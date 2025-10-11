Χιλιάδες Παλαιστίνιοι γυρνούν στα σπίτια τους στη Γάζα, όπου τους περιμένει η καταστροφή και η θλίψη

Μια εκτοπισμένη παλαιστινιακή οικογένεια ταξιδεύει με ένα φορτηγό, με κατεύθυνση την πόλη της Γάζας, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι ξεκίνησαν το μακρύ ταξίδι της επιστροφής τους από το νότιο τμήμα της Γάζας προς την πόλη της Γάζας, μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Μπορεί να βρήκαν την πόλη τους γκρεμισμένη, αλλά ένιωσαν ανακούφιση που επέστρεφαν στα σπίτια τους ή ότι έχουν μείνει από αυτά.

Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της βόρειας Γάζας είχε εκτοπιστεί μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία οδήγησε στην έναρξη του πολέμου από το Ισραήλ.

Αεροφωτογραφίες της Γάζας δείχνουν τεράστιες εκτάσεις γης με τίποτα άλλο παρά ερείπια. Δεν υπάρχουν υποδομές, ηλεκτρισμός ή νερό. Ωστόσο, για πολλούς από όσους ξεκίνησαν το ταξίδι τους την Παρασκευή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την επιστροφή τους.

Gaza will not be rebuilt.



It will be far more practical and cost-effective to construct new cities on undeveloped land than to clear the rubble that their cities have been reduced to.



The ruins will remain for years, a stark warning to future terrorists and their supporters. pic.twitter.com/lVMGJDMN6A — Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 10, 2025

«Προσεύχομαι ο Θεός να ανακουφίσει τη θλίψη και την αγωνία μας και οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ακόμα και αν τα σπίτια μας έχουν καταστραφεί, θα επιστρέψουμε, αν είναι θέλημα Θεού», είπε ο Αχμάντ Αμπού Ουάτφα.

Ο Αμπού Ουάτφα μίλησε στο CNN κατά την επιστροφή του στο σπίτι του στο Σέιχ Ραντβάν στην πόλη της Γάζας. Είπε ότι ένιωθε μια απέραντη χαρά, παρόλο που ήξερε ότι πιθανότατα δεν τον περίμενε τίποτα.

«Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα από αυτό — το συναίσθημα των ανθρώπων που επιστρέφουν από το νότο στο βορρά», είπε.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF) είπε ότι επιτρέπεται στους ανθρώπους να μετακινούνται από το νότο προς το βορρά μέσω της παραλιακής οδού Al-Rashid και της οδού Salah al-Din στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι περπατούν κατά μήκος του παραλιακού δρόμου κοντά στο Wadi Gaza στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, κατευθυνόμενοι προς τη βόρεια Γάζα, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 AP

Δεύτερη φορά που Παλαιστίνιοι προσπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους

Για πολλούς κατοίκους της βόρειας Γάζας, την Παρασκευή ήταν η δεύτερη φορά που προσπάθησαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ενώ το Ισραήλ ανάγκασε τους περισσότερους κατοίκους της βόρειας Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή στις αρχές του πολέμου, τους επέτρεψε για λίγο να επιστρέψουν σε ορισμένα μέρη κατά τη διάρκεια της πρώτης εκεχειρίας τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, η επιστροφή αυτή ήταν βραχύβια για τους περισσότερους, καθώς το Ισραήλ διέταξε εκ νέου την πλήρη εκκένωση της πόλης της Γάζας στις αρχές Σεπτεμβρίου, πριν ξεκινήσει ξανά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μια εκτοπισμένη Παλαιστίνια κοπέλα κουβαλάει μια τσάντα στο κεφάλι της καθώς περπατά κατά μήκος του παραλιακού δρόμου κοντά στο Wadi Gaza, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, κατευθυνόμενη προς την πόλη της Γάζας, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025. AP

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) είχε δηλώσει τότε στο CNN ότι 640.000 άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει την πόλη μετά την εντολή εκκένωσης. Ο αριθμός αυτός αντιπροσώπευε περίπου το 90% του προπολεμικού πληθυσμού της πόλης της Γάζας, αν και δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί αυτή η εκτίμηση.

Η κατάσταση στην πόλη της Γάζας ήταν κρίσιμη ακόμη και πριν από την εισβολή του Ισραήλ πριν από δύο χρόνια, καθώς δεν υπήρχαν πλήρως λειτουργικά νοσοκομεία και υπήρχαν λίγα καταφύγια.

Την Παρασκευή, ιατρικές ομάδες από το νοσοκομείο Al Rantisi στην πόλη της Γάζας επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις και βρήκαν ότι είχαν καταστραφεί ολοσχερώς.

Η ολοκληρωμένη ταξινόμηση φάσεων επισιτιστικής ασφάλειας (IPC), μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε ότι από τον Αύγουστο ξεκίνησε λιμός που έπληξε την πόλη της Γάζας και έκτοτε έχει εξαπλωθεί στο υπόλοιπο της Λωρίδας.

Σπαραγμός μέσα από τα ερείπια

Καθώς οι άνθρωποι άρχισαν να επιστρέφουν στο βορρά, τους περίμεναν θλιβερές εικόνες. Πλάνα από την πόλη δείχνουν πολυώροφα κτίρια να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και άλλα να έχουν διαλυθεί από τις εκρήξεις. Ολόκληρη η περιοχή φαίνεται να είναι καλυμμένη με γκρίζα σκόνη, χωρίς να διακρίνεται σχεδόν κανένα άλλο χρώμα.

Ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, διευθυντής του νοσοκομείου Αλ-Σίφα στο βορρά, δήλωσε στο CNN ότι τα πτώματα τουλάχιστον 33 Παλαιστινίων ανασύρθηκαν από την πόλη της Γάζας την Παρασκευή, μετά την υποχώρηση του ισραηλινού στρατού από ορισμένες περιοχές της πόλης.

«Είναι αδύνατο να γίνει η ταυτοποίηση μερικών πτωμάτων, γι' αυτό και στάλθηκαν στο νοσοκομείο όπου θα τα εξετάσουν οι ιατροδικαστικές ομάδες», τόνισε ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια.

Ο Ματζντί Φουάντ Μοχάμαντ Αλ-Χουρ στεκόταν ανάμεσα στα ερείπια του σπιτιού του στο Tal el Hawa όταν μίλησε στο CNN.

Είπε ότι δύο από τα παιδιά του – ένας γιος και μια κόρη – σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Το σπίτι του καταστράφηκε και σχεδόν όλα τα υπάρχοντά του χάθηκαν.

«Σαράντα χρόνια δουλειάς για να χτίσω αυτό το σπίτι», είπε. «Είμαι 70 ετών τώρα. Από τα 10 μου, δούλευα μέχρι που παντρεύτηκα, έχτισα αυτό το σπίτι και έκανα παιδιά. Τώρα δεν μπορώ να δουλέψω και η υγεία μου δεν μου το επιτρέπει. Πού να πάω; Η υγεία μου δεν είναι πια όπως όταν ήμουν νέος. Είμαι γέρος και άρρωστος και δεν μπορώ να δουλέψω. Η γυναίκα μου είναι επίσης άρρωστη και έχει χάσει την όραση της».

Το Ισραήλ προειδοποιεί για «εξαιρετικά επικίνδυνες» ζώνες

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η εκεχειρία είναι πλέον σε ισχύ στη Γάζα, με τις δυνάμεις να αποσύρονται σύμφωνα με το σχέδιο των ΗΠΑ που εγκρίθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας, την Παρασκευή ξεκίνησε μια περίοδος 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και υπό κράτηση στο Ισραήλ θα απελευθερωθούν επίσης στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Ο Sair Hikmat Subh από το Beit Lahiya, μια πόλη βόρεια της πόλης της Γάζας, δήλωσε ότι είναι «κουρασμένος και απογοητευμένος», αλλά ελπίζει να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι του.

Ο Subh μίλησε στο CNN ενώ αποσυναρμολογούσε και μάζευε τη σκηνή του κοντά στην οδό Al-Rashid πριν από το ταξίδι του προς τα βόρεια.

«Είμαστε χαρούμενοι που το οδόφραγμα έχει αφαιρεθεί. Δόξα στον Θεό για την ασφάλεια όλων. Φυσικά και είμαι χαρούμενος!», δήλωσε στο CNN.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι χαιρετούν την κάμερα καθώς κινούνται προς την πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025. AP

Ωστόσο, είπε ότι η εμπειρία του, του έμαθε να είναι προσεκτικός.

«Έχω αποσυναρμολογήσει πολλές σκηνές και έχω αφήσει πολλές πίσω. Έχω εκτοπιστεί σχεδόν 20 φορές», είπε.

Ο Subh έχει δίκιο και θέλει να είναι προσεκτικός, καθώς όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος του IDF :«Οι ισραηλινές δυνάμεις θα εξακολουθήσουν να είναι παρούσες σε διάφορες περιοχές της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των Beit Hanoun, Beit Lahia και Shuja’iyya. Προειδοποιούμε τον κόσμο να τις αποφεύγει».

«Το να προσεγγίζετε τις ζώνες όπου σταθμεύουν οι δυνάμεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

60.000 τόνοι τροφίμων έτοιμοι για διανομή

Μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που εδρεύει στη Ρώμη, απηύθυνε έκκληση χθες Παρασκευή στην κυβέρνηση του Ισραήλ να επιτρέψει το ταχύτερο δυνατό την παράδοση μεγαλύτερων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό του παλαιστινιακού θυλάκου, που είναι αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

«Η στιγμή είναι ζωτικής σημασίας για τον κόσμο στη Γάζα», εξήγησε ο Μάρτιν Φρικ, αντιπρόσωπος του ΠΕΠ στη Γερμανία, στην Αυστρία και στο Λιχτενστάιν, μιλώντας στο RND.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να φέρει ασφαλείς διελεύσεις των συνόρων και σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για τη μεταφορά βοήθειας τώρα», συνέχισε ο κ. Φρικ, υπογραμμίζοντας πως κάθε ώρα μετράει.

Εξήντα χιλιάδες τόνοι τροφίμων είναι έτοιμοι να διανεμηθούν, βρίσκονται σε συνοριακά περάσματα, ενώ άλλοι 100.000 τόνοι μεταφέρονται στην περιοχή. Η ποσότητα αυτή αρκεί για τον εφοδιασμό του παλαιστινιακού θυλάκου για τρεις μήνες, με προϋπόθεση ότι η πρόσβαση είναι ασφαλής, αξιόπιστη και ανεμπόδιστη, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Μέσα σε έναν μήνα, το ΠΕΠ σκοπεύει να διανείμει ψωμί, αλεύρι και δέματα με τρόφιμα σε 1,6 εκατ. Παλαιστίνιους, είπε ακόμη ο κ. Φρικ.

Την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας ελέγχουν οι αρχές του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να δίνουν άδεια εισόδου και να εγγυώνται την ασφάλεια των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια.

