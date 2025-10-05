Γαλλία: Η νέα κυβέρνηση Λεκορνού - Ο Λεμέρ υπουργός Άμυνας

Από το προαύλιο του Μεγάρου των Ηλυσίων Πεδίων, ο γενικός γραμματέας της Γαλλικής Προεδρίας, Εμανουέλ Μουλέν, ανακοίνωσε τα δεκαοκτώ ονόματα της νέας κυβέρνησης Λεκορνού, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ήδη γνωστά.

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στις 4:00 μ.μ., υπό την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Ρολάν Λεσκίρ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας και στενός συνεργάτης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνού.

Νέος υπουργός Άμυνας θα είναι ο πρώην υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ, ο οποίος επιστρέφει στη γαλλική κυβέρνηση.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό παραμένει υπουργός Εξωτερικών, ενώ τις θέσεις τους διατηρούν επίσης ο Ζεράλντ Νταρμανέν (υπουργείο Δικαιοσύνης) και ο Μπρουνό Ρεταϊγιό (υπουργείο Εσωτερικών).

Η νέα κυβέρνηση Λεκορνού

Ο Μπρουνό Λεμέρ διορίζεται υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Ρολάν Λεσκίρ διορίζεται υπουργός Οικονομίας

Ο Μπρουνό Ρεταϊγιό διορίζεται υπουργός Εσωτερικών

Η Κατρίν Βοτρέν διορίζεται υπουργός Εργασίας, Υγείας, Αλληλεγγύης και Οικογενειών

Η Ελιζαμπέτ Μπορν διορίζεται υπουργός Εθνικής Παιδείας

Ο Μανουέλ Βαλς διορίζεται υπουργός Υπερπόντιων Εδαφών

Ο Ζεράλντ Νταρμανέν διορίζεται Φύλακας των Σφραγίδων (υπουργός Δικαιοσύνης)

Η Ρασίντα Ντάτι διορίζεται υπουργός Πολιτισμού

Ο Ερίκ Βερ διορίζεται υπουργός Περιφερειακού Σχεδιασμού

Η Ανί Ζενεβάρ διορίζεται υπουργός Γεωργίας

Η Ναϊμά Μουτσού διορίζεται υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων και Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Μαρίνα Φεράρι διορίζεται υπουργός Αθλητισμού

Η Αουρόρ Μπερζέ διορίζεται εκπρόσωπος της κυβέρνησης

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό διορίζεται υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων

Η Ανιές Πανιέ-Ρυνασέρ διορίζεται υπουργός Οικολογικής Μετάβασης

Η Αμελί ντε Μονσαλέν διορίζεται υπουργός αρμόδια για τους Δημόσιους Λογαριασμούς

Ο Ματιέ Λεφέρ διορίζεται υπουργός αρμόδιος για τις Σχέσεις με το Κοινοβούλιο

Ο Φιλίπ Ταμπαρό διορίζεται υπουργός Μεταφορών«Να βρεθούν συμβιβασμοί με όλους τους βουλευτές»

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης, Σεμπαστιάν Λεκορνού, κάλεσε τους υπουργούς του να είναι «διαπραγματευτές» και να «βρουν συμβιβασμούς με όλους τους βουλευτές», σύμφωνα με πηγή του περιβάλλοντός του που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Λεκορνού στερείται της πλειοψηφίας στην Εθνοσυνέλευση και αντιμετωπίζει απειλή μομφής από την αντιπολίτευση.

Η νέα κυβέρνηση, σύμφωνα με τον ίδιο, «μοιάζει με την κοινή βάση της δεξιάς και του κέντρου» του προηγούμενου κυβερνητικού συνασπισμού και «συνδυάζει σταθερότητα —καθώς ορισμένοι τομείς και διοικήσεις χρειάζονται συνέχεια— και ανανέωση, αφού το ένα τρίτο των σημερινών υπουργών δεν συμμετείχαν στην προηγούμενη κυβέρνηση».

Ο πρώτος του στόχος είναι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός της Γαλλίας πριν από το τέλος του έτους και να «προωθηθούν ορισμένα μεγάλα έργα εθνικού ενδιαφέροντος για τους συμπολίτες μας», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ζαν-Λυκ Μελανσόν



«Η κυβέρνηση Λεκορνού είναι μια παρέλαση από 80% “Λοραλιστές” και πρώην “Λοραλιστές” που έχουν προσληφθεί για να συνεχίσουν μια πολιτική που προκάλεσε τόσα λαϊκά βάσανα και οικολογική ζημιά», έγραψε σκωπτικά στο Χ (πρώην Twitter).

«Εκλογές για το τίποτα, δύο μομφές για το τίποτα. Δεν θα διαρκέσουν. Και όλα αυτά για ποιο λόγο; Για να συντηρηθεί μια παρασιτική ολιγαρχία στη χώρα. Η αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυνσή τους έχει αρχίσει», πρόσθεσε.

Ζορντάν Μπαρντελά:



Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού (RN) σχολίασε στο Χ:

«Η κυβέρνηση που ανακοινώθηκε απόψε, αποτελούμενη από τους τελευταίους Μακρονιστές που προσκολλώνται στη “Σχεδία της Μέδουσας”, έχει όλα τα στοιχεία της συνέχειας και τίποτα από τη ρήξη που περιμένουν οι Γάλλοι».

«Το ξεκαθαρίσαμε στον πρωθυπουργό: είτε ρήξη είτε μομφή», συμπλήρωσε ο ευρωβουλευτής.

Ζεράλντ Νταρμανέν

«Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα μας, με αποφασιστικότητα και ταπεινότητα, αποδέχθηκα να συνεχίσω τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν με την άφιξή μου στην Καγκελαρία», έγραψε ο Ζεράλντ Νταρμανέν στο Χ, με αφορμή τον διορισμό του στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Η επιθυμία για δικαιοσύνη και σταθερότητα είναι τεράστια. Η ανεξαρτησία των δικαστών πρέπει να υπερασπιστεί απόλυτα. Η κατασκευή και η ανακαίνιση των φυλακών μας είναι απαραίτητες, ώστε να τεθεί τέλος στην αδράνεια, να καταπολεμηθεί ο υπερπληθυσμός, να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης και το εργασιακό περιβάλλον του προσωπικού των φυλακών», πρόσθεσε.

Ο Νταρμανέν γνωστοποίησε ακόμη ότι αύριο θα επισκεφθεί το Condé-sur-Sarthe για να εγκαινιάσει τη δεύτερη φυλακή υψίστης ασφαλείας της χώρας (μετά τη Vendin-le-Vieil), οι εργασίες της οποίας πλησιάζουν στην ολοκλήρωση. «Θα ανακοινώσω τις πρώτες 40 αφίξεις εμπόρων ναρκωτικών σε αυτή τη φυλακή τις επόμενες ημέρες», κατέληξε.