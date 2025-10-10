Γαλλία: Ο Μακρόν θα ανακοινώσει μέχρι τις 21:00 τον νέο πρωθυπουργό - Τα πιθανά ονόματα

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να τερματίσει απόψε πέντε ημέρες αγωνίας διορίζοντας νέο πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, ο νέος πρωθυπουργός θα διοριστεί πριν από τις 09:00 μ.μ.

Η πρόκληση για τον αρχηγό του κράτους είναι διπλή: να αναβάλει την απειλή της μομφής και την απειλή της διάλυσης όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αφού ολοκλήρωσε την «αποστολή» των διαβουλεύσεων, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι ήταν εφικτό να βρεθεί «ένας δρόμος» για να αποφευχθούν αυτά τα σενάρια. Η πρόταση προϋπολογισμού του 2026, η αφορμή για την τρέχουσα κρίση, θα μπορούσε να παρουσιαστεί στο Συμβούλιο των Υπουργών τη Δευτέρα.

Λίγες ώρες πριν από τον διορισμό, δύο σενάρια εμφανίζονται έντονα: ο επαναδιορισμός του Σεμπαστιάν Λεκορνί ή του Ζαν-Λουί Μπορλού.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους αρχηγούς κομμάτων και ομάδων στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση το απόγευμα της Παρασκευής στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με εξαίρεση το RN και το LFI (Εθνικό Μέτωπο και Ανυπότακτη Γαλλία).

Το RN και το LFI «έχουν δηλώσει ότι επιδιώκουν τη διάλυση», υπογραμμίζει το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν για να δικαιολογήσει τον παραγκώνισμά τους.

Ήταν μια συνάντηση τελευταίας ευκαιρίας στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι ηγέτες των κομμάτων, με εξαίρεση το Εθνικό Συναγερμό και την Ανυπότακτη Γαλλία.

Οι Marc Fesneau (Modem), Gabriel Attal (Αναγέννηση), Olivier Faure (Σοσιαλιστικό Κόμμα), Edouard Philippe (Ορίζοντες), Bruno Retailleau (Les Républicains) και Marine Tondelier (Les Ecologistes), μεταξύ άλλων, εθεάθησαν να μπαίνουν στην αυλή των Ηλυσίων.

Ο αρχηγός του κράτους υποσχέθηκε να διορίσει πρωθυπουργό μέχρι το «βράδυ της Παρασκευής». Αυτή η συνάντηση «πρέπει να είναι μια στιγμή συλλογικής ευθύνης», δήλωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Μπαρντελά χλευάζει τη «συνάντηση της τελευταίας ευκαιρίας» στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων

«Η πολλοστή "συνάντηση τελευταίας ευκαιρίας" του Εμανουέλ Μακρόν δεν έχει να κάνει με την υπεράσπιση των συμφερόντων του γαλλικού λαού: έχει να κάνει με την προστασία του από τη διάλυση. Ο Εθνικός Συναγερμός είναι περήφανος που δεν έχει προσκληθεί: δεν είμαστε προς πώληση στους Μακρονιστές», έγραψε στο X.

Οι Σοσιαλιστές αποδοκιμάζουν «την έλλειψη σαφούς απάντησης από τον Αρχηγό του Κράτους»

Ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, αποδοκιμάζει την απουσία «σαφούς απάντησης από τον αρχηγό του κράτους».

Ο Μπορίς Βαλό εξηγεί: «Εκτός από το ό,τι συμφωνήσαμε από κοινού ότι πρέπει να βρούμε μια οδό που να επιτρέπει τη σταθερότητα, δεν γνωρίζουμε τι είναι διατεθειμένος να κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να το πετύχει αυτό».

Πρόσθεσε: «Δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση για κανένα θέμα, ούτε καν για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Προς το παρόν, είναι εντελώς ασαφές».

Οι Πράσινοι φεύγουν «έκπληκτοι» και «χωρίς απάντηση»

«Πιστεύουμε ότι δεν λαμβάνουμε απαντήσεις για τίποτα άλλο εκτός από το γεγονός ότι ο επόμενος πρωθυπουργός δεν θα είναι στο πολιτικό μας στρατόπεδο», δήλωσε ο εθνικός γραμματέας των Πρασίνων.

Λυπάται που συζητήθηκε μόνο ένα θέμα, «η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και να μας πουν ότι ίσως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το μέτρο με βάση την ηλικία και όχι τον αριθμό των τριμήνων».

Ματίλντ Πανό: «Θέλουμε να φύγει ο Μακρόν»

Το RN και το LFI «έχουν δηλώσει ότι επιδιώκουν τη διάλυση », τόνισε το απόγευμα η συνοδεία του Εμανουέλ Μακρόν για να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό τους από τα δύο κόμματα. «Αυτό είναι ψευδές», απάντησε η Ματίλντ Πανό στο X. «Θέλουμε να φύγει ο Μακρόν. Όχι να τον σώσουμε όπως το RN, το οποίο αρνήθηκε δύο φορές να ψηφίσει την πρόταση παραπομπής του Προέδρου».

Ο παραιτούμενος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκόρνυ , «αφού υπέδειξε ότι η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων αντιτίθεται στη διάλυση, η οποία αποτελεί προεδρική συνταγματική εξουσία, ο αρχηγός του κράτους επιθύμησε να τα δεχτεί. Αυτό απέκλεισε de facto το RN και το LFI, τα οποία και τα δύο υπέδειξαν ότι επιδιώκουν τη διάλυση », δήλωσε η προεδρική συνοδεία. Αυτός ο αποκλεισμός επικρίθηκε έντονα από την ηγέτιδα του RN, Μαρίν Λεπέν.

Η Μαρίν Λεπέν καταδικάζει ένα «απαράδεκτο θέαμα»

Μακριά από την τρέχουσα συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων, η Μαρίν Λεπέν κατήγγειλε ένα «απαράδεκτο θέαμα» από το Λε Μαν, όπου ταξιδεύει.

«Αμφισβητώ το προεδρικό αξίωμα. Είναι πράγματι ο ρόλος του προέδρου της Δημοκρατίας να οργανώνει μια συνάντηση εμπόρων χαλιών (...) με μοναδικό στόχο την αποφυγή εκλογών, που είναι ο τρόπος που προβλέπεται από το Σύνταγμα όταν υπάρχει εμπόδιο;» ρωτάει ο ηγέτης της σκληροπυρηνικής δεξιας, η οποία ζητά τη διάλυση της Βουλής.

Ο αποκλεισμός του LFI και του RN από αυτή τη συνάντηση, αποτελεί «παρέκκλιση από τον ρόλο του προέδρο», είπε η Μαρίν Λεπέν. «Τίποτα καλό δεν μπορεί να προκύψει από αυτή τη συνάντηση», πρόσθεσε.

Τα πιθανά ονόματα

Ως προς τους υποψηφίους για το πρωθυπουργικό αξίωμα, μεταξύ άλλων, έχει ακουστεί το όνομα του Ζαν-Λουί Μπορλό, πρώην υπουργού υπό τους προέδρους Ζακ Σιράκ και Νικολά Σαρκοζί.

Ο γενικός γραμματέας των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ, η επικεφαλής των Οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ και ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος Φαμπιέν Ρουσέλ κάλεσαν τον Εμανουέλ Μακρόν να επιλέξει τη «συγκατοίκηση» με την Αριστερά, τοποθετώντας στο αξίωμα του πρωθυπουργού κάποιον από τους κόλπους της

Ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, θα μπορούσε να είναι μία πιθανή επιλογή. Υπήρξε συμμαθητής του Μακρόν στη διάσημη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ENA) και συνεργάστηκαν υπό τον πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ στο Ελιζέ.

Άλλα ονόματα που ακούγονται είναι του πρώην Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Μπερνάρ Καζνέβ, αλλά και του Πιερ Μοσκοβισί, επικεφαλής του Εθνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Διαβάστε επίσης