Αντιδράσεις για την απόφαση Μακρόν να διατηρήσει τον Λεκορνί στην πρωθυπουργία

Αρνητικά υποδέχθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Γαλλία την απόφαση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να ζητήσει από τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να παραμείνει στη θέση του. Η επιλογή, που προκάλεσε αίσθηση στο πολιτικό σκηνικό, επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη σταθερότητα της κυβέρνησης και το μέλλον των πολιτικών συμμαχιών στη χώρα.

Προανήγγειλαν πρόταση μομφής Λεπεν

Το κόμμα της Μαρίν Λεπέν και η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν ανακοίνωσαν πως κινούνται προς την κατάθεση πρότασης μομφής. Οι δύο παρατάξεις θεωρούν ότι η απόφαση του προέδρου αποτελεί περιφρόνηση του εκλογικού μηνύματος και προσπάθεια παράτασης μιας κυβέρνησης χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση.

H στάση Σοσιαλιστών και Οικολόγων

Από την πλευρά των Σοσιαλιστών διαψεύστηκε κατηγορηματικά κάθε φήμη περί συμφωνίας με τον νέο πρωθυπουργό. Το κόμμα διευκρίνισε πως θα περιμένει τα πρώτα δείγματα γραφής της κυβέρνησης, δίνοντας έμφαση στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τη Γαλλία. Παράλληλα, οι Οικολόγοι χαρακτήρισαν «απίστευτη» την απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν, εκτιμώντας ότι πρόκειται για πολιτική πράξη που δείχνει αποσύνδεση από τη λαϊκή βούληση.

