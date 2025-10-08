Γαλλία: Το Παρίσι είναι ο νέος ασθενής της Ευρώπης στις αγορές

Η απόδοση των 10ετών γαλλικών ομολόγων (OAT) έχει ξεπεράσει αυτή των 10ετών ιταλικών κρατικών ομολόγων (BTP

Γαλλία: Το Παρίσι είναι ο νέος ασθενής της Ευρώπης στις αγορές
Η απόδοση των 10ετών γαλλικών ομολόγων έχει ξεπεράσει αυτή των 10ετών ιταλικών κρατικών (BTP). Σε τρία χρόνια, η απόδοση των ιταλικών ομολόγων έχει μειωθεί κατά περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα, ενώ αυτή των γαλλικών ομολόγων έχει αυξηθεί κατά 1,2%.

Μόλις πριν από τρία χρόνια, στις 10 Οκτωβρίου 2022, η απόδοση του 10ετούς ιταλικού ομολόγου (BTP) κυμάνθηκε στο αστρονομικό 4,79%, ενώ το ενάρετο γαλλικό (OAT) διαμορφώθηκε στο 2,94%, σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το αντίστοιχο ιταλικό.

Τα εξαιρετικά ενάρετα γερμανικά ομόλογα (Bund), την ίδια στιγμή - σε μιια περίοδο που ο κύκλος αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ πλησίαζε στο αποκορύφωμά του - δεν ξεπέρασε την απόδοση του 2,35%.

Το spread - η διαφορά απόδοσης - μεταξύ των ιταλικών και των γερμανικών ομολόγων κείνη την ημέρα έφτασε τις 185 μονάδες.

Το spread μεταξύ γαλλικών και γερμανικών την ίδια ημέρα, διαμορφώθηκε στις 59 μονάδες.

Μόλις τρία χρόνια - και πέντε γαλλικές κυβερνήσεις αργότερα - οι αποδόσεις των ιταλικών και των γαλλικών ομολόγων τείνουν τώρα να επικαλύπτονται: στο 3,57% για το 10ετές ιταλικό ομόλογο και στο 3,58% για το γαλλικό OAT.

Το spread έναντι του γερμανικού είναι επίσης ίδιο, κλείνοντας την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 86 μονάδες.

Το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, η πολιτική κρίση στο Παρίσι, μετά την παραίτηση του νεοεκλεγέντα πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνού, ώθησε την απόδοση του γαλλικού ομολόγου OAT στο 3,59%, 3 μονάδες υψηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο. Το γαλλικό κρατικό ομόλογο πλησιάζει τα υψηλά που είχε φτάσει τον περασμένο Σεπτέμβριο, με το 10ετές επιτόκιο στο 3,599%.

Εν τω μεταξύ, το spread γαλλικών-γερμανικών είναι σταθερό στις 86 μονάδες και πλησιάζει τα υψηλά του Δεκεμβρίου 2024, όταν η διαφορά έφτασε τις 88 μονάδες.

