Le Figaro: Αυτά ζήτησε ο Λεκορνί από τον Μακρόν για να επιστρέψει στην πρωθυπουργία της Γαλλίας

Η επανεκλογή του Σεμπαστιάν Λεκορνί στη θέση του πρωθυπουργού της Γαλλίας από τον Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσε έκπληξη το βράδυ της Παρασκευής, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη παραίτηση του Λεκορνί, που είχε διαρκέσει μόλις 27 ημέρες.

Η γαλλική εφημερίδα Le Figaro αποκαλύπτει τα παρασκήνια αυτής της ανατροπής, αναφέροντας σημαντικούς όρους που έθεσε ο ίδιος ο Λεκορνί πριν αποδεχθεί τη νέα πρόταση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Le Figaro, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε από τον πρόεδρο Μακρόν να αποκλειστούν από τη νέα κυβέρνηση όλοι οι πιθανοί «δελφίνοι» που θεωρούνται υποψήφιοι για την προεδρία της Γαλλίας. Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε σε στενό συνεργάτη του ότι αποδέχθηκε την πρόταση «από αίσθημα καθήκοντος», παρά το γεγονός ότι στην προηγούμενη παραίτησή του είχε δηλώσει πως «η αποστολή του είχε ολοκληρωθεί».

Η Le Figaro επισημαίνει ότι τα ονόματα που ξεχωρίζουν ανάμεσα στους αποκλεισμούς είναι εκείνα του υπουργού Εσωτερικών, Μπρούνο Ρεταγιώ, και του υπουργού Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανάν. Ο Λεκορνί θεωρεί απαράβατο αυτόν τον όρο προκειμένου να εξασφαλίσει την υπερψήφιση του προϋπολογισμού, δίνοντας μάλιστα χρονικό περιθώριο τριών μηνών για την επίτευξη του στόχου.

Ένας δεύτερος σημαντικός όρος που έθεσε ο Λεκορνί στον Μακρόν αφορά την ανάγκη να συζητηθούν όλα τα μεγάλα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, με την αντιπολίτευση. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτέλεσε τον πυρήνα της πολιτικής κρίσης που ξέσπασε στη Γαλλία και η διαπραγμάτευση γύρω από αυτή θεωρείται κρίσιμη για τη σταθερότητα της κυβέρνησης.

Η κατάθεση του προϋπολογισμού του 2026 αποτελεί άμεση προτεραιότητα, καθώς πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου ώστε να εγκριθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η νέα κυβέρνηση Λεκορνί καλείται να εργαστεί εντατικά για να διασφαλίσει την ψήφιση του προϋπολογισμού και να επαναφέρει τη σταθερότητα στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την πολύπλοκη πολιτική κατάσταση στη Γαλλία και τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την επίλυση των κρίσιμων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα.