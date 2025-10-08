Λεκορνί: «Υπάρχει βούληση να συμφωνήσουμε στον προΰπολογισμό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου»

Στο πρώτο του διάγγελμα προς το έθνος, μετά την αιφνίδια παραίτησή του, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί -λίγο πριν την κρίσιμη συνάντησή του με εκπροσώπους του Σοσιαλιστικού Κόμματος- ενημέρωσε τους πολίτες οτι υπάρχουν σημάδια εκτόνωσης της κρίσης στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Οι συνομιλίες τόνισε, έδειξαν μια γενική προθυμία για την ψήφιση ενός προϋπολογισμού μέχρι το τέλος του έτους. «Αυτή η προθυμία δημιουργεί μια δυναμική και μια σύγκλιση προφανώς, γεγονός που απομακρύνει τις πιθανότητες διάλυσης» Η εφημερίδα Le Monde ανέφερε ότι ο Λεκορνί θα συνεχίσει τις συναντήσεις με το Σοσιαλιστικό κόμμα, τους Οικολόγους και το Κομμουνιστικό κόμμα μέσα στις επόμενες ώρες για να «δουν ποιες παραχωρήσεις ζητούν από άλλα πολιτικά κόμματα για να εγγυηθούν αυτή τη σταθερότητα και ποιες παραχωρήσεις είναι επίσης διατεθειμένοι να κάνουν, εάν χρειαστεί, για να το επιτρέψουν».

«Υπάρχει η επιθυμία να υπάρξει προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου», επιβεβαίωσε νωρίτερα. Και πρόσθεσε: «Έχω βάσιμο λόγο να σας πω ότι, μεταξύ των καλών νέων, όλων των διαβουλεύσεων που είχα με την Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, κα Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, και με τον Πρόεδρο της Γερουσίας, Ζεράρ Λαρσέ, με όλα τα πολιτικά κόμματα: το UDI, το LIOT, τους Ρεπουμπλικάνους, τη Δημόσια Πλατεία, το MoDem, τους Ορίζοντες, την Αναγέννηση και άλλα, υπάρχει η επιθυμία να υπάρξει ένας προϋπολογισμός για τη Γαλλία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους», δήλωσε από το Ματινιόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλάει κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης υψηλού επιπέδου στα Ηνωμένα Έθνη με στόχο την κινητοποίηση της υποστήριξης για μια λύση δύο κρατών στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στην έδρα του ΟΗΕ. FR172095 AP

«Αυτή η επιθυμία δημιουργεί ένα κίνημα και μια σύγκλιση, προφανώς, που ωθεί προς τα πίσω την προοπτική της διάλυσης του κοινοβουλίου», πρόσθεσε. Είπε επίσης ότι θα παρουσιάσει τα ευρήματά του στον πρόεδρο της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, αργότερα απόψε, οπότε και θα λήξει η προθεσμία που του έχει παραχωρήσει για τις διαπραγματεύσεις της ύστατης ώρας.

Ο Λεκορνί είναι ο τρίτος πρωθυπουργός της Γαλλίας, μετά από μια σειρά πρόωρων εκλογών πέρυσι που κατέληξαν σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο με αυξημένες έδρες για την ακροδεξιά. Παραιτήθηκε τη Δευτέρα (6/10), λίγες ώρες μετά την ευρεία απόρριψη του νέου υπουργικού του συμβουλίου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τον έπεισε ωστόσο να παραμείνει μέχρι σήμερα το βράδυ για να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού ικανή να περάσει έναν πολύ αναγκαίο προϋπολογισμό λιτότητας από το κοινοβούλιο, καθώς το δημόσιο χρέος να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Ο Μακρόν είχε δηλώσει ότι θα «αναλάβει τις ευθύνες του» εάν και η τελευταία αυτή κίνηση αποτύχει, οδηγώντας την χώρα πιθανότατα σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

