Γαλλία - Λεκορνί: Εντός των επόμενων 48 ωρών θα έχουμε νέο πρωθυπουργό - Τι είπε για αλλαγή Μακρόν

Τις τελευταίες 48 ώρες, ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου διαπραγματεύεται με «πολιτικά κόμματα που είναι ουσιαστικά έτοιμα να συμφωνήσουν σε έναν κοινό προϋπολογισμό και κόμματα της αντιπολίτευσης που επιθυμούν επίσης αυτή τη σταθερότητα (...), αλλά θέτουν όρους. Πιστεύω ότι μια πορεία είναι εφικτή».

«Είπα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι προοπτικές διάλυσης υποχωρούσαν και ότι πιστεύω ότι η κατάσταση του επιτρέπει να διορίσει Πρωθυπουργό εντός των επόμενων 48 ωρών», πρόσθεσε στο France 2.

«Αποδέχτηκα την αποστολή που μου ανέθεσε ο πρόεδρος, θεωρώ ότι η αποστολή μου έχει ολοκληρωθεί», πρόσθεσε ο παραιτούμενος πρωθυπουργός.

Για τον Σεμπαστιάν Λεκόρνου, η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι «εντελώς αποκομμένη από τις προεδρικές φιλοδοξίες».

«Η ομάδα που θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη στο μέλλον, όποια κι αν είναι αυτή, θα πρέπει να είναι μια ομάδα εντελώς αποκομμένη από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027», δήλωσε ο παραιτούμενος πρωθυπουργός στο France 2.

«Η κατάσταση είναι ήδη αρκετά δύσκολη», προσθέτει. «Χρειαζόμαστε μια ομάδα που θα αποφασίσει να σηκώσει τα μανίκια της και να λύσει τα προβλήματα της χώρας μέχρι τις προεδρικές εκλογές».

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αλλαγή του Προέδρου της Δημοκρατίας»

Πρέπει να αλλάξουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως έχει προτείνει, μεταξύ άλλων, ο Εντουάρ Φιλίπ;

«Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, όταν δίνουμε εντολή (...) αν αρχίσουμε, μόλις γίνει λίγη καταιγίδα, να λέμε "πρέπει να φύγουμε", αν αυτό ισχύει για τον σημερινό πρόεδρο, θα βαραίνει τους μελλοντικούς και αύριο τους δημάρχους, τους βουλευτές...», αναλύει ο απερχόμενος πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε: «Είμαι ακόμα ο υπουργός αρμόδιος για τις ένοπλες δυνάμεις, μπορώ να σας πω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», δήλωσε ο Σεμπαστιάν Λέκορνί στο France 2.

«Αυτός ο προεδρικός θεσμός πρέπει να προστατευθεί και να διατηρηθεί», συνοψίζει ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ένας αριστερός πρωθυπουργός;

«Εξαρτάται από τον αρχηγό του κράτους να ηγηθεί των τελικών διαπραγματεύσεων» για τον διορισμό νέου πρωθυπουργού, πιστεύει ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Δηλώνοντας «μάλλον αισιόδοξος», ο απερχόμενος πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι «αυτό που μας λείπει είναι το τελευταίο βήμα» σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και «η ικανότητα να επιτύχουμε συμβιβασμούς στην Αίθουσα».

Προς αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος;

«Δεν βρίσκομαι εδώ για να κάνω ανακοινώσεις, αφού έχω παραιτηθεί, αλλά αυτό το ζήτημα αποτελεί πράγματι ένα πραγματικό σημείο τριβής» είπε ο απερχόμενος πρωθυπουργός.

«Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε στη συζήτηση για την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος », επιβεβαίωσε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού θα υποβληθεί τη Δευτέρα

«Θα υπάρξουν πολλά προς συζήτηση», διαβεβαίωσε ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου στη Λέα Σαλαμέ στις ειδήσεις του France 2.

«Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, εκτός από το LFI και τον Εθνικό Συναγερμό, μου είπαν ότι δεν μπορούσαμε να αναλάβουμε το ρίσκο να μην έχουμε προϋπολογισμό έως τις 31 Δεκεμβρίου, επειδή οι συνέπειες για τη Γαλλία και τον γαλλικό λαό θα ήταν δραματικές», εξηγεί ο Sébastien Lecornu.

Ένα προσχέδιο προϋπολογισμού θα κατατεθεί την επόμενη Δευτέρα. «Δεν θα είναι τέλειο, υπάρχουν πολλά προς συζήτηση», προσθέτει, εξηγώντας ότι το σχεδίασε σε τρεις εβδομάδες: «Οι συζητήσεις πρέπει να ξεκινήσουν».

Πρόσθεσε: «Πρέπει να διοριστεί κυβέρνηση, ένα σχέδιο προϋπολογισμού για την κοινωνική ασφάλιση και το κράτος πρέπει να συζητηθεί και να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια οι εργασίες πρέπει να ξεκινήσουν στην Εθνοσυνέλευση».