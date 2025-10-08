Σκληρό «παζάρι» στην Αίγυπτο για τη Γάζα – ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Εντατικές επαφές στο Σαρμ ελ Σέιχ με τη συμμετοχή Ηνωμένων Πολιτειών, Κατάρ και Τουρκίας για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα. Ζητούμενο η απελευθέρωση ομήρων και ο τερματισμός του πολέμου, ενώ η Χαμάς αξιώνει εγγυήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις μεσολαβήτριες χώρες.

Newsbomb

Σκληρό «παζάρι» στην Αίγυπτο για τη Γάζα – ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι, προκειμένου να συμμετάσχει στις εντατικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στις συνομιλίες που διεξάγονται στο Σαρμ ελ Σέιχ, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός.

Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχει και αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον Στιβ Γουίτκοφ, με τη συμμετοχή και του Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο την προώθηση του σχεδίου που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Το σχέδιο περιλαμβάνει συμφωνία εκεχειρίας και την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Παράλληλα, στην αιγυπτιακή πόλη βρίσκεται και τουρκική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον διευθυντή της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Καλίν είχε ήδη επαφές με Αμερικανούς, Αιγύπτιους και Καταριανούς αξιωματούχους, καθώς και με εκπροσώπους της Χαμάς, πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν συνέχεια των επαφών που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Ντόχα.

Η Τουρκία, που διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με τη Χαμάς και δεν έχει χαρακτηρίσει την οργάνωση «τρομοκρατική», συμμετέχει ενεργά στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, στοχεύοντας στη διαμόρφωση συνθηκών για τερματισμό των εχθροπραξιών.

Θέλει «εγγυήσεις» η Χαμάς

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, δήλωσε στο αιγυπτιακό δίκτυο Al-Qahera News ότι το παλαιστινιακό κίνημα ζητά «εγγυήσεις» από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει οριστικά».

«Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή», τόνισε ο αλ-Χάγια, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι έχει παραβιάσει προηγούμενες συμφωνίες εκεχειρίας. «Η ισραηλινή κατοχή δεν τήρησε ποτέ τις δεσμεύσεις της. Για τον λόγο αυτό, ζητούμε πραγματικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια συμφωνία που θα σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα έχουν αφήσει πίσω τους πάνω από 65.000 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, ενώ η διεθνής κοινότητα εντείνει τις προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων και τη σταθεροποίηση της περιοχής.

Τραμπ: Πολύ κοντά στη συμφωνία

Αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ για τη Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, εμφανίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του κατά τη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Mark Carney.

Επίσης, έστειλε το μήνυμα πως μόλις επιτευχθεί η συμφωνία για τη Γάζα, «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα τηρήσουν τη συμφωνία».

«Η ομάδα μας βρίσκεται εκεί τώρα», είπε, προσθέτοντας ότι «κυριολεκτικά όλες οι χώρες του κόσμου» έχουν υποστηρίξει το σχέδιό του για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

06:32LIFESTYLE

Τρεις κωμωδίες προσγειώνονται στην TV

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Έκρηξη» γονικών παροχών: Άνοδος 11% λόγω του αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασκήσεις ψυχραιμίας στην Κουμουνδούρου ενόψει της καταιγίδας των δημοσκοπήσεων

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά να διατίθεται - Πού θα κυμανθούν οι τιμές στα νησιά

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος εφιάλτης για 85χρονη στην Αιτωλοακαρνανία: Ξυλοκοπήθηκε ανελέητα για 100 ευρώ

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό «παζάρι» στην Αίγυπτο για τη Γάζα – ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Ναι σε αυτοδύναμες κυβερνήσεις - Όχι στον λαϊκισμό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» τα χαρακτηριστικά του δράστη - Τα τελευταία λόγια των θυμάτων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Τα ευρήματα θα δώσουν τις απαντήσεις για την έκρηξη στη γνωστή ντισκοτέκ της Μιχαλακοπούλου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά τα έντονα φαινόμενα – Πού θα επιμείνουν οι καταιγίδες – Πότε θα επιστρέψει η καλοκαιρία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κλειστό για τρίτη μέρα το φαράγγι της Σαμαριάς

05:00WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου

04:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

04:20ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Φωτιά σε οικία στον Βαρνάβα

03:58ΕΡΓΑΣΙΑ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων με επιχορήγηση 14.800 ευρώ

03:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Όλες οι αργίες για το σχολικό έτος 2025 - 2026

03:06ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

02:40ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΠΔΑ/2025 και 5ΠΔΑ/2025: Έκδοση βαθμολογιών γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης (ΠΕ / ΤΕ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» τα χαρακτηριστικά του δράστη - Τα τελευταία λόγια των θυμάτων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Τα ευρήματα θα δώσουν τις απαντήσεις για την έκρηξη στη γνωστή ντισκοτέκ της Μιχαλακοπούλου

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Με χειροπέδες ο 15χρονος θετός γιος της Δημάρχου που μαχαιρώθηκε - Άκουγαν ουρλιαχτά οι γείτονες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά τα έντονα φαινόμενα – Πού θα επιμείνουν οι καταιγίδες – Πότε θα επιστρέψει η καλοκαιρία

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος εφιάλτης για 85χρονη στην Αιτωλοακαρνανία: Ξυλοκοπήθηκε ανελέητα για 100 ευρώ

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σταματάει την απεργία ο Πάνος Ρούτσι - Δεκτά όλα τα αιτήματα

06:32LIFESTYLE

Τρεις κωμωδίες προσγειώνονται στην TV

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στα Ιλίσια - Βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Είναι επίσημο: Ο Πάπας Λέων στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας - Ολοταχώς για Κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά να διατίθεται - Πού θα κυμανθούν οι τιμές στα νησιά

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Άδεια δίχτυα και «χαμένα ψάρια»: Συναγερμός για την υπεραλίευση στις ελληνικές θάλασσες

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Έκρηξη» γονικών παροχών: Άνοδος 11% λόγω του αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ