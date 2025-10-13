Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευχαρίστησε τους νέους υπουργούς που δέχτηκαν να ενταχθούν στην κυβέρνηση, «μοναδική αποστολή» της οποίας είναι «να ξεπεράσει την πολιτική κρίση», όπως τόνισε.

«Μοναδικός στόχος και αποστολή να ξεπεράσουμε αυτήν την πολιτική κρίση, που άφησε άναυδους τους συμπατριώτες μας κι ένα μέρος του κόσμου» ανέφερε ο Λεκορνί, καλώντας τους υπουργούς να βάλουν στην άκρη τους εγωισμούς.

Παραμονή της παρουσίασης του προϋπολογισμού, από τον οποίο θα εξαρτηθεί η επιβίωση της κυβέρνησης καθώς οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις ετοιμάζουν το έδαφος για νέα πρόταση μομφής, ο Γάλλος πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να τηρήσει την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι εξωτερικές παγκόσμιες προκλήσεις. Εν μέσω περικοπών, το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι ένα από τα ελάχιστα των οποίων ο προϋπολογισμός αναμένεται να αυξηθεί.

«Στις 13 Ιουλίου, ο πρόεδρος (σ.σ.: Εμανουέλ Μακρόν) ανακοίνωσε μία νέα προσπάθεια για να επιταχύνουμε τον επανεξοπλισμό μας, είναι απαραίτητη. Θα φροντίσω να τηρηθεί ο λόγος του», υπογράμμισε ο Λεκορνί, ο οποίος παρέδωσε το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων στην Κατρίν Βοτρέν.

