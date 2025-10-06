Η πρώτη δήλωση Λεκορνί μετά την παραίτηση: «Δεν πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις να παραμείνω»

«Δεν μπορεί κανείς να είναι πρωθυπουργός όταν δεν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, δεν έχω μιλήσει πολύ και έχω προσπαθήσει να χαράξω μία πορεία με τους κοινωνικούς εταίρους», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, μερικές ώρες αφότου υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν, η οποία έγινε αποδεκτή.

Σχεδόν έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο αρχηγός της κυβέρνησης παρουσίασε το βράδυ της Κυριακής (05/10) το πρώτο μέρος του σχήματος. Παρά τις υποσχέσεις για «απομάκρυνση από τα δεσμά του παρελθόντος», η ομάδα παρουσίαζε ελάχιστες αλλαγές: Συγκεκριμένα, 11 υπουργοί διατήρησαν τα ίδια χαρτοφυλάκιά τους, γεγονός που προκάλεσε έντονες επικρίσεις.

Μιλώντας από το Matignon, την επίσημη πρωθυπουργική κατοικία, καταδίκασε τις «κομματικές φιλοδοξίες» που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση. Η παραίτησή του οφείλεται κυρίως στην άρνηση των πολιτικών κομμάτων να «αντιληφθούν τη βαθιά ρήξη» που αντιπροσώπευε η κατάργηση του Άρθρου 49.3 του Συντάγματος, όπως επεσήμανε.

Κατήγγειλε τα κόμματα ότι ενεργούν «σαν να είχαν όλα την πλειοψηφία στην εθνοσυνέλευση», αναφερόμενος τόσο στον κυβερνητικό συνασπισμό όσο και τις ομάδες της αντιπολίτευσης. «Ήμουν έτοιμος για συμβιβασμό», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι δεν κατάφερε να επιτύχει συναίνεση.

«Πρέπει πάντα να προτιμάτε τη χώρα από το κόμμα σας»

Επιπλέον, εξήρε την «ταπεινότητα και την αίσθηση του γενικού συμφέροντος και της ουσίας», ενώ, εξέφρασε την ελπίδα ότι όσοι θέλουν να βρουν έναν δρόμο για τη χώρα, μπορούν «να προχωρήσουν μπροστά».

Ολοκλήρωσε με αιχμή προς το LR (Ρεπουμπλικανικό Κόμμα), λέγοντας πως «πρέπει πάντα να προτιμάτε την πατρίδα από το κόμμα σας και πρέπει να ξέρετε να ακούτε τους υποστηρικτές σας, σκεπτόμενοι πάντοτε τον γαλλικό λαό».

