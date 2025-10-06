Νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία: Η παραίτηση Λεκορνί, το αδιέξοδο Μακρόν και το χάος στις αγορές

Η αιφνίδια παραίτησή του Σεμπαστιάν Λεκορνί σηματοδοτεί μια ακόμη σημαντική επιδείνωση της πολιτικής κρίσης που μαίνεται εδώ και μήνες στη Γαλλία. Οι γαλλικές μετοχές σημείωσαν απότομη πτώση, όπως και το ευρώ, ενώ πλέον απειλείται σοβαρά η ικανότητα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να κυβερνήσει τη Γαλλία, όπως σχολιάζει το Politico.

«Ο κ. Σεμπαστιάν Λεκόρνου υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος την αποδέχτηκε», ανέφερε το γραφείο Τύπου του Ελιζέ. Ο Λεκορνί, -στενός σύμμαχος του Μακρόν- ο οποίος διορίστηκε μόλις πριν από ένα μήνα ως επικεφαλής της κυβέρνησης στη Γαλλία, παραιτήθηκε λίγες ώρες αφότου όρισε βασικά μέλη του υπουργικού του συμβουλίου.

Tα κόμματα της Εθνοσυνέλευσης είχαν επικρίνει έντονα τη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου, η οποία παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη από αυτή του Μπαϊρού, και απείλησαν να την καταψηφίσουν. Πολλοί από τους υπουργούς είπαν είτε ήταν απομεινάρια της προηγούμενης κυβέρνησης είτε είχαν προηγουμένως αναλάβει υψηλές θέσεις.

Μετά από εβδομάδες διαβουλεύσεων με όλα τα πολιτικά κόμματα, ο Λεκoρνί διόρισε την Κυριακή τους υπουργούς του και το υπουργικό συμβούλιο επρόκειτο να πραγματοποιήσει την πρώτη του συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα (6/10). Η νέα σύνθεση ωστόσο εξόργισε εχθρούς και φίλους, οι οποίοι είτε τη βρήκαν πολύ δεξιά είτε ανεπαρκή, εγείροντας ερωτήματα για το πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει, σε μια εποχή που η Γαλλία παραμένει βυθισμένη σε πολιτική κρίση, χωρίς καμία ομάδα να κατέχει την πλειοψηφία σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Ο 39χρονος Λεκορνί ήταν ο πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν μετά την επανεκλογή του Γάλλου προέδρου το 2022 και αντιμετώπισε το δύσκολο έργο της ψήφισης ενός νέου προϋπολογισμού για τον περιορισμό του ελλείμματος της Γαλλίας και τη διασφάλιση των χρηματοπιστωτικών αγορών ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης δεν είχε γίνει ακυβέρνητη.

Ο CAC, ο κύριος χρηματιστηριακός δείκτης της Γαλλίας, υποχώρησε έως και 2% από το κλείσιμο της Παρασκευής ως αντίδραση στην είδηση. O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,36% στις 568,7 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,17% στις 9.475 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε απώλειες 1,68%, με τον DAX της Φρανκφούρτης να υποχωρεί 0,29% στις 24.305,3 μονάδες. Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB υποχωρεί 0,4%.

Η γαλλική πολιτική σκηνή είναι όλο γίνει ολοένα και πιο ασταθής από την επανεκλογή του Μακρόν το 2022, λόγω έλλειψης οποιουδήποτε κόμματος ή ομάδας που να κατέχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές πέρυσι επιδείνωσε την κρίση, παράγοντας ένα ακόμη πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

