς στο διπλό φονικό - Στην Ηλεία εντοπίστηκε το σκούτερ του δράστη

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν την Καμπούλ – «Καμία ανησυχία», αναφέρουν οι Ταλιμπάν

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Διαρροή εγγράφου αποκαλύπτει σχέδιο του Τραμπ για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Γάζα – Όλα τα βήματα

01:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 1,9 Ρίχτερ στην Μεταμόρφωση Αττικής

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Survivor - Σάκης Κατσούλης στο Newsbomb.gr: Δεν μπορώ ακόμα να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί

02:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Εγιάλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»

13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προσήγαγαν 17χρονο ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία - Τι απάντησε ο ανιψιός του 68χρονου

22:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος; «Νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί», λέει ο Τραμπ

08:51WHAT THE FACT

Το χωριό που πληρώνει 70.000 ευρώ για να μείνεις εκεί - Η αλήθεια πίσω από την «ονειρική πρόταση»

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Τέλος στην υποχρεωτική απόδειξη - Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Απετράπη τρομοκρατική επίθεση με drone φορτωμένο με εκρηκτικά κατά του πρωθυπουργού της χώρας

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο η πρώτη φάση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς

20:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Μεγάλη Επιστροφή: Το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ