Γαλλία: Ο Μακρόν έχρισε πρωθυπουργό τον... απερχόμενο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Το Μέγαρο των Ηλυσίων μόλις ανακοίνωσε ότι ο επόμενος πρωθυπουργός δεν είναι άλλος από... τον Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί ως πρωθυπουργό και του ανέθεσε τον σχηματισμό κυβέρνησης », ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, χωρίς να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες μετά από μακρές διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος «δίνει εν λευκώ άδεια στον πρωθυπουργό», δήλωσε συνεργάτης του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου, ο οποίος είχε ήδη διοριστεί για πρώτη φορά στις αρχές Σεπτεμβρίου, παραιτήθηκε αναπάντεχα τη Δευτέρα, αφού αποφάσισε ότι οι συνθήκες δεν ήταν πλέον κατάλληλες για τον ρόλο του στη Ματινιόν, το πρωθυπουργικό μέγαρο.

Αυτή η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από μια εβδομάδα έντονων διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία του Σεμπαστιάν Λεκορνί με τις διάφορες πολιτικές δυνάμεις, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση για μια κυβέρνηση ικανή να εγκρίνει έναν προϋπολογισμό εντός του δεδομένου χρονοδιαγράμματος.

