Πυρετός διαβουλεύσεων για τη Γάζα: Γουίτκοφ, Κούσνερ στην Αίγυπτο

Παλαιστίνιοι στέκονται στην άκρη ενός κρατήρα έπειτα από ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις σε καταυλισμό για εκτοπισμένους κοντά στο νοσοκομείο Al-Aqsa, στο Deir al-Balah, την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν σήμερα (8/10) στις συνομιλίες για το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα μαζί με τους διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο. Η δεύτερη ημέρα συνομιλιών έληξε χωρίς απτά αποτελέσματα, δήλωσε στο BBC ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ υιοθέτησε θετικό τόνο χθες, καθώς το Ισραήλ τίμησε τη δεύτερη επέτειο των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, λέγοντας «υπάρχει πιθανότητα να έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν σχολίασε την κατάσταση των συνομιλιών, αλλά είπε στους Ισραηλινούς ότι βρίσκονται σε «μοιραίες ημέρες αποφάσεων».

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους: «Την επιστροφή όλων των απαχθέντων, την εξάλειψη του καθεστώτος της Χαμάς και την υπόσχεση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ».

O γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ

Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμενόταν να αναχωρήσουν από τις ΗΠΑ το βράδυ της Τρίτης και να φτάσουν στην Αίγυπτο σήμερα, δήλωσε στο BBC πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντούλ Ραχμάν Αλ Θάνι, που θεωρείται βασικός μεσολαβητής, θα συμμετάσχει επίσης στις συνομιλίες, δήλωσε αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η παρουσία του Αλ Θάνι είχε ως στόχο να «προωθήσει το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και τη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων», δήλωσε ο αξιωματούχος. Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ και ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών αναμένεται να τον συνοδεύσουν.

Ένας ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο BBC ότι ένας βραδινός γύρος συνομιλιών την Τρίτη ξεκίνησε στις 19:00 (τοπική ώρα). H πρωινή συνεδρίαση πρόσθεσε, ολοκληρώθηκε χωρίς απτά αποτελέσματα, εν μέσω διαφωνιών σχετικά με τους προτεινόμενους χάρτες αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα και σχετικά με τις εγγυήσεις που θέλει να διασφαλίσει η Χαμάς οτι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τις μάχες μετά την πρώτη φάση της συμφωνίας.

Πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες ήταν «δύσκολες και δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε κάποια πραγματική πρόοδο», αλλά σημείωσε ότι οι μεσολαβητές εργάζονται σκληρά για να μειώσουν το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα 5 βασικά σημεία των διαπραγματεύσεων

Νωρίτερα, ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκαν σε πέντε βασικά ζητήματα: μια μόνιμη εκεχειρία, την ανταλλαγή των ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατούμενους και κρατούμενους από τη Γάζα, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, τις ρυθμίσεις για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της περιοχής.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, τον οποίο το Ισραήλ στόχευσε τον περασμένο μήνα σε μια σειρά επιθέσεων στην πρωτεύουσα του Κατάρ, δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News TV ότι η ομάδα είχε έρθει «για να συμμετάσχει σε σοβαρές και υπεύθυνες διαπραγματεύσεις», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Al-Χάγια δήλωσε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά χρειάζεται «εγγυήσεις» ότι ο πόλεμος θα τελειώσει και δεν θα ξαναρχίσει. Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Φάουζι Μπαρχούμ, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές της ομάδας εργάζονται για την άρση «όλων των εμποδίων σε μια συμφωνία που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού μας».

O Tραμπ και ο Νετανιάχου

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι προοπτικές για ειρήνη είναι «κάτι ακόμη και πέρα ​​από την κατάσταση στη Γάζα», προσθέτοντας ότι «θέλουμε την άμεση απελευθέρωση των ομήρων». Μιλώντας για την επέτειο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, της πιο αιματηρής ημέρας για τους Εβραίους μετά το Ολοκαύτωμα, ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να συμφωνήσουν στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το ως «ιστορική ευκαιρία» για να «τερματιστεί αυτή η τραγική σύγκρουση».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πλέον σταθερά ότι περίπου το 70% των Ισραηλινών θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων. Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια εκστρατεία στη Γάζα ως απάντηση στην επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 άλλοι κρατήθηκαν όμηροι.

Τουλάχιστον 67.160 έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα από τότε, συμπεριλαμβανομένων 18.000 παιδιών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής που διοικείται από τη Χαμάς. Τα στοιχεία του θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Τον Αύγουστο, η Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), ένας οργανισμός που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, δήλωσε ότι περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε όλη τη Γάζα αντιμετώπιζαν «καταστροφικές» συνθήκες που χαρακτηρίζονται από «πείνα, ένδεια και θάνατο».

Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι υπάρχει λιμός στη Γάζα. Μια εξεταστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα, σε μια έκθεση την οποία το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά ως «διαστρεβλωμένη και ψευδή».

