Γαλλία - Ελιζέ: Ο Μακρόν «θα διορίσει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών»

Ο Εμανουέλ Μακρόν «θα διορίσει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών», ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων λίγα λεπτά αφότου ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Σεμπαστιάν Λεκορρύ.

Ο ίδιος ο απερχόμενος πρωθυπουργός είχε δώσει αυτή την προθεσμία για τον διορισμό του διαδόχου του.

Σε αυτό το δελτίο τύπου από τα Ηλύσια Πεδία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλίας ευχαριστεί τον Σεμπαστιάν Λεκορνί για «το έργο που πραγματοποίησε τις τελευταίες 48 ώρες» και λέει ότι «έλαβε υπόψη τα συμπεράσματά του».

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαριστεί τον Σεμπαστιάν Λεκόρνυ για το έργο που επιτέλεσε τις τελευταίες σαράντα οκτώ ώρες» και «έλαβε υπόψη τα συμπεράσματα του τελευταίου: πλειοψηφία των βουλευτών κατά της διάλυσης, ύπαρξη πλατφόρμας σταθερότητας, πιθανή πορεία προς την υιοθέτηση προϋπολογισμού έως τις 31 Δεκεμβρίου », πρόσθεσε η συνοδεία του Εμανουέλ Μακρόν.

Λεκορνί: Εντός των επόμενων 48 ωρών θα έχουμε νέο πρωθυπουργό - Τι είπε για αλλαγή Μακρόν

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός, Σεμπάστιαν Λεκορνί, μίλησε ζωντανά στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 και δήλωσε ότι «η αποστολή του έχει πλέον τελειώσει» και ότι «η κατάσταση επιτρέπει στον Γάλλο Πρόεδρο να ορίσει νέο πρωθυπουργό εντός 48 ωρών».

Τις τελευταίες 48 ώρες, ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου διαπραγματεύεται με «πολιτικά κόμματα που είναι ουσιαστικά έτοιμα να συμφωνήσουν σε έναν κοινό προϋπολογισμό και κόμματα της αντιπολίτευσης που επιθυμούν επίσης αυτή τη σταθερότητα (...), αλλά θέτουν όρους. Πιστεύω ότι μια πορεία είναι εφικτή».

«Είπα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι προοπτικές διάλυσης υποχωρούσαν και ότι πιστεύω ότι η κατάσταση του επιτρέπει να διορίσει Πρωθυπουργό εντός των επόμενων 48 ωρών», πρόσθεσε στο France 2.

«Αποδέχτηκα την αποστολή που μου ανέθεσε ο πρόεδρος, θεωρώ ότι η αποστολή μου έχει ολοκληρωθεί», πρόσθεσε ο παραιτούμενος πρωθυπουργός.

Για τον Σεμπαστιάν Λεκόρνου, η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι «εντελώς αποκομμένη από τις προεδρικές φιλοδοξίες».

«Η ομάδα που θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη στο μέλλον, όποια κι αν είναι αυτή, θα πρέπει να είναι μια ομάδα εντελώς αποκομμένη από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027», δήλωσε ο παραιτούμενος πρωθυπουργός στο France 2.

«Η κατάσταση είναι ήδη αρκετά δύσκολη», προσθέτει. «Χρειαζόμαστε μια ομάδα που θα αποφασίσει να σηκώσει τα μανίκια της και να λύσει τα προβλήματα της χώρας μέχρι τις προεδρικές εκλογές».

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αλλαγή του Προέδρου της Δημοκρατίας»

Πρέπει να αλλάξουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως έχει προτείνει, μεταξύ άλλων, ο Εντουάρ Φιλίπ;

«Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, όταν δίνουμε εντολή (...) αν αρχίσουμε, μόλις γίνει λίγη καταιγίδα, να λέμε "πρέπει να φύγουμε", αν αυτό ισχύει για τον σημερινό πρόεδρο, θα βαραίνει τους μελλοντικούς και αύριο τους δημάρχους, τους βουλευτές...», αναλύει ο απερχόμενος πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε: «Είμαι ακόμα ο υπουργός αρμόδιος για τις ένοπλες δυνάμεις, μπορώ να σας πω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», δήλωσε ο Σεμπαστιάν Λέκορνί στο France 2.

«Αυτός ο προεδρικός θεσμός πρέπει να προστατευθεί και να διατηρηθεί», συνοψίζει ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ένας αριστερός πρωθυπουργός;

«Εξαρτάται από τον αρχηγό του κράτους να ηγηθεί των τελικών διαπραγματεύσεων» για τον διορισμό νέου πρωθυπουργού, πιστεύει ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Δηλώνοντας «μάλλον αισιόδοξος», ο απερχόμενος πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι «αυτό που μας λείπει είναι το τελευταίο βήμα» σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και «η ικανότητα να επιτύχουμε συμβιβασμούς στην Αίθουσα».

Προς αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος;

«Δεν βρίσκομαι εδώ για να κάνω ανακοινώσεις, αφού έχω παραιτηθεί, αλλά αυτό το ζήτημα αποτελεί πράγματι ένα πραγματικό σημείο τριβής» είπε ο απερχόμενος πρωθυπουργός.

«Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε στη συζήτηση για την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος », επιβεβαίωσε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού θα υποβληθεί τη Δευτέρα

«Θα υπάρξουν πολλά προς συζήτηση», διαβεβαίωσε ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου στη Λέα Σαλαμέ στις ειδήσεις του France 2.

«Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, εκτός από το LFI και τον Εθνικό Συναγερμό, μου είπαν ότι δεν μπορούσαμε να αναλάβουμε το ρίσκο να μην έχουμε προϋπολογισμό έως τις 31 Δεκεμβρίου, επειδή οι συνέπειες για τη Γαλλία και τον γαλλικό λαό θα ήταν δραματικές», εξηγεί ο Sébastien Lecornu.

Ένα προσχέδιο προϋπολογισμού θα κατατεθεί την επόμενη Δευτέρα. «Δεν θα είναι τέλειο, υπάρχουν πολλά προς συζήτηση», προσθέτει, εξηγώντας ότι το σχεδίασε σε τρεις εβδομάδες: «Οι συζητήσεις πρέπει να ξεκινήσουν».

Πρόσθεσε: «Πρέπει να διοριστεί κυβέρνηση, ένα σχέδιο προϋπολογισμού για την κοινωνική ασφάλιση και το κράτος πρέπει να συζητηθεί και να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια οι εργασίες πρέπει να ξεκινήσουν στην Εθνοσυνέλευση».

Ο Φρανσουά Ολάντ πιστεύει ότι «χρειαζόμαστε έναν πρωθυπουργό που δεν ανήκει στο κεντρικό μπλοκ»

Τονίζοντας ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορινί «δεν θα ήταν ο πρωθυπουργός που θα ηγούνταν αυτής της συζήτησης [για τον προϋπολογισμό - Σημείωση του Συντάκτη ] εντός του Κοινοβουλίου», ο Φρανσουά Ολάντ πιστεύει στην εφημερίδα Quotidien ότι «η απάντηση προέρχεται τώρα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».