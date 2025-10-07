Γαλλία: Οι 48 ώρες που θα σώσουν ή θα «βυθίσουν» τη 2η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ

Μία ημέρα μετά την αιφνιδιαστική παραίτησή του, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί άρχισε διήμερες συνομιλίες με μέλη διαφόρων κομμάτων,, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια διέξοδος από την πολιτική κρίση της χώρας. Ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του το πρωί της Δευτέρας, αφού η κυβέρνησή του, που ανακοινώθηκε το βράδυ της Κυριακής, απορρίφθηκε τόσο από συμμάχους όσο και από αντιπάλους. Η κυβέρνησή του ήταν η πιο βραχύβια κυβέρνηση στη σύγχρονη γαλλική ιστορία.

Ο Μακρόν ανέθεσε στον Λεκορνί τη Δευτέρα τη διεξαγωγή των συνομιλιών, ορίζοντας προθεσμία μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (8/10). Πολιτικοί διαφόρων αποχρώσεων εξέφρασαν σύγχυση σχετικά με τις κινήσεις του προέδρου, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι το νέο καθήκον του Λεκορνί ήταν απλώς να κερδίσει περισσότερο χρόνο σχεδόν ένα μήνα μετά τον διορισμό του απερχόμενου πρωθυπουργού. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιο θα ήταν το εύρος των αρμοδιοτήτων του Λεκορνί κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων.

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί.

O Σεμπαστιάν Λεκορνί

AP

«Όπως πολλοί Γάλλοι, δεν καταλαβαίνω πλέον τις αποφάσεις του προέδρου», δήλωσε ο Γκαμπριέλ Ατάλ, κεντρώος βουλευτής και πρώην πρωθυπουργός υπό τον Μακρόν. Ο Λεκορνί επρόκειτο να συναντηθεί νωρίς την Τρίτη με αρκετά μέλη των συντηρητικών Ρεπουμπλικανών (LR) και των κεντροδεξιών κομμάτων της «Αναγέννησης», συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της Γερουσίας Ζεράρ Λαρσέρ και της επικεφαλής της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπράουν-Πιβέ.

Η τρέχουσα πολιτική κρίση της Γαλλίας, η βαθύτερη από τη δημιουργία της Πέμπτης Δημοκρατίας το 1958, του σύγχρονου συστήματος διακυβέρνησής της, χρονολογείται από τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Μετά την άνοδο της ακροδεξιάς στις Ευρωεκλογές, ο Μακρόν ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα διασπασμένο κοινοβούλιο χωρίς σαφή πλειοψηφία - σε μια χώρα με μια κυβέρνηση που έχει σχεδιαστεί για να έχει έναν ισχυρό πρόεδρο με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μικρό ιστορικό οικοδόμησης συνασπισμών και συναίνεσης. Ο Λεκορνί ήταν ο τρίτος πρωθυπουργός του Μακρόν από τότε που προκηρύχθηκαν αυτές οι εκλογές και οι επιλογές του Μακρόν είναι πλέον περιορισμένες.

Μακρόν - Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλάει κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης υψηλού επιπέδου στα Ηνωμένα Έθνη με στόχο την κινητοποίηση της υποστήριξης για μια λύση δύο κρατών στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στην έδρα του ΟΗΕ.

FR172095 AP

Ο πρόεδρος θα μπορούσε να διορίσει νέο πρωθυπουργό. Οι Σοσιαλιστές έχουν προτρέψει τον Μακρόν να διορίσει έναν πρωθυπουργό από την αριστερά, κάτι στο οποίο έχει αντισταθεί μέχρι σήμερα, επειδή ένας αριστερός πρωθυπουργός πιθανότατα θα επιδιώξει να αναιρέσει την αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού συστήματος και τις φορολογικές αλλαγές.

Το σύνταγμα δεν του απαγορεύει επίσης να διορίσει ξανά τον Λεκορνί, έναν στενό σύμμαχό του. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τον έχουν επίσης καλέσει να διαλύσει το κοινοβούλιο ή να παραιτηθεί. Η θητεία του λήγει επίσημα το 2027 και ο ίδιος ο Μακρόν έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει την παραίτησή του ή την προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών.

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εργοδοτικής ένωσης της Γαλλίας Medef, Πατρίκ Μαρτέν, δήλωσε χθες στο ραδιόφωνο Franceinfo ότι η πολιτική κρίση «προσθέτει στην ανησυχία που υπήρχε ήδη στις τάξεις μας». «Είμαστε μάρτυρες αυτού του πολιτικού θεάματος που μας λυπεί και ζητούμε αίσθημα ευθύνης από όλους τους πολιτικούς παράγοντες», είπε.

