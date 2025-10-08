Μακρόν: «O βασιλιάς είναι γυμνός» - Το κρίσιμο σταυροδρόμι του Γάλλου προέδρου

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δέχεται έντονες πιέσεις να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές ή να παραιτηθεί, καθώς πρώην σύμμαχοι ενώνονται με τους πολιτικούς εχθρούς του, ζητώντας του να αναλάβει άμεσα δράση για να τερματίσει την κλιμακούμενη πολιτική κρίση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ.

Το πρωτοσέλιδο της Liberation είναι ενδεικτικό για τα δύσκολη θέση στην οποία έχει πλέον περιέλθει. «Γυμνός» γράφει η εφημερίδα, με τη φωτογραφία του απομονωμένου Γάλλου προέδρου, ο οποίος δέχεται πλέον πυρά από τους ανθρώπους που τον στήριξαν.

Ο πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν τον κάλεσε χθες να παραιτηθεί εν μέσω αυξανόμενης απογοήτευσης ακόμη και στο στρατόπεδο του ίδιου του προέδρου για μια από τις χειρότερες περιόδους πολιτικού χάους στη Γαλλία από την ίδρυση της Πέμπτης Δημοκρατίας το 1958.

Ο Εντουάρ Φιλίπ, πρωθυπουργός από το 2017 έως το 2020 και νυν ηγέτης ενός κόμματος που συνδέεται με τον Μακρόν, δήλωσε ότι θα πρέπει να προκηρύξει πρόωρες προεδρικές εκλογές μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος. Ο Μακρόν επανεξελέγη τον Απρίλιο του 2022 για πενταετή θητεία, αλλά από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του 2024 οι διορισμένοι από αυτόν ως πρωθυπουργοί δεν έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να ψηφίσουν προϋπολογισμό.

«Ο χρόνος είναι ουσιώδης», δήλωσε ο Φιλίπ. «Δεν πρόκειται να παρατείνουμε αυτό που βιώνουμε τους τελευταίους έξι μήνες. Άλλοι 18 μήνες είναι πάρα πολύς καιρός και βλάπτουν τη Γαλλία. Το πολιτικό παιχνίδι που παίζουμε σήμερα είναι οδυνηρό». Ο Φιλίπ, τον οποίο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο υποψήφιος με την καλύτερη θέση για να ηγηθεί του πολιτικού κέντρου στις επόμενες προεδρικές εκλογές, δεν ήταν ο μόνος μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών του Μακρόν που αποστασιοποιήθηκε από τον αρχηγό του κράτους.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ - του οποίου η σύντομη θητεία ως νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Γαλλίας έληξε πέρυσι όταν ο Μακρόν κήρυξε τις πρόωρες εκλογές που οδήγησαν στο σημερινό κατακερματισμένο κοινοβούλιο της Γαλλίας - δήλωσε ότι δεν κατανοεί πλέον τις αποφάσεις του προέδρου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν EPA

Ο Ατάλ, ο οποίος τώρα ηγείται του κύριου κόμματος που τάσσεται υπέρ του Μακρόν, δήλωσε στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι αφού «έκαψε» πέντε πρωθυπουργούς σε λιγότερο από δύο χρόνια, είναι «ώρα να δοκιμάσουμε κάτι άλλο», επικρίνοντας αυτό που αποκάλεσε «αποφασιστικότητα του Μακρόν να διατηρήσει τον έλεγχο».

Οι εκκλήσεις ήρθαν μετά την παραίτηση του απερχόμενου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος διορίστηκε μόλις πριν από 28 ημέρες, μαζί με το υπουργικό του συμβούλιο που είχε σχηματιστεί μόλις πριν από 14 ώρες τη Δευτέρα, αλλά ο Μακρόν του ζήτησε να πραγματοποιήσει έσχατες συνομιλίες με τους ηγέτες των κομμάτων για να προσπαθήσει να συγκεντρώσει υποστήριξη.

Του έδωσε προθεσμία μέχρι σήμερα το βράδυ (8/10) για να προσπαθήσει να «ορίσει μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας». Ωστόσο, σε ένδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση (RN), το μεγαλύτερο μεμονωμένο κόμμα στο κοινοβούλιο, αρνήθηκε να παραστεί.

«Αυτές οι πολλοστές διαπραγματεύσεις δεν στοχεύουν πλέον στην προστασία των συμφερόντων του γαλλικού λαού, αλλά εκείνων του ίδιου του προέδρου», δήλωσε το κόμμα, το οποίο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα τερματίσει πρώτο σε ενδεχόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά είναι απίθανο να εξασφαλίσει πλειοψηφία

Σε ένα καυστικό κύριο άρθρο, η Le Monde χαρακτήρισε την κρίση ως μια «τραγική φάρσα» και «μια ακόμη επίδειξη της κατάρρευσης» της δεύτερης θητείας του Μακρόν από την επανεκλογή του το 2022. «Ο πρόεδρος βρίσκεται σε μια μεγάλη κρίση», ανέφερε.

Η εφημερίδα επέκρινε «ολόκληρη την πολιτική τάξη της Γαλλίας», η οποία, όπως είπε, ήταν «ανίκανη να ανταποκριθεί στην πρόκληση», προτιμώντας να πάρει θέση ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 παρά να «οικοδομήσει έναν συμβιβασμό απαραίτητο για τους επόμενους μήνες».

O Σεμπαστιάν Λεκορνί AP

Η Γαλλία βρίσκεται σε πολιτική κρίση για περισσότερο από ένα χρόνο, από τότε που οι εκλογές του 2024 - που προκηρύχθηκαν ως απάντηση στις επιτυχίες της ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές εκείνο το έτος - οδήγησαν σε ένα κοινοβούλιο διαιρεμένο σε τρία λίγο-πολύ ισότιμα ​​μπλοκ: την αριστερά, την ακροδεξιά και την κεντροδεξιά συμμαχία του Μακρόν, χωρίς πλειοψηφία.

Μεταξύ άλλων επιλογών, ο Μακρόν θα μπορούσε να επαναδιορίσει τον Λεκορνί, να επιλέξει έναν άλλο νέο πρωθυπουργό - πιθανώς έναν μη κομματικό-πολιτικό τεχνοκράτη - ο οποίος θα γινόταν ο όγδοος της θητείας του, ή να διαλύσει ξανά το κοινοβούλιο και να διεξαγάγει νέες βουλευτικές εκλογές.

Έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι διστάζει να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πιθανότατα θα οδηγήσουν σε ένα ακόμη διχασμένο κοινοβούλιο, αλλά τη Δευτέρα άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να είναι έτοιμος να το πράξει εάν ο Λεκορνί αποτύχει στην αποστολή της τελευταίας του ευκαιρίας.

Ο Μακρόν έχει επίσης επανειλημμένα επιμείνει ότι δεν θα παραιτηθεί πριν από το τέλος της θητείας του το 2027. Οι εκκλήσεις από τους συμμάχους του Μακρόν απηχούσαν παρόμοια αιτήματα από τους αντιπάλους του προέδρου τόσο στην αριστερά όσο και στην άκρα δεξιά, συμπεριλαμβανομένου του ακροδεξιού προέδρου της RN, Ζορνταν Μπαρντελά, ο οποίος την Τρίτη δήλωσε ότι και αυτός υποστηρίζει νέες βουλευτικές ή πρόωρες προεδρικές εκλογές.

«Καλώ τον πρόεδρο της δημοκρατίας να ακούσει τα βάσανα στη χώρα, να βγει από την απομόνωσή του και να διαλύσει την εθνοσυνέλευση», δήλωσε ο Μπαρντελά. «Πρέπει να επιστρέψουμε στον γαλλικό λαό, ώστε να μπορέσει να επιλέξει την πλειοψηφία για τον εαυτό του».

Ο Λεκορνί συναντήθηκε χθες με τους ηγέτες της κεντρώας συμμαχίας του Μακρόν και των συντηρητικών Ρεπουμπλικάνων, με τα κόμματα να συμφωνούν ότι η εξεύρεση συμφωνίας για την επείγουσα ψήφιση του προγραμματισμένου προϋπολογισμού λιτότητας του επόμενου έτους πρέπει να είναι η ύψιστη προτεραιότητα.

Η πολιτική κρίση εκτυλίσσεται με φόντο τα επιδεινούμενα οικονομικά προβλήματα της Γαλλίας: ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ είναι ο τρίτος υψηλότερος στην ΕΕ και σχεδόν διπλάσιος από το ανώτατο όριο που επιτρέπεται από τους κανόνες της ΕΕ, όπως και το προβλεπόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού της, σχεδόν 6%.

Ο Λεκορνί θα χρειαστεί την υποστήριξη άλλων, ωστόσο, συμπεριλαμβανομένου του κεντροαριστερού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), για να έχει οποιαδήποτε ελπίδα για πλειοψηφία στο κοινοβούλιο για την έγκριση της νομοθεσίας. Το PS έχει ζητήσει «αλλαγή πορείας» υπό μια νέα «αριστερή κυβέρνηση».

Ο Λεκoρνί έγινε ο πρωθυπουργός με τη μικρότερη διάρκεια ζωής στη σύγχρονη γαλλική ιστορία όταν παραιτήθηκε, ο πέμπτος πρωθυπουργός της χώρας από την επανεκλογή του Μακρόν το 2022 και ο τρίτος από τη διάλυση του κοινοβουλίου πέρυσι.

Διαβάστε επίσης