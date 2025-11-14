Ντομινίκ Πελικό: Ερευνάται η εμπλοκή του σε βιασμό και δολοφονία 23χρονης το 1991 στο Παρίσι

Οι αρχές της Γαλλίας αναμένεται να προχωρήσουν στην εκταφή των λειψάνων μιας 23χρονης γυναίκας, της Σοφί Ναρμ, η οποία βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991 στο Παρίσι.

Ο σκοπός είναι να διερευνηθεί εάν ο Ντομινίκ Πελικό, καταδικασμένος σε 20 χρόνια κάθειρξη για την υπόθεση νάρκωσης και βιασμού της συζύγου του, ευθύνεται και για αυτό το έγκλημα.

Αρχικά, το αίτημα για εκταφή είχε απορριφθεί σε πρώτο βαθμό τον Απρίλιο, αλλά το Εφετείο των Βερσαλλιών, κοντά στο Παρίσι, έκρινε υπέρ της εκταφής, δικαιώνοντας την Μπεατρίς Ζαβαρό, δικηγόρο του Πελικό.

Η δικηγόρος σχολίασε πως πρόκειται για «μια μικρή δικαστική νίκη, επειδή αρνείται κάθε εμπλοκή του» στην υπόθεση, προσθέτοντας ότι «ο στόχος είναι να βρεθεί κάτι στα λείψανα του θύματος, που θα μπορούσε να οδηγήσει στον δράστη». Ο ίδιος ο 72χρονος Πελικό πιστεύει ότι αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να βοηθήσει στο να αποκλειστεί η εμπλοκή του.

Η γενική εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι πλέον το Εφετείο άνοιξε τον δρόμο για την εκταφή.

Η ανεξιχνίαστη υπόθεση και ο «Βλογιοκομμένος»

Η υπόθεση της Σοφί Ναρμ αποτελεί μία από τις δύο παλαιές και ανεξιχνίαστες υποθέσεις, για τις οποίες θεωρείται ύποπτος ο Ντομινίκ Πελικό.

Το 1991 η Σοφί Ναρμ βιάστηκε και δολοφονήθηκε ενώ παρουσίαζε διαμέρισμα σε πελάτες στο Παρίσι. Βρέθηκε ημίγυμνη και ξυλοκοπημένη από τον διευθυντή του γραφείου όπου εργαζόταν. Ο δράστης δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ.

Υπόνοιες για τον Πελικό προέκυψαν πρόσφατα, μετά την παραδοχή του ότι είχε συμμετοχή στην απόπειρα δολοφονίας μιας άλλης κτηματομεσίτριας το 1999 στην περιοχή του Παρισιού. Και οι δύο γυναίκες είχαν γδυθεί με παρόμοιο τρόπο, ενώ στον τόπο της δολοφονίας της Ναρμ υπήρχε έντονη οσμή αιθέρα, ενός αναισθητικού που χρησιμοποιήθηκε και στη δεύτερη επίθεση.

Η δικηγόρος Μπεατρίς Ζαβαρό υποστηρίζει ότι η Σοφί Ναρμ ενδέχεται να έπεσε θύμα του Φρανσουά Βερόν του «Βλογιοκομμένου», ενός κατά συρροή δολοφόνου που καταζητείτο από τις αρχές τη δεκαετία του 1980 αλλά έχει πλέον πεθάνει.