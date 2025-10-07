Η Γαλλία δεν είναι η μόνη: Οι αγορές ομολόγων προκαλούν κλυδωνισμούς και σε άλλες κυβερνήσεις

Η Γαλλία βρίσκεται σε κρίση, αλλά οι αγορές ομολόγων ωθούν και άλλες κυβερνήσεις σε κίνδυνο κατάρρευσης. Η αιφνίδια παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί από τη θέση του Γάλλου πρωθυπουργού τη Δευτέρα, μετά από λιγότερο από ένα μήνα στη θέση, σηματοδότησε την τελευταία σύγκρουση μεταξύ των επιβαρυμένων δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας και της πολωμένης πολιτικής της.

Ο Λεκορνί ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός που προσπάθησε και απέτυχε να συνθέσει ένα πακέτο με περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων που θα περνούσε από ένα κοινοβούλιο χωρίς σαφή πλειοψηφία και θα περιόριζε τις αυξανόμενες πιέσεις στην αγορά ομολόγων. Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει την επιλογή να διορίσει έναν ακόμη πρωθυπουργό για να δοκιμάσει την τύχη του με τα πολιτικά μαθηματικά - ή να παραιτηθεί ο ίδιος. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αγορές συγκλονίστηκαν από την είδηση ​​τη Δευτέρα.

Τα δεινά της Γαλλίας είναι ιδιαίτερα έντονα, αλλά ο πρόεδρος δεν είναι μόνος το 2025 στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει μια αναντιστοιχία μεταξύ των υπερφορτωμένων δημόσιων οικονομικών και ενός κουρασμένου εκλογικού σώματος με μικρή όρεξη για περικοπές στον προϋπολογισμό. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, ουσιαστικά το επιτόκιο του χρέους μιας χώρας, έχουν αυξηθεί σε πολλές μεγάλες οικονομίες τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, εν μέσω ανησυχιών για τις φορολογικές και τις πιέσεις στις δαπάνες.

Ιαπωνία, Βρετανία, ΗΠΑ στο στόχαστρο

Οι αποδόσεις του μακροπρόθεσμου ιαπωνικού χρέους αυξήθηκαν τη Δευτέρα, με την πιθανότατα νέα πρωθυπουργό, Σανάε Τακάιτσι να αναμένεται να αυξήσει τις δαπάνες - παρά το χρέος του Τόκιο που ανέρχεται στο 250% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) - εν μέσω της απογοήτευσης των καταναλωτών για τις αυξανόμενες τιμές.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ και σημαίνων στέλεχος των Εργατικών Άντι Μπέρναμ χλευάστηκε από συναδέλφους του την περασμένη εβδομάδα επειδή πρότεινε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να «επηρεάζεται» από τις αγορές ομολόγων, όταν το Υπουργείο Οικονομικών πληρώνει 110 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως σε τόκους στους επενδυτές και οι αποδόσεις έχουν επανειλημμένα μεταβληθεί ως απάντηση σε πολιτικές κινήσεις - καθώς και σε παγκόσμιες πιέσεις.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της, οι οποίοι απογοητεύουν ορισμένους συναδέλφους Εργατικούς, είναι απλώς η συνέπεια της ανάγκης διατήρησης της εμπιστοσύνης των αγορών ομολόγων. Σε αντίθεση με την κατάσταση στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια σταθερή κυβέρνηση και μπορεί να επιλύσει τα δημοσιονομικά του προβλήματα - αυξάνοντας τους φόρους, καταρχάς. Ωστόσο, το πρόσφατο παράδειγμα της Λιζ Τρας, η οποία διήρκεσε ελάχιστα περισσότερο από τον Λεκορνί στην εξουσία, αποτελεί μια συνεχή υπενθύμιση των κινδύνων που ενέχει η μειωμένη προσοχή.

Στις ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, η αγορά ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου ήταν πιο ήρεμη παρά τις μαζικές μειώσεις φόρων του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες προβλέπεται να προσθέσουν έως και 2 τρισεκατομμύρια δολάρια στο δημόσιο χρέος. Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων αυξήθηκαν στο 4,6% τον Μάιο, καθώς η ανησυχία για τα δασμολογικά σχέδια του προέδρου κορυφώθηκε, αλλά προς το παρόν αυτές οι ανησυχίες έχουν υπερκεραστεί από την υπόσχεση για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και τον ενθουσιασμό γύρω από την άνθιση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, οι αναλυτές πιστεύουν ότι οι πιέσεις στον προϋπολογισμό των ΗΠΑ είναι πιθανό να γίνουν πιο έντονες τους επόμενους μήνες και χρόνια, καθώς ο Λευκός Οίκος δεν προσφέρει κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση του ελλείμματος, το οποίο ήταν 6% του ΑΕΠ πέρυσι, ακόμη και πριν από τις μειώσεις φόρων. «Μου φαίνεται σαν ένα ατύχημα που πρόκειται να συμβεί», δήλωσε ο Ράσελ Τζόουνς της συμβουλευτικής εταιρείας Independent Economics. «Δεν είναι μια βιώσιμη κατάσταση».

Οι κυβερνήσεις συσσώρευσαν χρέη στην κρίση και την πανδημία

Οι εσωτερικές πολιτικές προκλήσεις κάθε χώρας είναι διαφορετικές, αλλά η εικόνα είναι ευρύτερη. Πολλές κυβερνήσεις συσσώρευσαν σημαντικά χρέη κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και πάλι κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτά παρέμειναν διαχειρίσιμα κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης περιόδου χαμηλών επιτοκίων που ακολούθησε την κρίση. Ωστόσο, μετά την πανδημία, οι κεντρικές τράπεζες άρχισαν να αυξάνουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του πληθωρισμού καθώς η παγκόσμια βιομηχανία άνοιξε ξανά μετά το κλείσιμο της οικονομίας λόγω Covid-19 και στη συνέχεια τη νέα αύξηση των τιμών που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Αυτό έχει οδηγήσει τις κυβερνήσεις να παλεύουν με υψηλότερο κόστος δανεισμού, ενώ πολλές οικονομίες - και ψηφοφόροι - εξακολουθούν να φέρουν αναμφισβήτητα τα μακροπρόθεσμα σημάδια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικοί δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν την αποδοχή των περικοπών. «Υπάρχει η αίσθηση από το κοινό ότι έχουμε ήδη περάσει δύσκολες στιγμές», δήλωσε ο Nιλ Σίρινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της συμβουλευτικής εταιρείας Capital Economics.

Στην παγκόσμια έκθεση για το χρέος, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με έδρα το Παρίσι, ανέφερε ότι το κόστος τόκων ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των χωρών-μελών είχε αυξηθεί από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών στο υψηλότερο, μεταξύ 2021 και 2024. «Οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες δανείστηκαν 25 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως από τις αγορές το 2024, σχεδόν τριπλάσιο ποσό από το 2007», ανέφεραν οι οικονομολόγοι του ΟΟΣΑ.

«Αυτή η αύξηση είναι σε μεγάλο βαθμό η κληρονομιά της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της πανδημίας Covid-19, σε απάντηση στην οποία μεγάλα πακέτα δημοσιονομικής στήριξης, που χρηματοδοτήθηκαν κυρίως μέσω των αγορών χρέους, βοήθησαν στην αποφυγή βαθύτερων υφέσεων». Ταυτόχρονα, πολλές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν ανοδικές πιέσεις στις μακροπρόθεσμες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των γηράσκουσων κοινωνιών, της μετάβασης στο μηδενικό καθαρό εισόδημα - και στην περίπτωση των ευρωπαϊκών εθνών, της ανάγκης ενίσχυσης της άμυνας καθώς οι ΗΠΑ απομακρύνονται από το ΝΑΤΟ.

Όλοι αυτοί οι κυρίαρχοι δανειολήπτες «ψαρεύουν» στην ίδια ομάδα διεθνών επενδυτών και οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα σε μια μεγάλη οικονομία μπορούν να επεκταθούν σε άλλες -όπως φάνηκε όταν οι αποδόσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ακολούθησαν το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ προς τα πάνω νωρίτερα μέσα στο έτος, για παράδειγμα, εντείνοντας την πίεση στην Ριβς, ο οποίος απάντησε με σχέδια για περικοπές δαπανών. Η κρίση της Γαλλίας είναι πιθανό να συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο προς το παρόν, καθώς ο Mακρόν ζυγίζει τα επόμενα βήματά του. Αλλά η υπερβολική παγκόσμια δανειοληψία έχει κάνει πολλές κυβερνήσεις ευάλωτες ακόμη και σε μικρές μεταβολές των αποδόσεων - και κάθε περίοδος νευρικότητας στην αγορά έχει ένα βαρύ πολιτικό τίμημα.

