Ο Χάρης ο αποκλεισμένος, o «κομήτης» Κασσελάκης, η ενέργεια πονάει, πότε πάνε Μαξίμου οι αγρότες

Ο Χάρης ο αποκλεισμένος

Ο Δούκας αισθάνεται λέει αποκλεισμένος από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δεν τον καλούν πουθενά να μιλήσει... Ο δήμαρχος Αθηναίων αφήνει αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας πως «είμαι ο μόνος από τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ που, δυστυχώς, δεν αξιοποιείται στο πλαίσιο των ομιλιών και των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα πριν από το Συνέδριο, ούτε καν στην Αθήνα». Εδώ που τα λέμε πώς να τον φωνάξει ο πρόεδρος Νίκος όταν ο Χάρης είναι ανοιχτά υπέρ της συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ;

Ο «κομήτης» Κασσελάκης

Ο πρόεδρος Στέφανος συγκαλεί έκτακτο συνέδριο διότι στο Κίνημα Δημοκρατίας τους έχουν ζώσει τα φίδια μετά και το come back του Τσίπρα. Το μέλλον του κόμματος δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα. Άσε που ο Κασσελακης έχω την αίσθηση ότι... βαρέθηκε. Όπως ήρθε σαν... κομήτης από το Αμέρικα, έτσι τον βλέπω να φεύγει. Ο άνθρωπος πίστεψε αρχικά ότι θα κάνει περίπατο και θα εκλεγεί πρωθυπουργός. Τώρα βλέπει ότι η πολιτική είναι μαραθώνιος, δεν είναι σπριντ. Στελέχη δεν έχει, λεφτά δεν έχει αλλά να επενδύσει και αυτοί που τον στήριξαν κατάλαβαν ότι είναι μόνο «εικόνα». Αν δεν περάσει το όριο του 3% θα το κλείσει το μαγαζί και θα μεταναστεύσει στο Μαϊάμι. «Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει ζωτικός χώρος αυτήν τη στιγμή για να πρωταγωνιστήσει ένας τέτοιος, νέος φορέας αλλαγής», είπε ο ίδιος στο βίντεο που ανάρτησε στα social media προετοιμάζοντας το κοινό του από τώρα...

Γιατί άλλαξε υπογραφή η Καρυστιανού;

Είδα την τελευταία πύρινη ανάρτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού για το ξέπλυμα - όπως λέει - των ποινικών ευθυνών μέσα από το νομικό “παράθυρο” του άρθρου 86 του Συντάγματος. Τι διαπίστωσα; Ότι πλέον δεν υπογράφει ως πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023». Πλέον οι ιδιότητες που χρησιμοποιεί είναι παιδίατρος, μητέρα της Μάρθης. Προφανώς και αυτό έχει τη σημειολογία του με όλα αυτά που ακούγονται με την ίδρυση πολιτικού φορέα αλλά και τις επιθέσεις που έχει δεχθεί ότι εκμεταλλεύεται το σύλλογο για πολιτικές σκοπιμότητες κ.λπ.

Πάμε για drink στο Μαξίμου...

Την Τετάρτη το μεσημέρι μαθαίνω ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει μια ακόμα ένεση τόνωσης ηθικού στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Θα έχει ψηφιστεί και ο προϋπολογισμός και θα τους καλέσει για ένα drink με fingerfood (όπως λέμε στο χωριό μου) στην Ηρώδου Αττικού 19. Μια βεγκέρα to know us better με καναπεδάκια με πικάντικη καβουροσαλάτα και ροζ γκρέιπφρουτ και τα σχετικά. Τους κρατάει ζεστούς ο πρόεδρος...

Πότε θα πάνε Μαξίμου οι αγρότες;

Στα πολιτικά γραφεία έχουν αρχίσει και πέφτουν τα στοιχήματα για το πότε θα λήξουν τα μπλόκα και πότε θα πάνε οι αγρότες στο Μαξίμου. Οι ίδιοι λένε ότι θα κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους. Εγώ ποντάρω ότι τελικά θα τον δουν τις επόμενες ημέρες. Βάζω στοίχημα μια γαλοπούλα φρέσκια, όχι κατεψυγμένη...

Η δικαίωση του Μαρινάκη

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην επόμενη Eurovision λόγω… Ισραήλ, μιλούσε για υποκρισία και δυστυχώς δεν πέρασαν παρά λίγες ημέρες για να δικαιωθεί, αφού το συγκεκριμένο κόμμα –όπως και κάποια άλλα δήθεν ευαίσθητα– δεν βρήκε τίποτα να πει για τη δολοφονική επίθεση κατά Εβραίων στην Αυστραλία.

«Όλος αυτός ο χυδαίος αντισημιτισμός, πρέπει κάπου να σταματήσει, γιατί βλέπουμε πού οδηγεί» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας πως «όσο και να διαφωνείς με τις αποφάσεις ηγετών, κρατών, δεν μπορείς να στοχοποιείς έναν ολόκληρο λαό, τις ομάδες τους, τους τραγουδιστές τους, να επιτίθεσαι σε όποιον βλέπεις μπροστά σου».

Όπως και να το κάνουμε, στην Ελλάδα ζήσαμε αυτή τη στοχοποίηση, ειδικά το καλοκαίρι, αλλά και τώρα. Όπως ζήσαμε και τα συλλαλητήρια, που όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο Παύλος Μαρινάκης, ουσιαστικά, δείχνουν, ότι κάποιοι «ζυγίζουν» την αξία των θυμάτων.

Οι τράπεζες θέλουν τις αναλήψεις στα εμπορικά καταστήματα

Θετικά βλέπουν οι τράπεζες το ενδεχόμενο να μπορούν οι καταναλωτές να σηκώνουν μετρητά μέχρι και να πραγματοποιούν καταθέσεις με τη χρήση της κάρτας τους στα εμπορικά καταστήματα, μια πρακτική που ακολουθείται σε αγορές ξένων χωρών όπως για παράδειγμα στην Αγγλία. Ένα μέτρο που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τόσο τους καταναλωτές όσο και τους εμπόρους, ειδικά σε περιοχές της περιφέρειας, σε μια εποχή που οι τράπεζες μειώνουν τα καταστήματά τους αλλά και τον αριθμό των AΤΜ's.

Η ενέργεια πονάει…

Ωραία ατάκα έδωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε πρόσφατη εκδήλωση της ΕΑΣΕ και του ΣΕΣΜΑ για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. «Η ενέργεια πονάει…» είπε ο κ. Παπαστεργίου αναφερόμενος στις τεράστιες ενεργειακές ανάγκες που δημιουργούνται από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τα data centers. Και στην Ελλάδα ειδικά υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Ιδίως από τη στιγμή που κάποιοι ενδιαφερόμενοι έχουν «κλείσει» χωρητικότητα αλλά ακόμη δεν έχουν καν ξεκινήσει να κατασκευάζουν τις υποδομές.

Γεωπολιτική και τεχνολογία

Ταχύρρυθμη εκπαίδευση σε τεχνολογικά θέματα κάνουν πλέον όσοι ασχολούνται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. «Γεωπολιτική και τεχνολογία είναι πιο αλληλένδετες από ποτέ» ανέφερε χθες ο Θωμάς Σκορδάς, αναπληρωτής γενικός διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση για Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες (DG CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της ομιλίας στο Emerging Tech Forum της HETiA. Και αναφερόταν στη σημασία που έχουν πλέον διάφορες τεχνολογίες όπως το ΑΙ και οι μικροεπεξεργαστές στην παγκόσμια οικονομία. Σε σημείο που πλέον το ΑΙ και τα chips έχουν φθάσει να είναι κεντρικό σημείο ενασχόλησης και για την Κομισιόν. Και η σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών θα φαίνεται όλο και περισσότερο στις κινήσεις της ΕΕ.

«Καμπανάκι» από το Οικονομικό Επιμελητήριο

Έντονη ήταν η κριτική που ακούστηκε στη συζήτηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 κατά της «θριαμβολογίας» της κυβέρνησης για την ανάπτυξη, την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και τα πρωτογενή πλεονάσματα. Όπως ακούστηκε, όλοι οι κρατικοί προϋπολογισμοί μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2025, μετατρέπονται σε ελλειμματικούς αν υπολογίσει κανείς του τόκους που καλείται να πληρώσει η χώρα. «Υπάρχουν κίνδυνοι» προειδοποίησαν οι παρευρισκόμενοι καθώς παρά την εν μέρει ρύθμιση του χρέους, η χώρα παραμένει ευάλωτη στις αγορές, ειδικά αν βρεθεί στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.

Η Metlen και ο πόλεμος με τους σορτάκηδες

Η μάχη με τους σορτάκηδες καλά κρατεί στην Metlen. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος δεν κάνει πίσω και συνεχίζει να συλλέγει μετοχές, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα αντίδρασης απέναντι σε όσους ποντάρουν στην πτώση. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η μετοχή κυμαίνεται σε ένα συμπιεσμένο εύρος μεταξύ 40 και 45 ευρώ, ζώνη όπου οι κινήσεις συχνά αποκτούν χαρακτήρα μάχης και όχι απλής διαπραγμάτευσης. Παράλληλα, μεγάλα χρηματοπιστωτικά σπίτια έχουν εκδώσει τιμές-στόχους που απέχουν σημαντικά από τα τρέχοντα επίπεδα, και είναι αξιοπρόσεκτο ότι οι πελάτες τους εκμεταλλεύονται κάθε διορθωτική ευκαιρία για να αυξήσουν θέσεις. Η συμπεριφορά αυτή δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον την εμπιστοσύνη σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο και δεύτερον πως το τρέχον επίπεδο πιέζεται τεχνητά από συναλλαγές βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα.

Η Credia Bank και οι επαφές με την Παντελάκης Χρηματιστηριακή

H Credia Bank της Ελένης Βρεττού φαίνεται πως προχωρά με μεθοδικότητα στο πλαίσιο στρατηγικών επαφών, με την αγορά να μιλά για εντατικές διαπραγματεύσεις με την Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Η τελευταία, με ιστορική παρουσία στο ελληνικό χρηματιστηριακό τοπίο και πάντα συνδεδεμένη με το leadership του Νίκου Παντελάκη, προσελκύει το ενδιαφέρον για στοχευμένες συνεργασίες ή πιθανή στρατηγική κίνηση. Παρά την άρνηση σχολιασμού από τις εμπλεκόμενες πλευρές, κύκλοι της αγοράς υποστηρίζουν ότι έχει ήδη ξεκινήσει due diligence στην Παντελάκης, στοιχείο που μαρτυρεί πρόθεση προχωρημένων συζητήσεων πέραν του αρχικού ενδιαφέροντος. Τώρα αν υπάρχουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι πλην της Credia Bank δεν είναι ξεκάθαρο, ωστόσο η κινητικότητα που υπάρχει κάτι δείχνει Η Credia, με δεδομένη την ταχύτητα και αποφασιστικότητα που επέδειξε σε προηγούμενες κινήσεις (όπως το deal με την HSBC Μάλτας), διαθέτει το προφίλ που μπορεί να επιταχύνει μια συμφωνία όταν κρίνει ότι προσφέρει ανταγωνιστικό όφελος. Από επιχειρηματική σκοπιά, μια συμμαχία με την Παντελάκης θα μπορούσε να ενισχύσει το broker-δίκτυο, να προσφέρει πρόσβαση σε νέους πελατολόγους και να διευρύνει το φάσμα υπηρεσιών της CrediaBank. ενώ για την Παντελάκης σημαίνει κεφαλαιακή στήριξη και δυναμική ανανέωση στην αγορά.

Το χτύπημα της Fitch στην Ιntralot

Kακά μαντάτα για την Intralot, καθώς η Fitch Ratings αναθεώρησε τις προοπτικές (Outlook) της εισηγμένης σε αρνητικές από σταθερές, διατηρώντας παράλληλα την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) στο «B+». Η αλλαγή των προοπτικών αποδίδεται κυρίως στη σημαντική έκθεση του ομίλου στην αυξημένη φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξέλιξη που οδηγεί σε υποβάθμιση των εκτιμήσεων EBITDA για την περίοδο 2026-2027. Φαίνεται πως αν και η διοίκηση προσπάθησε να καθησυχάσει τους αναλυτές σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο από την αύξηση της φορολογίας στη Μεγάλη Βρετανία, οι ανησυχίες παραμένουν.