Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε σήμερα (06/10) την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρον, η οποία έγινε αποδεκτή. Ο πρώην πλέον πρωθυπουργός της Γαλλίας πέρασε μία ώρα στα Ηλύσια Πεδία για να συνομιλήσει με τον Γάλλο πρόεδρο, νωρίς το πρωί.

Σχεδόν έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο αρχηγός της κυβέρνησης παρουσίασε το βράδυ της Κυριακής (05/10) το πρώτο μέρος της κυβέρνησης. Παρά τις υποσχέσεις για «απομάκρυνση από τα δεσμά του παρελθόντος», η ομάδα παρουσίαζε ελάχιστες αλλαγές: Συγκεκριμένα, 11 υπουργοί διατήρησαν τα ίδια χαρτοφυλάκιά τους, γεγονός που προκάλεσε έντονες επικρίσεις.

Η αμετάβλητη σε μεγάλο βαθμό σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου που ανακοίνωσε ο Μακρόν αργά την Κυριακή προκάλεσε αντιδράσεις σεόλο το πολιτικό φάσμα.

Ο Λεκορνί, ο πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν εδώ και δύο χρόνια, προσπάθησε να εξασφαλίσει διακομματική υποστήριξη σε ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο,υποσχόμενος παράλληλα ότι θα φέρει αλλαγές.

Οι δύο προκάτοχοί του ο Φρανσουά Μπαϊρού και ο Μισέλ Μπαρνιέ, καθαιρέθηκαν από το κοινοβούλιο λόγω των προσπαθειών για περιορισμό των δημόσιων δαπανών της Γαλλίας σε μια εποχή που οι οίκοι αξιολόγησης και οι επενδυτές παρακολουθούν στενά το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη.

Η χρηματιστηριακή αγορά της Γαλλίας σημείωσε ξαφνικά πτώση, καθώς η πολιτική αναταραχή στο Παρίσι εντείνεται. Ο δείκτης μετοχών CAC 40 υποχώρησε κατά 1,8%, μετά από αναφορές για την παραίτηση Λεκορνί.

Τα γαλλικά ομόλογα αποδυναμώθηκαν επίσης, καθώς η παραίτηση του Λεκορνί υπογραμμίζει την πρόκληση της έγκρισης των σχεδίων προϋπολογισμού. Με τις τιμές να πέφτουν, η απόδοση των γαλλικών 10ετών ομολόγων έχει αυξηθεί κατά 7 μονάδες βάσης (0,07 ποσοστιαίες μονάδες) στο 3,58%. Αυτό έχει διευρύνει το χάσμα μεταξύ του κόστους δανεισμού της Γαλλίας και της Γερμανίας στο μεγαλύτερο επίπεδο από τον Ιανουάριο, αναφέρει το Reuters.

