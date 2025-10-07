Γαλλία: Πρόωρες προεδρικές εκλογές ζητά και ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο πρώην πρωθυπουργός του, Εντουάρ Φιλίπ στις 29 Ιουνίου 2020.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Εντουάρ Φιλίπ, ο πρώτος πρωθυπουργός που υπηρέτησε υπό τον Εμανουέλ Μακρόν (από το 2017 έως το 2020), τάχθηκε την Τρίτη (07/10) υπέρ της διεξαγωγής πρόωρων προεδρικών εκλογών ως λύση για την τρέχουσα πολιτική κρίση που μαστίζει τη χώρα.

Ο Φιλίπ, που κάποτε ήταν στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής νέων προεδρικών εκλογών, μετά την παραίτηση του απερχόμενου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί τη Δευτέρα (06/10), του οποίου η κυβέρνηση απορρίφθηκε τόσο από τους συμμάχους όσο και από τους αντιπάλους του, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Γάλλος πρόεδρος και ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ στο Ελιζέ στις 22 Ιουνίου 2022. Reuters Pool μέσω AP/Gonzalo Fuentes

Ανάλογα σχόλια με τον πρώην πρωθυπουργό του Μακρόν έκανε και ο Ζορντάν Μπαρντελά, ηγέτης του κόμματος της Λε Πεν, «Εθνικός Συναγερμός», ο οποίος δήλωσε σε συνέντευξη στο BFM TV ότι υποστηρίζει πρώτα τη διάλυση του κοινοβουλίου και στη συνέχεια τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικών εκλογών ή πρόωρων προεδρικών εκλογών.

