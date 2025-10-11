Πρωθυπουργός ξανά ο Λεκορνί με απόφαση Μακρόν - Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης και απειλές

Όταν η είδηση έγινε γνωστή, δεν ήταν λίγοι αυτοί που σάστισαν. Ο Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε να κρατήσει στη θέση του τον Σεμπαστιέν Λεκορνί, λίγες μόλις ημέρες μετά την παραίτησή του. Μια επιλογή που αιφνιδίασε το πολιτικό σκηνικό, αλλά κυρίως εξόργισε την αντιπολίτευση, η οποία κάνει λόγο για θεσμική πρόκληση και περιφρόνηση της λαϊκής εντολής. Και η οποία μοιάζει με ένα «στοίχημα απελπισίας».

Ο 47χρονος πρόεδρος επιλέγει να εμπιστευθεί ξανά τον στενό του συνεργάτη, ελπίζοντας πως θα καταφέρει να εξασφαλίσει επαρκή στήριξη στη βαθιά διχασμένη Εθνοσυνέλευση ώστε να εγκριθεί ο προϋπολογισμός για το 2026. Η επιλογή αυτή, ωστόσο, εγκυμονεί πολιτικό ρίσκο. Οι αντίπαλοι του Μακρόν υποστηρίζουν ότι η μόνη διέξοδος από τη σοβαρότερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών θα ήταν είτε η παραίτηση του προέδρου είτε η προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Ο Λεκορνί έχει πλέον διορία ως τη Δευτέρα για να παρουσιάσει σχέδιο προϋπολογισμού στο κοινοβούλιο.

Ήδη, ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν ανακοίνωσαν ότι κινούνται ήδη προς κατάθεση πρότασης μομφής. «Ο πρόεδρος αρνείται να ακούσει το εκλογικό σώμα, συνεχίζει σαν να μη συνέβη τίποτα», δήλωσε συνεργάτης της Λεπέν στο France Info. Από την πλευρά του, ο Μελανσόν μίλησε για «ένα ακόμη βήμα προς την απονομιμοποίηση του μακρονισμού», ενώ το χρυσό παιδί της Λεπέν Μπαρντελά τόνισε ότι το κόμμα του θα ρίξει την κυβέρνηση Λεκορνί.

«Δέχομαι από καθήκον»



«Αποδέχομαι – από καθήκον – την αποστολή που μου ανέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ώστε να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να αποκτήσει η Γαλλία προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους και να αντιμετωπιστούν τα καθημερινά προβλήματα των συμπολιτών μας», έγραψε ο Λεκορνί στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Πρέπει να τερματιστεί αυτή η πολιτική κρίση που εξοργίζει τους Γάλλους και αυτή η αστάθεια που βλάπτει την εικόνα και τα συμφέροντα της χώρας», πρόσθεσε.

Η στάση των Σοσιαλιστών και των Οικολόγων

Οι Σοσιαλιστές, αν και αποστασιοποιημένοι από λεπενιστές και μελανσονικούς, δεν κρύβουν τη δυσφορία τους. «Θα περιμένουμε να δούμε πράξεις, όχι δηλώσεις», ανέφερε εκπρόσωπος του κόμματος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι πρώτες κυβερνητικές κινήσεις θα κρίνουν τη στάση τους στη Βουλή. Την ίδια ώρα, οι Οικολόγοι ήταν πιο σκληροί. Χαρακτήρισαν την απόφαση «απίστευτη» και «ενδεικτική μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή της με τους πολίτες».

Πολιτική θύελλα στο Ελιζέ

Ο Μακρόν, χωρίς πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, επιχειρεί να σταματήσει την κυβερνητική παράλυση και να περάσει τον προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους. Όμως η επαναφορά του Λεκορνί μοιάζει περισσότερο με αναγκαστική κίνηση παρά με στρατηγική επιλογή. Σύμφωνα με πηγές του γαλλικού κοινοβουλίου οι πιέσεις από το οικονομικό επιτελείο και τις αγορές ήταν έντονες, καθώς η Γαλλία βρίσκεται στα όρια δημοσιονομικής κρίσης.

Κι όμως, η κίνηση φαίνεται να συσπειρώνει τους αντιπάλους του. Στην πολιτική ζωή του Παρισιού, οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από ένα ερώτημα: Πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει ο Μακρόν χωρίς πολιτική ανάσα; Οι απαντήσεις ποικίλλουν, αλλά το κοινό συμπέρασμα είναι ένα η γαλλική πολιτική σκηνή μπαίνει ξανά σε καθεστώς αναταραχής.

