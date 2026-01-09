Η ΑΙ θα εκτοξεύσει τις τιμές των smartphone και των υπολογιστών το 2026

Οι τιμές των smartphone και των υπολογιστών αναμένεται να αυξηθούν καθώς η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης εξαντλεί τα τσιπ μνήμης. Ο αγώνας δρόμου  για την κατασκευή υποδομών αναδιαμορφώνει την οικονομία και εκτοξεύειτ τις τιμές σε όλες σχεδόν τις ηλεκτρονικές συσκευές το 2026.  

Οι τιμές των smartphones και των υπολογιστών αναμένεται να αυξηθούν φέτος, καθώς τα καταναλωτικά προϊόντα πλήττονται από την έλλειψη τσιπ μνήμης που προκαλείται από την ταχεία κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Οι Arm, Qualcomm και Samsung προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα ότι ο παγκόσμιος αγώνας δρόμου για την κατασκευή μαζικής υποδομής τεχνητής νοημοσύνης περιορίζει τις προμήθειες εξαρτημάτων που απαιτούνται για κινητές συσκευές και άλλες οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές.

Μιλώντας στην Έκθεση Ηλεκτρονικών Καταναλωτών στο Λας Βέγκας, την ετήσια εκδήλωση όπου οι κατασκευαστές παρουσιάζουν τα τελευταία τους προϊόντα, ο διευθύνων σύμβουλος της Arm, Ρενέ Χας, δήλωσε ότι οι περιορισμοί στα τσιπ μνήμης ήταν «οι πιο σοβαροί εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες».

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Samsung, TM Roh, δήλωσε επίσης ότι η έλλειψη ήταν «άνευ προηγουμένου» και θα είχε «αναπόφευκτο» αντίκτυπο στους καταναλωτές.
Τον τελευταίο χρόνο, εταιρείες όπως οι Google, Amazon, Meta και OpenAI έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων που μπορούν να τροφοδοτήσουν προηγμένα μοντέλα και προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης, με την πεποίθηση ότι η τεχνολογία θα μεταμορφώσει τις βιομηχανίες.

Αυτές οι τεράστιες υπολογιστικές εγκαταστάσεις όμως χρειάζονται επίσης τεράστιες ποσότητες της τελευταίας τεχνολογίας μνήμης υψηλού εύρους ζώνης ή HBM.
Αυτό έχει ωθήσει τους προμηθευτές μνήμης — μια αγορά που κυριαρχείται από τη Samsung και την SK Hynix της Νότιας Κορέας, παράλληλα με τον αμερικανικό όμιλο Micron — να διαθέσουν περισσότερους πόρους παραγωγής για προηγμένη μνήμη HBM και να απομακρυνθούν από τη μνήμη που απευθύνεται στον καταναλωτή και είναι απαραίτητη σε smartphone και φορητούς υπολογιστές.

Η Samsung δήλωσε χθες ότι τα λειτουργικά κέρδη του τέταρτου τριμήνου τριπλασιάστηκαν, κυρίως λόγω των πωλήσεων HBM. Η Micron δήλωσε ότι τον Δεκέμβριο προχωρά στην παύση λειτουργίας της καταναλωτικής μάρκας «Crucial», επικαλούμενη την αυξανόμενη ζήτηση για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο οικονομικός διευθυντής της Qualcomm, Akash Palkhiwala, δήλωσε ότι η κρίση στα τσιπ μνήμης ήταν «αρκετά δραματική [και] αυτό που προκαλεί το έλλειμμα είναι η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων από πέντε ή έξι εταιρείες στον κόσμο με απίστευτο ποσό κεφαλαιουχικών δαπανών».

Η απότομη αύξηση του κόστους μνήμης που ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους σήμαινε ότι οι περισσότερες εταιρείες τεχνολογικού υλικού θα αύξαναν «σημαντικά» τις τιμές των προϊόντων τους κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley. Αυτό πιθανότατα θα σήμαινε μείωση των πωλήσεων για smartphones Android και υπολογιστές με Windows. Εξαίρεση αποτελεί η Apple, η οποία δεν αύξησε τις τιμές για την τελευταία σειρά iPhone 17, παρά τις επιπτώσεις των δασμών και των διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Η εταιρεία ανάλυσης αγοράς International Data Corporation δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι, στην αγορά των smartphone, η Apple και η Samsung ήταν σε καλύτερη θέση για να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές των προϊόντων κινητής τηλεφωνίας τους. Και οι δύο έχουν μακροπρόθεσμες συμφωνίες για την εξασφάλιση προμηθειών εξαρτημάτων έως και δύο χρόνια νωρίτερα. Ανάλογα με το πόσο θα διαρκέσει η έλλειψη μνήμης, η αγορά smartphone θα μπορούσε να συρρικνωθεί έως και 5,2% το 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις της IDC. Ανέφερε επίσης ότι οι κατασκευαστές smartphone χαμηλότερης κατηγορίας από την Κίνα, είναι πιθανό να πληγούν περισσότερο.

