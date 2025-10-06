Νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία: Η παραίτηση Λεκορνί, το αδιέξοδο Μακρόν και το χάος στις αγορές

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, παραιτήθηκε λίγες ώρες μετά τον διορισμό του νέου υπουργικού συμβουλίου, καθώς σύμμαχοι και εχθροί απείλησαν να ανατρέψουν την κυβέρνησή του. Ήταν ο πέμπτος πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν εδώ και δύο χρόνια

Επιμέλεια - Newsbomb

Νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία: Η παραίτηση Λεκορνί, το αδιέξοδο Μακρόν και το χάος στις αγορές

O Μακρόν με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αιφνίδια παραίτησή του Σεμπαστιάν Λεκορνί σηματοδοτεί μια ακόμη σημαντική επιδείνωση της πολιτικής κρίσης που μαίνεται εδώ και μήνες στη Γαλλία. Οι γαλλικές μετοχές σημείωσαν απότομη πτώση, όπως και το ευρώ, ενώ πλέον απειλείται σοβαρά η ικανότητα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να κυβερνήσει τη Γαλλία, όπως σχολιάζει το Politico.

«Ο κ. Σεμπαστιάν Λεκόρνου υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος την αποδέχτηκε», ανέφερε το γραφείο Τύπου του Ελιζέ. Ο Λεκορνί, -στενός σύμμαχος του Μακρόν- ο οποίος διορίστηκε μόλις πριν από ένα μήνα ως επικεφαλής της κυβέρνησης στη Γαλλία, παραιτήθηκε λίγες ώρες αφότου όρισε βασικά μέλη του υπουργικού του συμβουλίου.

Tα κόμματα της Εθνοσυνέλευσης είχαν επικρίνει έντονα τη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου, η οποία παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη από αυτή του Μπαϊρού, και απείλησαν να την καταψηφίσουν. Πολλοί από τους υπουργούς είπαν είτε ήταν απομεινάρια της προηγούμενης κυβέρνησης είτε είχαν προηγουμένως αναλάβει υψηλές θέσεις.

Μετά από εβδομάδες διαβουλεύσεων με όλα τα πολιτικά κόμματα, ο Λεκoρνί διόρισε την Κυριακή τους υπουργούς του και το υπουργικό συμβούλιο επρόκειτο να πραγματοποιήσει την πρώτη του συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα (6/10). Η νέα σύνθεση ωστόσο εξόργισε εχθρούς και φίλους, οι οποίοι είτε τη βρήκαν πολύ δεξιά είτε ανεπαρκή, εγείροντας ερωτήματα για το πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει, σε μια εποχή που η Γαλλία παραμένει βυθισμένη σε πολιτική κρίση, χωρίς καμία ομάδα να κατέχει την πλειοψηφία σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Ο 39χρονος Λεκορνί ήταν ο πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν μετά την επανεκλογή του Γάλλου προέδρου το 2022 και αντιμετώπισε το δύσκολο έργο της ψήφισης ενός νέου προϋπολογισμού για τον περιορισμό του ελλείμματος της Γαλλίας και τη διασφάλιση των χρηματοπιστωτικών αγορών ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης δεν είχε γίνει ακυβέρνητη.

Ο CAC, ο κύριος χρηματιστηριακός δείκτης της Γαλλίας, υποχώρησε έως και 2% από το κλείσιμο της Παρασκευής ως αντίδραση στην είδηση. O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,36% στις 568,7 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,17% στις 9.475 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε απώλειες 1,68%, με τον DAX της Φρανκφούρτης να υποχωρεί 0,29% στις 24.305,3 μονάδες. Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB υποχωρεί 0,4%.

Η γαλλική πολιτική σκηνή είναι όλο γίνει ολοένα και πιο ασταθής από την επανεκλογή του Μακρόν το 2022, λόγω έλλειψης οποιουδήποτε κόμματος ή ομάδας που να κατέχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές πέρυσι επιδείνωσε την κρίση, παράγοντας ένα ακόμη πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου για παραίτηση Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ ούτε θα επηρεαστεί ούτε θα φοβηθεί

11:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

PASXALIS LIVE – All Time PARTY!!! - Από 24/10 και κάθε Παρασκευή στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

11:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Σοβαρότητα και η διακοπή που αλλάζει εικόνα και ψυχολογία

11:43LIFESTYLE

Μύκονος: Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Ρομπέρτος πήγαν πιασμένοι χέρι-χέρι σε βάφτιση

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κολοκυνθούς

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τραυματισμένο τζάγκουαρ διασώθηκε από τη μέση ποταμού - Δείτε βίντεο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία: Η παραίτηση Λεκορνί, το αδιέξοδο Μακρόν και το χάος στις αγορές

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η παραίτηση Τσίπρα «δίνει» την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στη «Νέα Αριστερά» - Οι αριθμητικές ανακατατάξεις

11:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«THIS THAT KEEPS ΟΝ» - Η συνάντηση του Δημήτρη Παπαϊωάννου με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε μια συλλεκτική βραδιά στο Ηρώδειο

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Συνελήφθη 47χρονος για σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας

11:23ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ProntoPegno: Μετατρέποντας Πολύτιμα Αντικείμενα σε Ψυχική Ηρεμία

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν και χτύπησαν 46χρονο – Τρεις συλλήψεις στη Σταυρούπολη

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση «βόμβα» Τσίπρα παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις - Το παρασκήνιο

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θοδωρής Δρίτσας: Θα κρατήσω την έδρα του Αλέξη Τσίπρα

11:08ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός... οι Ακόλουθοι του Ήλιου πάντα κερδίζουν!

11:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Άγριο ξύλο σε σουίτα - Ενεπλάκη και πρώην πρόεδρος

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι «βλέπουν» οι αστυνομικοί για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ - Το παρελθόν του ιδιοκτήτη και τα οικονομικά στο προσκήνιο

11:00WHAT THE FACT

Η μπάμια μπορεί να είναι μια φυσική λύση στο πρόβλημα των μικροπλαστικών

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Φώναζε κρατώντας όπλο και μόλις έφτασαν οι διασώστες αυτοπυροβολήθηκε

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση «βόμβα» Τσίπρα παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις - Το παρασκήνιο

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Ανοίγει ο δρόμος για νέο κόμμα

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι «βλέπουν» οι αστυνομικοί για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ - Το παρελθόν του ιδιοκτήτη και τα οικονομικά στο προσκήνιο

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην όμηρος της Χαμάς για την «κόλαση» που έζησε: «Μας φέρονταν σαν ζώα, 30 μέτρα κάτω από τη Γη» - Δύο χρόνια από το «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου - Γιατί τηλεφώνησε η ηθοποιός στην Αστυνομία

11:43LIFESTYLE

Μύκονος: Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Ρομπέρτος πήγαν πιασμένοι χέρι-χέρι σε βάφτιση

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Το νέο κόλπο  που σκαρφίστηκαν οι απατεώνες για να εξαπατούν πολίτες – Ηχητικό ντοκουμέντο

10:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση»

09:42ΕΘΝΙΚΑ

Κοντά στη Σάμο κινείται το «Πίρι Ρέις» - Σε επιφυλακή η Αθήνα - Η θεωρία των «γκρίζων ζωνών» και ο 25ος Μεσημβρινός

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η παραίτηση Τσίπρα «δίνει» την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στη «Νέα Αριστερά» - Οι αριθμητικές ανακατατάξεις

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ψυχρό άτομο η Ζωή Κωνσταντοπούλου - Της είναι αδιάφορο αν πάθει κακό ο Πάνος Ρούτσι

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εμφανίστηκε με επίδεσμο στο πόδι και μώλωπες στα χέρια

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Άγρια διπλή δολοφονία μέσα σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα – Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κλήσεις ΙΧ: Στον «αέρα» οι δημοτικές κλήσεις - Ποιες διαγράφουν οι δήμοι και γιατί

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ