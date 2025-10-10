New York Times: Ο ρόλος του Τζάρεντ Κούσνερ στην επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα

Με εμπειρία στα ακίνητα της Νέας Υόρκης, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ είχε έναν μόνο στόχο: Να πετύχει πρώτα ένα «ναι» για τη Γάζα και να διευθετήσει τις λεπτομέρειες αργότερα. «Είναι απλώς διαφορετικό να είσαι άνθρωπος που ασχολείται με τις συμφωνίες, απλώς ένα διαφορετικό άθλημα», λέει.

Την περασμένη Παρασκευή, όταν ο Κούσνερ άκουσε ότι η Χαμάς θα ξεκινούσε συνομιλίες για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, δεχόταν τηλεφωνήματα στην έπαυλή του, η οποία βρίσκεται σε ένα τεχνητό νησί βόρεια του Μαϊάμι. Πήδηξε στο αυτοκίνητό του και οδήγησε 20 λεπτά μέχρι μια άλλη έπαυλη - αυτή που ανήκε στον δισεκατομμυριούχο Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Σε εκείνες τις κρίσιμες στιγμές, το διπλωματικό κέντρο εξουσίας της κυβέρνησης Τραμπ δεν βρισκόταν στην Ουάσινγκτον, αλλά σε έναν από τους πλουσιότερους θύλακες της Φλόριντα.

Οι δύο κατασκευαστές ακινήτων, επιφορτισμένοι με το κλείσιμο της συμφωνίας για ένα βασικό κομμάτι των φιλοδοξιών της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ, άρχισαν να εργάζονται για τη δημιουργία ενός κέντρου διοίκησης, όπου έκαναν και δέχονταν τηλεφωνήματα από ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου ενός ανυπόμονου προέδρου και μελών του υπουργικού συμβουλίου της ισραηλινής κυβέρνησης.

O γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ

Το σκηνικό είχε στηθεί για μια ειρηνευτική συμφωνία νωρίτερα εκείνη την εβδομάδα, όταν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε συμφωνήσει με τον Τραμπ σε μια πρόταση 20 σημείων για την προώθηση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Με όρους που ευνοούσαν σε μεγάλο βαθμό το Ισραήλ, ήταν ακόμα άγνωστο αν η Χαμάς θα υπέγραφε και θα συμφωνούσε να απελευθερώσει ομήρους ή να παραιτηθεί από τον έλεγχο του θύλακα. Καθώς η προθεσμία για την απάντηση της Χαμάς πλησίαζε, ο Τραμπ προειδοποίησε τους ηγέτες της ότι χιλιάδες μέλη της είχαν ήδη σκοτωθεί και ότι πολύ περισσότεροι θα σκοτώνονταν αν δεν κατέληγαν σε συμφωνία.

Η Χαμάς δήλωσε ώρες αργότερα ότι θα ξεκινήσει συνομιλίες για την απελευθέρωση ομήρων. Ενώ συνεργαζόταν με τον Γουίτκοφ στο Μαϊάμι, η συμβουλή του Κούσνερ προς τους Ισραηλινούς ήταν να μην ανησυχούν για την υπόλοιπη δήλωση της οργάνωσης που δεν καθησύχαζε τις ισραηλινές ανησυχίες ότι η Χαμάς θα αρνούνταν να παραδώσει τα όπλα ή τον πολιτικό έλεγχο της Γάζας. Ο Κούσνερ επικεντρώθηκε στο πρώτο μέρος της δήλωσης, που έλεγε ότι οι όμηροι θα μπορούσαν σύντομα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

«Ο Στιβ και εγώ είπαμε στο Ισραήλ: "Σας ενθαρρύνουμε να είστε και εσείς θετικοί"», θυμήθηκε ο κ. Κούσνερ σε μια συνέντευξη. Σε τηλεφωνικές κλήσεις, οι Ισραηλινοί τους έλεγαν ότι η Χαμάς θα απέρριπτε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμφωνία. ""Αυτή είναι η ώρα να είμαστε θετικοί"", επανέλαβε ο Κούσνερ.

Ώρες αργότερα, το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συμφωνούσε να ξεκινήσει η εκτέλεση της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ.

Στην προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ο κ. Τραμπ δεν έχει στραφεί σε διπλωμάτες με μακρά εμπειρία. Οι σύμβουλοί του λένε ότι δεν είναι ενήμερος για τις λεπτομέρειες μιας μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας. Αντ' αυτού, έχει βασιστεί στον γαμπρό του, για να παρέμβει και να δώσει ώθηση στις διαπραγματεύσεις, τις οποίες ο Γουίτκοφ επιδίωκε εδώ και μήνες.

«Αρχιτέκτονας στις Συμφωνίες του Αβραάμ»

Ο 44χρονος Κούσνερ είχε χτίσει διπλωματικές σχέσεις σε αραβικές χώρες ενώ εργαζόταν ως σύμβουλος κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Έγινε βασικός αρχιτέκτονας στις «Συμφωνίες του Αβραάμ», μια σειράς διπλωματικών συμφωνιών που ομαλοποίησαν τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και τριών αραβικών κρατών, γεγονός που τον βοήθησε να καταλάβει την πολυπλοκότητα της περιοχής και των βασικών παραγόντων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.

Την Τρίτη ταξίδεψε στην Αίγυπτο μαζί με τον Γουίτκοφ και σημείωσε επιτυχία. Οι δύο τους ενώθηκαν με μια ομάδα μεσολαβητών που εργάζονταν ήδη εκεί εδώ και μέρες για να πείσουν τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να παραδώσει τους Ισραηλινούς ομήρους που είχαν συλληφθεί μετά από τρομοκρατικές επιθέσεις πριν από δύο χρόνια. Πέρασαν το ταξίδι με το αεροπλάνο προβλέποντας τρόπους με τους οποίους η συμφωνία θα μπορούσε να καταρρεύσει και τι θα μπορούσαν να κάνουν για να τη σώσουν.

Όταν οι δύο άνδρες εργάζονται, ο Κούσνερ συχνά καταρτίζει τα σχέδια ενώ ο Γουίτκοφ τηλεφωνεί. «Στα ακίνητα της Νέας Υόρκης, διαπραγματεύεσαι πάντα μπρος-πίσω», λέει. «Αλλά υπάρχουν πολλά που πρέπει να διαπραγματευτούν πριν υπογράψεις τη σύμβαση και καταβάλεις τα χρήματα. Νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει σε πολύπλοκες συμφωνίες που είναι πολύ δυναμικές, και με πολύπλοκους χαρακτήρες επίσης».

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ AP

Λίγες ώρες μετά την άφιξη του Κούσνερ στην Αίγυπτο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία που θα μπορούσε να σημάνει το τέλος μιας διετούς σύγκρουσης που ξεκίνησε όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας περίπου 250 ομήρους. Ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει έκτοτε περισσότερους από 67.000 Παλαιστίνιους.

«Ο Τζάρεντ είναι ένας πολύ έξυπνος τύπος», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη. Εκπαιδευμένοι στην τέχνη των ακινήτων της Νέας Υόρκης, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ θεωρούν τους εαυτούς τους ως άτομα που διαπραγματεύονται για τον απόλυτο άτομο που διαπραγματεύεται. Η προσέγγισή τους είναι απλή: Πρώτα καταλήγουν σε ένα «ναι» και αργότερα συζητούν τις λεπτομέρειες. Οι δυο τους έχουν περάσει πολύ χρόνο μαζί τις τελευταίες εβδομάδες, διασχίζοντας το Μαϊάμι, μετά τη χώρα και τώρα τον κόσμο, επιδιώκοντας την ειρήνη. Η ανοικοδόμηση της Γάζας είναι επίσης στο στόχαστρό τους.

«Η εμπειρία που έχουμε εγώ και ο Στιβ ως άτομα που διαπραγματεύονται είναι ότι πρέπει να καταλαβαίνεις τους ανθρώπους», είπε ο Κούσνερ. «Πρέπει να είσαι σε θέση να βγάλεις το τελικό αποτέλεσμα από αυτούς και στη συνέχεια να δεις ποιος νομίζεις ότι παίζει παιχνίδια και πόσο χώρο έχεις να πιέσεις τα πράγματα.» Πρόσθεσε: «Πολλοί από τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό είναι καθηγητές ιστορίας, επειδή έχουν μεγάλη εμπειρία ή διπλωμάτες. Είναι απλώς διαφορετικό να είσαι διαπραγματευτής — απλώς ένα διαφορετικό άθλημα».

Διπλωματία και Μπίζνες

Ο Κούσνερ έχει λάβει δικομματικούς επαίνους για τον ρόλο του στις διαπραγματεύσεις, αλλά ως άμισθος εθελοντής, δεν υπόκειται στους ίδιους νόμους και απαιτήσεις γνωστοποίησης με έναν κυβερνητικό υπάλληλο. Και έχει εκτεταμένες επιχειρηματικές συναλλαγές στη Μέση Ανατολή, πλουτίζοντας καθώς χτίζει βαθιές διπλωματικές σχέσεις με ηγέτες σε όλη την περιοχή. Οι επικριτές του έχουν πει ότι αποφεύγει τις γραφειοκρατικές διασφαλίσεις που έχουν σχεδιαστεί για την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων.

Όσο για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις προσπάθειές του να κερδίσει χρήματα σε μια περιοχή του κόσμου όπου προσπαθεί να διαπραγματευτεί την ειρήνη, ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. «Νομίζω ότι είναι ειλικρινά απαράδεκτο το γεγονός ότι προσπαθείτε να υπονοήσετε ότι είναι ακατάλληλο για τον Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος χαίρει μεγάλου σεβασμού σε όλο τον κόσμο και έχει μεγάλη εμπιστοσύνη και σχέσεις με αυτούς τους κρίσιμους εταίρους σε αυτές τις χώρες, να καταστρώσει ένα ολοκληρωμένο και λεπτομερές ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που καμία άλλη κυβέρνηση δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτύχει», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα η Καρολάιν Λίβιτ, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε για το αν η συμμετοχή του ήταν σκόπιμη. Πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το σχέδιο και ελπίζουμε ότι η Χαμάς θα το αποδεχτεί, επειδή θα οδηγήσει σε μια πιο ειρηνική και ευημερούσα Μέση Ανατολή».

Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων του Κούσνερ, Affinity Partners, χρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ξένους επενδυτές και έχει λάβει χρήματα από κυβερνητικά επενδυτικά ταμεία στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «Προκειμένου το επόμενο στάδιο αυτής της συμφωνίας να είναι επιτυχές, ο Τζάρεντ Κούσνερ πρέπει να σταματήσει να προσεγγίζει αυτό το ζήτημα ως συμφωνία ακινήτων και να αρχίσει να επικεντρώνεται στα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Μέριλαντ, Κρις Βαν Χόλεν.

Αν ο Κούσνερ φαίνεται σαν ένα γνώριμο πρόσωπο στον Λευκό Οίκο του Τραμπ, αυτό συμβαίνει επειδή δεν έφυγε ποτέ πραγματικά. Ήταν άμισθος ανώτερος σύμβουλός του κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου, όπως και η σύζυγός του, Ιβάνκα Τραμπ, η μεγαλύτερη κόρη του προέδρου. Και οι δύο αντιμετώπισαν έντονη κριτική από τους Δημοκρατικούς επειδή δεν ήταν μετριοπαθείς απέναντι στον Τραμπ, ιδιαίτερα στις προσπάθειές του να περιορίσει τη μετανάστευση.

Ο Κούσνερ με τον Στιβ Γουίτκοφ AP

Η καταιγίδα των τίτλων σχετικά με την αντιδημοφιλία τους ήταν τόσο συνεχής που ο Τραμπ μερικές φορές αστειευόταν ότι αντί να παντρευτεί τον ποδοσφαιριστή Τομ Μπρέιντι η κόρη του παντρεύτηκε τον Κούσνερ. «Ο Τζάρεντ δεν ήταν και τόσο καλός για μένα», σχολίαζε σε ορισμένα σημεία. Οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί έκτοτε.

Ο Κούσνερ άρχισε να επικεντρώνεται σε θέματα από τη μεταρρύθμιση των φυλακών έως την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και αρκετών αραβικών εθνών. Έφυγε από τον Λευκό Οίκο και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων του έχει βγάλει χρήματα από τις σχέσεις του με ορισμένες από αυτές τις χώρες. Ο πατέρας του, Τσαρλς Κούσνερ, έλαβε προεδρική χάρη για φοροδιαφυγή και αντίποινα εναντίον ομοσπονδιακού μάρτυρα, μεταξύ άλλων παραβιάσεων. Ο πρεσβύτερος Κούσνερ, δωρητής της προεκλογικής εκστρατείας, είναι τώρα ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Γαλλία.

«Η σωστή στιγμή»

Ο Κούσνερ παρέμεινε στην τροχιά του πεθερού του ως εθελοντής σύμβουλος και έχει εγκαταλείψει εδώ και καιρό κάθε προσποίηση ότι θα μπορούσε να γίνει εκείνος που θα μεσολαβούσε στις παρορμήσεις του Τραμπ. Αντ' αυτού, έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην προσέγγιση του Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στη Γάζα, μια διαδικασία στην οποία ο πρόεδρος έχει λάβει αποφάσεις με βάση το ένστικτό του αντί για προσεκτική σκέψη.

Ο Μάικλ Χέρτζογκ, πρώην πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι ο συνδυασμός των διασυνδέσεων του Κούσνερ στη Μέση Ανατολή και η ιδιότητά του ως μέλους της οικογένειας Τραμπ τον έκανε ιδιαίτερα πολύτιμο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. «Πιστεύω ότι ο Τζάρεντ έπαιξε ρόλο στο να πείσει τον πρόεδρο Τραμπ, μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ, να αναλάβουν αυτή την πρωτοβουλία», είπε για το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων. «Ήταν η σωστή στιγμή. Όλοι εδώ γύρω δεν του έδωσαν πολλές πιθανότητες, αλλά λειτούργησε».

Οι προσπάθειες του Κούσνερ εξασφάλισαν ακόμη και επαίνους από τους Δημοκρατικούς. Ο Tόμας Νάιντς, ο οποίος διετέλεσε πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ κατά την κυβέρνηση Μπάιντεν, δήλωσε ενθουσιασμένος που οι τελευταίοι όμηροι επρόκειτο να απελευθερωθούν. «Ήταν εξαιρετικά σημαντικός στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ξέρει πώς να διαχειρίζεται τον Μπίμπι και κατανοεί τις αραβικές χώρες», είπε για τον Κούσνερ. «Ξεχάστε την πολιτική μου, είμαι περισσότερο από ευτυχής να του δώσω όση αναγνώριση του αξίζει».

Μέχρι πρόσφατα, ο Κούσνερ είχε πολύ λιγότερο ορατό ρόλο στην τροχιά του προέδρου. Ήταν συχνά σε επαφή με τον πεθερό του και μερικούς από τους κορυφαίους βοηθούς του, και έκανε περιστασιακές επισκέψεις στον Λευκό Οίκο.

Πριν από περίπου οκτώ μήνες, άρχισε να συνεργάζεται με τον Tόνι Μπλερ, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, καταρτίζοντας σχέδια για μια μεταπολεμική Γάζα.

Τον Αύγουστο, οι δυο τους συναντήθηκαν με τον Τραμπ και τους κορυφαίους βοηθούς του για να συζητήσουν το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν εκείνη τη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, ο Τζάρεντ Κούσνερ αναδείχθηκε σε βασικό παράγοντα στις διαπραγματεύσεις, συνεργαζόμενος στενά με το Ισραήλ και τα αραβικά έθνη. «Αυτό είναι πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενα», είπε ο Κούσνερ σε μια συνέντευξη. «Νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα όταν γυρίσω σπίτι, η γυναίκα μου να αλλάξει τις κλειδαριές του σπιτιού».

