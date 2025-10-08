Σκληρό «παζάρι» στην Αίγυπτο για τη Γάζα – ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι, προκειμένου να συμμετάσχει στις εντατικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στις συνομιλίες που διεξάγονται στο Σαρμ ελ Σέιχ, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός.

Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχει και αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον Στιβ Γουίτκοφ, με τη συμμετοχή και του Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο την προώθηση του σχεδίου που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Το σχέδιο περιλαμβάνει συμφωνία εκεχειρίας και την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Παράλληλα, στην αιγυπτιακή πόλη βρίσκεται και τουρκική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον διευθυντή της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Καλίν είχε ήδη επαφές με Αμερικανούς, Αιγύπτιους και Καταριανούς αξιωματούχους, καθώς και με εκπροσώπους της Χαμάς, πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν συνέχεια των επαφών που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Ντόχα.

Η Τουρκία, που διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με τη Χαμάς και δεν έχει χαρακτηρίσει την οργάνωση «τρομοκρατική», συμμετέχει ενεργά στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, στοχεύοντας στη διαμόρφωση συνθηκών για τερματισμό των εχθροπραξιών.

Θέλει «εγγυήσεις» η Χαμάς

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, δήλωσε στο αιγυπτιακό δίκτυο Al-Qahera News ότι το παλαιστινιακό κίνημα ζητά «εγγυήσεις» από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει οριστικά».

«Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή», τόνισε ο αλ-Χάγια, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι έχει παραβιάσει προηγούμενες συμφωνίες εκεχειρίας. «Η ισραηλινή κατοχή δεν τήρησε ποτέ τις δεσμεύσεις της. Για τον λόγο αυτό, ζητούμε πραγματικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια συμφωνία που θα σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα έχουν αφήσει πίσω τους πάνω από 65.000 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, ενώ η διεθνής κοινότητα εντείνει τις προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων και τη σταθεροποίηση της περιοχής.

Τραμπ: Πολύ κοντά στη συμφωνία

Αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ για τη Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, εμφανίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του κατά τη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Mark Carney.

Επίσης, έστειλε το μήνυμα πως μόλις επιτευχθεί η συμφωνία για τη Γάζα, «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα τηρήσουν τη συμφωνία».

«Η ομάδα μας βρίσκεται εκεί τώρα», είπε, προσθέτοντας ότι «κυριολεκτικά όλες οι χώρες του κόσμου» έχουν υποστηρίξει το σχέδιό του για τον τερματισμό της σύγκρουσης.