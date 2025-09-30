Ισπανία: Το νέο success story της ευρωπαϊκής οικονομίας – «Ηot» μετοχές και ομόλογα

Η Ισπανία, κάποτε ο αδύναμος κρίκος της ευρωζώνης, αναδεικνύεται σήμερα σε πρότυπο οικονομικής ανθεκτικότητας και επενδυτικής ελκυστικότητας. Οι τριπλές αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής της ικανότητας από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης έρχονται να επισφραγίσουν μια πολυετή πορεία ανάκαμψης και μεταρρυθμίσεων, που την έχουν φέρει στην κορυφή των αποδόσεων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Το χρηματιστήριο της Μαδρίτης, με αιχμή του δόρατος τις τράπεζες, καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, ξεπερνώντας ακόμη και τις αμερικανικές αγορές που κυριαρχούνται από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης. Παρά το γεγονός ότι οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, όπως δείχνουν οι καθαρές εκροές από τις ισπανικές μετοχές, η δυναμική των κερδών και η ελκυστική αποτίμηση του IBEX 35 αφήνουν περιθώρια για περαιτέρω άνοδο.

«Η χώρα θεωρείται πλέον πιο πολιτικά σταθερή με ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, ακόμη και από τη Γερμανία», δήλωσε ο Nabil Milali, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Edmond de Rothschild Asset Management. «Αυτό αποτελεί ισχυρό μοχλό για διαρκή υπεραπόδοση των περιουσιακών στοιχείων», πρόσθεσε.

Με άνοδο 30% το 2025, ο δείκτης IBEX 35 της Ισπανίας βρίσκεται λίγο κάτω από το ιστορικό υψηλό του 2007 και είναι ο κορυφαίος δείκτης ανεπτυγμένης αγοράς για το 2025, ξεπερνώντας ακόμη και τους αμερικανικούς δείκτες και τις φαινομενικά ασταμάτητες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αναλυτές της Barclays εκτιμούν ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω άνοδο. Ο IBEX δεν έχει ξεπεράσει το προ της χρηματοπιστωτικής κρίσης υψηλό του, ενώ η δυναμική των κερδών αυξάνεται ταχέως και η τοποθέτηση των επενδυτών απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί «συνωστισμένη».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Morningstar, οι ισπανικές μετοχές είχαν καθαρές εκροές φέτος ύψους 845 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με καθαρές εισροές 11,35 δισ. ευρώ στη Γερμανία και το ρεκόρ των 20,287 δισ. ευρώ στην Ολλανδία, όπου εδρεύει η ASML, κατασκευάστρια εξοπλισμού ημιαγωγών.

Η εξαιρετική απόδοση των τραπεζών στην Ισπανία συνέβαλε καθοριστικά στο ράλι. Ένας δείκτης ισπανικών τραπεζών έχει εκτιναχθεί κατά 81% σε όρους ευρώ, ξεπερνώντας το 60% του αντίστοιχου δείκτη τραπεζών της ευρωζώνης.

Ο Milali της Edmond de Rothschild σημειώνει ότι οι σχετικά φθηνές τραπεζικές μετοχές της Ισπανίας αποτελούν εξαιρετικό τρόπο έκθεσης στην οικονομία της χώρας.

Ο IBEX είναι επίσης ένας από τους φθηνότερους δείκτες της Ευρώπης, διαπραγματευόμενος στις 12,5 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη, έναντι 16 φορές για τις ολλανδικές μετοχές.

Η μεγάλη έκπληξη, ωστόσο, έρχεται από την αγορά ομολόγων, όπου η Ισπανία έχει γίνει ο αγαπημένος προορισμός των επενδυτών, ξεπερνώντας ακόμη και τη Γερμανία. Το spread των 10ετών ομολόγων έναντι των γερμανικών βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά, ενώ για πρώτη φορά η Γαλλία τιμωρείται περισσότερο από την Ισπανία για τη δημοσιονομική της χαλαρότητα.

«Εξακολουθώ να προτιμώ την Ισπανία έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης», δηλώνει η Evelyne Gomez-Liechti, στρατηγικός αναλυτής στη Mizuho, επικαλούμενη την ανάπτυξη, το χαμηλότερο χρέος και τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας. Το ισπανικό έλλειμμα προβλέπεται να πέσει κάτω από το 3% του ΑΕΠ, ενώ της Γαλλίας παραμένει κοντά στο 6% - διπλάσιο από το ανώτατο όριο της ΕΕ.

Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ισπανίας, που έφτασε το 120% κατά την πανδημία, βρίσκεται πλέον στο 100% και μειώνεται, ενώ των ΗΠΑ, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Η οικονομία της Ισπανίας προβλέπεται να ξεπεράσει τους ομολόγους της στη ζώνη του ευρώ, χάρη στον νεανικό πληθυσμό, τον εκρηκτικό τουρισμό μετά την πανδημία, την ισχυρή αγορά εργασίας που ενισχύεται από τη μετανάστευση, τη χρηματοδότηση από την ΕΕ και τη φθηνότερη ενέργεια. Η Ισπανία εξαρτάται επίσης λιγότερο από τις εισαγωγές φυσικού αερίου.

Αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση αύξησε την πρόβλεψη για την ανάπτυξη του 2025 στο 2,7% από 2,6%, έναντι 0,2% της Γερμανίας, 0,8% της Γαλλίας και 0,5% της Ιταλίας.

Οι Moody’s και Fitch αναβάθμισαν την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ισπανίας σε «A3» και «A» αντίστοιχα, επικαλούμενες ισχυρή ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας.

Η S&P Global αναβάθμισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα την αξιολόγησή της σε «A+» από «A», επικαλούμενη βελτίωση των εξωτερικών οικονομικών της Ισπανίας με κινητήριο μοχλό τον ιδιωτικό τομέα, υψηλές αποταμιεύσεις και ισχυρές εξαγωγές. Αντίθετα, υποβάθμισε τη Γαλλία λόγω πολιτικού χάους και υψηλού λόγου χρέους προς ΑΕΠ.

