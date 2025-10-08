Μήνυμα λιτότητας από τον Λεκορνί: Δεν θα λάβουν αποζημίωση οι υπουργοί της βραχύβιας κυβέρνησής του

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ανακοίνωσε ότι τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου της σύντομης κυβέρνησής του δεν θα λάβουν αποζημίωση αποχώρησης, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα οικονομικής αυστηρότητας που, όπως τόνισε, είναι απαραίτητη για τη χώρα.

Ο Λεκορνί, ο πέμπτος πρωθυπουργός της χώρας σε διάστημα δύο ετών, παραιτήθηκε τη Δευτέρα μαζί με το πλήρες υπουργικό του συμβούλιο, λίγες μόλις ώρες μετά τον διορισμό τους και έμειναν στην ιστορία ως η βραχύτερης διάρκειας κυβέρνηση στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας, σύμφωνα με το Reuters.

Συνήθως, οι υπουργοί στη Γαλλία δικαιούνται αποζημίωση αποχώρησης τριών μηνών, που αντιστοιχεί σε περίπου 10.000 ευρώ μηνιαίως για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και 14.000 ευρώ για τον πρωθυπουργό, δεδομένου ότι δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας.

Ο Λεκορνί δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν είναι δυνατό να ζητείται μείωση των δημοσίων δαπανών από τους πολίτες, ενώ οι ίδιοι οι πολιτικοί δεν δίνουν το παράδειγμα. «Πρέπει να ενεργούμε με αυστηρότητα και να ακολουθούμε τις ίδιες αποφάσεις που ζητούμε από όλους», τόνισε κατά την ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις με άλλα κόμματα για τη διευθέτηση της πολιτικής κρίσης.

Η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία εντείνεται, καθώς οι συνεχείς αλλαγές πρωθυπουργών δυσκολεύουν την εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό του μεγαλύτερου δημοσιονομικού ελλείμματος στην ευρωζώνη. Οι προτεινόμενες περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων προκαλούν ωστόσο έντονες αντιδράσεις

Σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα κρατικά έξοδα, ο Λεκορνί ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ότι θέτει όριο δέκα ετών στη χρήση υπηρεσιακού αυτοκινήτου με οδηγό για τους πρώην πρωθυπουργούς. Το 2023, τα προνόμια των πρώην πρωθυπουργών -όπως η διατήρηση γραμματέως για μια δεκαετία μετά την αποχώρησή τους- κόστισαν στο δημόσιο πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

