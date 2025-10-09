Γαλλία: Ο Μακρόν θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες - Τα φαβορί και οι παγίδες

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα διορίσει νέο Γάλλο πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες, λέει ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, τονίζοντας ότι απομακρύνεται η πιθανότητα πρόωρων βουλευτικών εκλογών

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Γαλλία: Ο Μακρόν θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες - Τα φαβορί και οι παγίδες

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες, δήλωσε χθες ο απερχόμενος πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί, μετά τις έσχατες συνομιλίες του μεταξύ πολιτικών κομμάτων για την αποφυγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Ο Λεκορνί, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού τη Δευτέρα (6/10), αλλά στη συνέχεια έλαβε εντολή από τον Μακρόν για να διεξάγει συνομιλίες με κόμματα, δήλωσε ότι η προοπτική νέων εκλογών υποχωρεί και ότι αναδύεται συναίνεση για τη συμφωνία σε έναν προϋπολογισμό για το 2026.

Η πιθανότητα μιας ακόμη διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης εξασθενεί. Αυτό υπαινίχθηκε ο Λεκορνί, χαιρετίζοντας τη «σύγκλιση» ορισμένων κομμάτων για την εξασφάλιση ενός προϋπολογισμού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. «Πιστεύω ότι μια πορεία είναι εφικτή», δήλωσε στο France 2 TV, προσθέτοντας ότι παραμένει δύσκολη. «Είπα στον πρόεδρο της δημοκρατίας ότι οι προοπτικές διάλυσης [του κοινοβουλίου] υποχωρούν και ότι πιστεύω ότι η κατάσταση επιτρέπει στον πρόεδρο να διορίσει πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες».

Ο όγδοος αρχηγός κυβέρνησης σε οκτώ χρόνια

Ο Λεκορνί παραιτήθηκε αφού αντιμετώπισε προβλήματα στον σχηματισμό κυβέρνησης και στην κατάθεση σχεδίων για τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού της Γαλλίας Ο Εμανουέλ Μακρόν καλείται λοιπόν να διορίσει έναν όγδοο αρχηγό κυβέρνησης σε οκτώ χρόνια το συντομότερο δυνατό. Αλλά ποιον θα πρέπει να επιλέξει για αυτή την άβολη θέση; Είναι πιθανόν να διορίσει ξανά τον απερχόμενο πρωθυπουργό;

Αποδεχόμενος την 48ωρη αποστολή που του ανέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Λεκορνί δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να επαναδιοριστεί στη θέση υψηλού κινδύνου. Αλλά ως καλός «στρατιώτης» του αρχηγού του Κράτους, θα μπορούσε ίσως να συμφωνήσει να επιστρέψει στη μάχη. Το πρόβλημα ειναι με ποιον. Και θα έβρισκε άραγε συναίνεση στην Εθνοσυνέλευση; Αυτό δεν είναι καθόλου εγγυημένο. Η αριστερά, η οποία επιθυμεί την εξουσία, δεν θα δεχόταν μια τέτοια επιστροφή. Όσο για την Εθνική Συσπείρωση έχει ήδη δηλώσει ότι θα επικρίνει οποιοδήποτε νέο στέλεχος.

Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Μπρον-Πιβέ

Με την επιλογή Λεκορνί να έχει αποκλειστεί, θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για την Γιαέλ Μπρον-Πιβέ. Η Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης δήλωσε για άλλη μια φορά την υποψηφιότητά της για την πρωθυπουργία: «Αν κληθώ, δεν θα αποφύγω τις ευθύνες μου. Είμαι πάντα διαθέσιμη». Το πλεονέκτημά της: ξέρει πώς να συμβιβάζεται. Το μειονέκτημά της: είναι μια γυναίκα από το Κόμμα της Αναγέννησης.

Η Ανυπόμονη Αριστερά

Θα συμφωνήσει τότε ο Μακρόν να συμβιώσει με τον Σοσιαλιστή Oλιβιέ Φορ ή την Πράσινη Μαρίν Τοντελιέ; Αν αποφύγει τη διάλυση της κυβέρνησης, θα ήταν μια επιλογή που θα ήταν περιορισμένη και αναγκαστική. Το ζήτημα της υποστήριξης των βουλευτών θα προκύπτει πάντα. Η Mατίλντ Πανό από την «Ανυπότακτη Αριστερά» υπονοεί ότι δεν θα επικρίνει, «a priori», ένα αποκλειστικά αριστερό στέλεχος. Από την άλλη πλευρά, η Εθνική Συσπείρωση, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι αιρετοί αξιωματούχοι από τον Κοινό Πυρήνα δεν θα διστάσουν. Αλλά θα υπάρχουν αρκετοί από αυτούς για να επικυρώσουν την πρόταση μομφής τους;

Τεχνοκράτες στο Ματινιόν

Μία ακόμη πιθανότητα είναι μία κυβέρνηση ανώτερων δημοσίων υπαλλήλων, μη συνδεδεμένων με κανένα πολιτικό κόμμα, ενώ η χώρα προσπαθεί να περάσει προϋπολογισμό. Αυτό θα ήταν πρωτοφανές, όπως και η τρέχουσα πολιτική αναταραχή. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι οι βουλευτές θα συμφωνήσουν να ηγηθούν της νέας κυβέρνησης τεχνοκράτες. Αυτό το αδιέξοδο θα μπορούσε τελικά να αναγκάσει τον Πρόεδρο να διαλύσει το κοινοβούλιο. Σαν μπούμερανγκ.

